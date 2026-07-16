Ai o idee de emoji? Așa o poți transforma oficial într-un simbol pentru iPhone și Android

Cine decide ce emoji ajunge pe telefon

Unicode Consortium dezvoltă și întreține standardul folosit pentru afișarea textelor și simbolurilor digitale. Organizația există din 1991. Rolul său este esențial. Fără un standard comun, același simbol ar putea apărea diferit sau ar putea lipsi complet pe anumite dispozitive.

Unicode nu inventează însă toate emoji din interiorul organizației. Propunerile vin adesea de la persoane, grupuri sau companii. Apple a trimis, de exemplu, o propunere pentru emoji dedicate persoanelor cu dizabilități. Aceasta a inclus câini-ghid, aparate auditive, proteze și persoane în scaune rulante.

După acceptarea unui simbol, Apple, Google, Samsung și ceilalți producători creează propriul design. Ideea rămâne aceeași. Aspectul poate varia însă de la o platformă la alta. Din acest motiv, un emoji poate părea mai realist pe iPhone și mai simplu pe Android.

Primul pas înainte de trimiterea propunerii

Înainte să pregătești documentele, trebuie să verifici dacă ideea ta a mai fost analizată. Unicode publică situația propunerilor trimise începând din 2015. Lista arată ce simboluri au fost acceptate, refuzate sau păstrate pentru o analiză viitoare.

Unele idei respinse în trecut sunt surprinzătoare. Emoji pentru acnee a fost refuzat în 2020. Simbolul pentru canabis a fost respins în 2019. O propunere legată de ARN mesager a fost respinsă în 2022.

O idee refuzată în ultimii patru ani nu poate fi retrimisă imediat. Trebuie să aștepți până când perioada de blocare expiră. Regula împiedică trimiterea repetată a acelorași propuneri. Ea reduce și volumul de documente analizate de comisie.

Interesul pentru simboluri noi este mare. Mulți utilizatori consideră că oferta actuală de emoji trebuie să fie mai diversă. O propunere are însă nevoie de utilitate generală. Nu este suficient ca ideea să fie amuzantă sau importantă pentru un grup restrâns.