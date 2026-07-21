Castravetele murat vine pe telefon și amenință supremația vinetelor. Cele nouă emoji aprobate pentru 2027
Tastatura telefonului va primi nouă emoji în 2027. Lista include un castravete murat, o față care crapă, un fluture monarh și un meteor. Noile simboluri au fost aprobate pentru publicare în Unicode 18.0, potrivit documentelor oficiale ale Unicode Consortium.
Emoji-urile nu vor apărea imediat pe toate telefoanele. Apple, Google, Samsung și ceilalți producători trebuie să creeze propriile desene. Implementarea are loc, de obicei, prin actualizări de software. Din acest motiv, majoritatea utilizatorilor le vor vedea abia în 2027.
Castravetele murat ar putea deveni noul emoji cu dublu sens
Cea mai discutată noutate este castravetele murat. Simbolul va putea fi folosit pentru mâncare, rețete, borcane cu murături sau expresii legate de situații complicate. Internetul îi va găsi însă, aproape sigur, și alte întrebuințări.
Vânăta este folosită de ani întregi ca aluzie la anatomia masculină. Castravetele murat ar putea deveni un rival serios. Forma este suficient de sugestivă, iar reacțiile apărute deja în mediul online indică faptul că noul emoji nu va rămâne mult timp în categoria exclusiv gastronomică.
Lista include și o față care crapă. Aceasta înlocuiește propunerea inițială pentru o față cu ochii mijiți. Schimbarea a fost recomandată în ianuarie 2026. Noul simbol sugerează o persoană care încearcă să pară calmă, deși este aproape să cedeze.
Procesul prin care un desen ajunge în tastatura telefonului este unul lung. Oricine poate propune un simbol, dar dosarul trebuie susținut cu dovezi. Playtech a explicat deja cum poți transforma o idee într-un emoji oficial.
Fluturele monarh, meteorul și farul completează lista
Unicode 18.0 va introduce și un fluture monarh. Tastaturile au deja un simbol generic pentru fluture. Noua variantă va fi recunoscută după aripile portocalii, traversate de linii negre și pete albe.
Pe listă se află și un far. Acesta poate reprezenta navigația, litoralul sau ideea de orientare într-o situație dificilă. Meteorul poate fi folosit pentru spațiu, astronomie, dezastre sau evenimente care apar brusc. Designul final va varia de la o platformă la alta.
O gumă de șters va completa categoria obiectelor școlare. Mai apare și un minciog sau o plasă cu mâner. Acesta poate reprezenta pescuitul, prinderea insectelor sau încercarea de a captura ceva. Unicode aprobă conceptul și codul. Companiile decid cum va arăta fiecare imagine.
Extinderea constantă a listei reflectă modul în care comunicarea digitală evoluează. Utilizatorii cer mai multe obiecte, emoții și simboluri culturale. Un studiu mai vechi arăta că publicul dorește mai multe opțiuni de emoji care să reprezinte experiențe și comunități diferite.
Două gesturi noi pot schimba sensul conversațiilor
Ultimele două concepte sunt semnele cu degetul mare orientat spre stânga și spre dreapta. Fiecare va primi cinci variante de culoare a pielii. Astfel, cele nouă concepte de bază vor genera 19 caractere și variante noi.
Gesturile pot indica direcții. Pot fi folosite și pentru a arăta acordul față de mesajul anterior sau următor. Sensul exact va depinde de conversație. La fel ca în cazul altor simboluri, interpretarea se poate schimba rapid după apariția pe rețelele sociale.
Noile emoji vor fi incluse mai întâi în standardul Unicode. Apoi începe etapa de implementare. Apple introduce frecvent simbolurile noi în actualizările lansate primăvara. Google și Samsung au propriile calendare. Aspectul nu va fi identic pe iPhone și Android.
Un exemplu recent este actualizarea iOS 26.4. Aceasta a adus opt emoji, printre care o orcă, un trombon și o față distorsionată. Următorul val va fi mai mic, dar castravetele murat are toate șansele să devină vedeta tastaturii.