Castravetele murat vine pe telefon și amenință supremația vinetelor. Cele nouă emoji aprobate pentru 2027

Castravetele murat ar putea deveni noul emoji cu dublu sens

Cea mai discutată noutate este castravetele murat. Simbolul va putea fi folosit pentru mâncare, rețete, borcane cu murături sau expresii legate de situații complicate. Internetul îi va găsi însă, aproape sigur, și alte întrebuințări.

Vânăta este folosită de ani întregi ca aluzie la anatomia masculină. Castravetele murat ar putea deveni un rival serios. Forma este suficient de sugestivă, iar reacțiile apărute deja în mediul online indică faptul că noul emoji nu va rămâne mult timp în categoria exclusiv gastronomică.

Lista include și o față care crapă. Aceasta înlocuiește propunerea inițială pentru o față cu ochii mijiți. Schimbarea a fost recomandată în ianuarie 2026. Noul simbol sugerează o persoană care încearcă să pară calmă, deși este aproape să cedeze.

Procesul prin care un desen ajunge în tastatura telefonului este unul lung. Oricine poate propune un simbol, dar dosarul trebuie susținut cu dovezi. Playtech a explicat deja cum poți transforma o idee într-un emoji oficial.

Fluturele monarh, meteorul și farul completează lista

Unicode 18.0 va introduce și un fluture monarh. Tastaturile au deja un simbol generic pentru fluture. Noua variantă va fi recunoscută după aripile portocalii, traversate de linii negre și pete albe.

Pe listă se află și un far. Acesta poate reprezenta navigația, litoralul sau ideea de orientare într-o situație dificilă. Meteorul poate fi folosit pentru spațiu, astronomie, dezastre sau evenimente care apar brusc. Designul final va varia de la o platformă la alta.

O gumă de șters va completa categoria obiectelor școlare. Mai apare și un minciog sau o plasă cu mâner. Acesta poate reprezenta pescuitul, prinderea insectelor sau încercarea de a captura ceva. Unicode aprobă conceptul și codul. Companiile decid cum va arăta fiecare imagine.