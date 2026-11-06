Cât este alocația unui copil ucrainean în România. Explicațiile care demontează un mit viral, adevărul despre suma de 3.800 de lei

Adrian Negrescu a explicat pentru „Adevărul” că nu există o alocație specială de 3.800 de lei destinată minorilor ucraineni. Copiii eligibili primesc același cuantum ca beneficiarii români din aceeași categorie.

„Legea alocației de stat pentru copii se aplică tuturor copiilor care locuiesc legal în România împreună cu părinții, indiferent de cetățenie. Un copil ucrainean aflat sub protecție temporară primește aceeași sumă ca un copil român: 719 lei pe lună până la doi ani și 292 de lei pe lună între doi și 18 ani, respectiv 719 lei pentru copiii cu dizabilități. Sumele sunt înghețate la acest nivel și în 2026, pentru toți copiii, români sau ucraineni”, precizează analistul.

Aceeași explicație a oferit-o Laura Constandin, directoarea AJPIS Constanța, într-o intervenție la Radio România Constanța. Reprezentanta instituției a precizat că minorilor străini le sunt plătite aceleași sume, fără diferențe în plus sau în minus.

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Cum au fost confundate alocațiile cu ajutoarele pentru cazare

Persoanele refugiate din Ucraina au beneficiat, în diferite perioade, de programe pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și hrană. Aceste forme de sprijin au avut alte destinații și condiții decât alocația de stat pentru copii.

Adrian Negrescu consideră că amestecarea acestor plăți reprezintă explicația probabilă pentru apariția zvonului. Analistul amintește programul cunoscut drept „50/20”, folosit în primii ani ai războiului.

„Cel mai probabil, confuzia vine din primii ani ai războiului. Programul cunoscut ca «50/20» deconta 50 de lei pe zi pentru cazare și 20 de lei pe zi pentru hrană pentru fiecare refugiat. Banii mergeau în mare parte la românii care îi găzduiau, nu direct la refugiați. Pentru o familie cu mai mulți copii, sumele lunare adunate păreau mari, iar de aici până la mitul unei «alocații uriașe» pentru fiecare copil a fost doar un pas”, explică acesta.

Sumele pentru găzduirea unei familii nu reprezintă însă alocația unui singur copil. Nici adunarea unor ajutoare cu destinații diferite nu demonstrează existența dreptului de 3.800 de lei vehiculat online.

„Așa funcționează dezinformarea: pornește de la ceva real, scoate cifrele din context, le amestecă și le prezintă ca pe un privilegiu nedrept”, adaugă Adrian Negrescu.

Condițiile programelor de sprijin pentru refugiați au fost modificate în timp, separat de regulile alocației.