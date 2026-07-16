Ai o idee de emoji? Așa o poți transforma oficial într-un simbol pentru iPhone și Android
Noile emoji nu sunt alese doar de Apple, Google sau Meta. Ideile pot veni chiar de la utilizatori. Oricine poate trimite o propunere către Unicode Consortium. Procesul este însă mai complicat decât un simplu mesaj, potrivit Lifehacker. Fiecare candidat trebuie susținut cu argumente și dovezi.
Nouă emoji sunt deja pregătite pentru 2027. Lista include o față care crapă, două gesturi cu degetul mare, un fluture monarh, un castravete murat și un far. Mai apar un meteor, o gumă de șters și un minciog. Ele vor ajunge treptat pe telefoane, după ce producătorii își creează propriile versiuni grafice.
Cine decide ce emoji ajunge pe telefon
Unicode Consortium dezvoltă și întreține standardul folosit pentru afișarea textelor și simbolurilor digitale. Organizația există din 1991. Rolul său este esențial. Fără un standard comun, același simbol ar putea apărea diferit sau ar putea lipsi complet pe anumite dispozitive.
Unicode nu inventează însă toate emoji din interiorul organizației. Propunerile vin adesea de la persoane, grupuri sau companii. Apple a trimis, de exemplu, o propunere pentru emoji dedicate persoanelor cu dizabilități. Aceasta a inclus câini-ghid, aparate auditive, proteze și persoane în scaune rulante.
După acceptarea unui simbol, Apple, Google, Samsung și ceilalți producători creează propriul design. Ideea rămâne aceeași. Aspectul poate varia însă de la o platformă la alta. Din acest motiv, un emoji poate părea mai realist pe iPhone și mai simplu pe Android.
Primul pas înainte de trimiterea propunerii
Înainte să pregătești documentele, trebuie să verifici dacă ideea ta a mai fost analizată. Unicode publică situația propunerilor trimise începând din 2015. Lista arată ce simboluri au fost acceptate, refuzate sau păstrate pentru o analiză viitoare.
Unele idei respinse în trecut sunt surprinzătoare. Emoji pentru acnee a fost refuzat în 2020. Simbolul pentru canabis a fost respins în 2019. O propunere legată de ARN mesager a fost respinsă în 2022.
O idee refuzată în ultimii patru ani nu poate fi retrimisă imediat. Trebuie să aștepți până când perioada de blocare expiră. Regula împiedică trimiterea repetată a acelorași propuneri. Ea reduce și volumul de documente analizate de comisie.
Interesul pentru simboluri noi este mare. Mulți utilizatori consideră că oferta actuală de emoji trebuie să fie mai diversă. O propunere are însă nevoie de utilitate generală. Nu este suficient ca ideea să fie amuzantă sau importantă pentru un grup restrâns.
Ce trebuie să conțină dosarul pentru un emoji nou
Propunerea trebuie redactată într-un format clar. Titlul trebuie să conțină numele emoji-ului. Documentul include numele persoanei care îl trimite și data. Trebuie adăugate cuvinte-cheie și categoria în care s-ar potrivi simbolul.
Ai nevoie și de imagini demonstrative. Acestea trebuie realizate după cerințele Unicode. Trebuie să deții drepturile asupra lor. Poți folosi și imagini create de altcineva, dar numai cu permisiunea necesară.
Partea cea mai importantă este justificarea. Trebuie să arăți că simbolul poate exprima mai multe idei. El trebuie să funcționeze și alături de alte emoji. Imaginea trebuie să fie ușor de recunoscut la dimensiuni mici.
Frecvența posibilă de folosire contează mult. Un obiect foarte rar sau un concept prea specific are șanse mici. Propunerea nu trebuie să descrie doar o modă trecătoare. Nu poate reprezenta nici ceva deja acoperit de un simbol existent.
Apple și celelalte companii adaugă noile simboluri prin actualizări de sistem. De exemplu, iOS 26.4 a introdus opt emoji noi. Printre ele s-au aflat o orcă, un trombon și un cufăr de comori.
Termenul limită pentru propunerile din 2026
Unicode nu primește propuneri pe tot parcursul anului. Sesiunea din 2026 a început pe 2 aprilie. Ultima zi pentru trimiterea documentelor este 31 iulie 2026. Dosarele incomplete nu vor intra în procesul de evaluare.
Timpul rămas este scurt. Documentarea poate dura mai mult decât realizarea desenului. Trebuie să găsești dovezi privind popularitatea ideii. Trebuie să explici și de ce niciun emoji actual nu o reprezintă suficient de bine.
Acceptarea nu înseamnă că simbolul va apărea imediat pe telefon. Unicode trebuie să îl includă într-o versiune viitoare a standardului. Producătorii trebuie apoi să deseneze propria variantă. Aceștia o introduc într-o actualizare pentru iPhone, Android, Windows sau alte platforme.
Procesul poate dura câțiva ani. Totuși, fiecare emoji folosit zilnic a început cu o idee. Uneori, ideea a venit de la o companie mare. Alteori, a venit de la o singură persoană care a pregătit argumentele potrivite.