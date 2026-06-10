Casa goală, Wi-Fi aprins: greșeala banală care îți poate transforma locuința în țintă pentru hackeri când pleci în vacanță

De ce e bine să oprești routerul când pleci de acasă

Oprirea routerului înainte să pleci în concediu este una dintre cele mai simple măsuri de reducere a riscului. Dacă nu ai nevoie de internet în casă cât ești plecat, cea mai sigură rețea este cea care nu există temporar. Fără router pornit, nu există Wi-Fi activ, nu există dispozitive conectate permanent la internet și nu există o poartă deschisă prin care cineva să încerce să intre în rețeaua ta.

Măsura este utilă mai ales dacă ai un router vechi, primit de la operator cu ani în urmă, pe care nu l-ai mai actualizat niciodată. Multe persoane lasă parolele implicite, nu schimbă numele rețelei, nu verifică setările de securitate și nu știu dacă dispozitivul mai primește actualizări. Într-un astfel de caz, routerul poate deveni o verigă slabă. Oprirea lui pentru perioada vacanței reduce suprafața de atac și elimină posibilitatea unor încercări de conectare cât timp lipsești.

Există însă o excepție importantă. Dacă ai camere de supraveghere, alarmă conectată la internet, senzori smart sau alte sisteme de siguranță care depind de Wi-Fi, nu opri routerul fără să te gândești la consecințe. În acest caz, internetul poate fi necesar tocmai pentru protecția locuinței. Soluția nu este să tai conexiunea, ci să securizezi corect rețeaua înainte să pleci.

Ce verifici înainte de vacanță dacă lași internetul pornit

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să schimbi parola de administrare a routerului, nu doar parola de Wi-Fi. Multe atacuri nu pornesc de la faptul că cineva ghicește parola rețelei, ci de la accesul la panoul de control al routerului. Dacă parola de administrator este încă una generică, de tip „admin” sau cea trecută pe eticheta dispozitivului, schimb-o cu una lungă, unică și greu de ghicit.

Apoi verifică tipul de criptare folosit de rețeaua Wi-Fi. Ideal este să folosești WPA3, dacă routerul și dispozitivele tale îl acceptă. Dacă nu, WPA2 rămâne o variantă sigură pentru majoritatea locuințelor. Evită rețelele fără parolă sau setările foarte vechi, precum WEP, care nu mai oferă protecție reală. Parola Wi-Fi trebuie să fie diferită de parolele folosite la email, conturi bancare sau rețele sociale.

Actualizarea firmware-ului este la fel de importantă. Routerul are propriul software intern, iar producătorii lansează actualizări pentru a repara vulnerabilități. Intră în aplicația routerului sau în interfața web și verifică dacă există update-uri. Dacă dispozitivul este foarte vechi și nu mai primește actualizări, ia în calcul înlocuirea lui, mai ales dacă ai multe dispozitive smart conectate în casă.

Dispozitivele smart pot fi punctul slab al locuinței

Camerele IP, prizele inteligente, becurile conectate, aspiratoarele robot, soneriile video și televizoarele smart sunt comode, dar pot deveni vulnerabile dacă sunt prost configurate. Înainte de vacanță, verifică dacă toate au parole schimbate, aplicații actualizate și autentificare în doi pași, acolo unde este disponibilă. Nu lăsa conturi smart home cu parole simple, pentru că ele pot oferi acces la imagini, comenzi sau date despre rutina ta.