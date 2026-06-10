Casa goală, Wi-Fi aprins: greșeala banală care îți poate transforma locuința în țintă pentru hackeri când pleci în vacanță
Când pleci în vacanță, probabil verifici de două ori dacă ai încuiat ușa, dacă ai oprit aragazul, dacă ai scos fierul de călcat din priză și dacă ai lăsat cheia cuiva de încredere. Mult mai rar te gândești însă la routerul Wi-Fi, deși acesta poate rămâne una dintre cele mai expuse „uși” ale casei tale. Într-o locuință modernă, routerul nu mai este doar cutia care îți dă internet, ci punctul prin care comunică telefonul, laptopul, televizorul, camerele de supraveghere, becurile inteligente, prizele smart sau sistemele de alarmă.
Tocmai de aceea, atunci când pleci de acasă pentru mai multe zile, rețeaua ta poate deveni o țintă mai ușoară. Nu pentru că hackerii știu neapărat că ești în vacanță, ci pentru că un router pornit permanent, neactualizat și configurat prost poate fi atacat automat de boți care scanează internetul în căutarea dispozitivelor vulnerabile. Iar dacă nimeni nu este acasă să observe că ceva merge ciudat, problema poate rămâne nedetectată, spun experții.
De ce e bine să oprești routerul când pleci de acasă
Oprirea routerului înainte să pleci în concediu este una dintre cele mai simple măsuri de reducere a riscului. Dacă nu ai nevoie de internet în casă cât ești plecat, cea mai sigură rețea este cea care nu există temporar. Fără router pornit, nu există Wi-Fi activ, nu există dispozitive conectate permanent la internet și nu există o poartă deschisă prin care cineva să încerce să intre în rețeaua ta.
Măsura este utilă mai ales dacă ai un router vechi, primit de la operator cu ani în urmă, pe care nu l-ai mai actualizat niciodată. Multe persoane lasă parolele implicite, nu schimbă numele rețelei, nu verifică setările de securitate și nu știu dacă dispozitivul mai primește actualizări. Într-un astfel de caz, routerul poate deveni o verigă slabă. Oprirea lui pentru perioada vacanței reduce suprafața de atac și elimină posibilitatea unor încercări de conectare cât timp lipsești.
Există însă o excepție importantă. Dacă ai camere de supraveghere, alarmă conectată la internet, senzori smart sau alte sisteme de siguranță care depind de Wi-Fi, nu opri routerul fără să te gândești la consecințe. În acest caz, internetul poate fi necesar tocmai pentru protecția locuinței. Soluția nu este să tai conexiunea, ci să securizezi corect rețeaua înainte să pleci.
Ce verifici înainte de vacanță dacă lași internetul pornit
Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să schimbi parola de administrare a routerului, nu doar parola de Wi-Fi. Multe atacuri nu pornesc de la faptul că cineva ghicește parola rețelei, ci de la accesul la panoul de control al routerului. Dacă parola de administrator este încă una generică, de tip „admin” sau cea trecută pe eticheta dispozitivului, schimb-o cu una lungă, unică și greu de ghicit.
Apoi verifică tipul de criptare folosit de rețeaua Wi-Fi. Ideal este să folosești WPA3, dacă routerul și dispozitivele tale îl acceptă. Dacă nu, WPA2 rămâne o variantă sigură pentru majoritatea locuințelor. Evită rețelele fără parolă sau setările foarte vechi, precum WEP, care nu mai oferă protecție reală. Parola Wi-Fi trebuie să fie diferită de parolele folosite la email, conturi bancare sau rețele sociale.
Actualizarea firmware-ului este la fel de importantă. Routerul are propriul software intern, iar producătorii lansează actualizări pentru a repara vulnerabilități. Intră în aplicația routerului sau în interfața web și verifică dacă există update-uri. Dacă dispozitivul este foarte vechi și nu mai primește actualizări, ia în calcul înlocuirea lui, mai ales dacă ai multe dispozitive smart conectate în casă.
Dispozitivele smart pot fi punctul slab al locuinței
Camerele IP, prizele inteligente, becurile conectate, aspiratoarele robot, soneriile video și televizoarele smart sunt comode, dar pot deveni vulnerabile dacă sunt prost configurate. Înainte de vacanță, verifică dacă toate au parole schimbate, aplicații actualizate și autentificare în doi pași, acolo unde este disponibilă. Nu lăsa conturi smart home cu parole simple, pentru că ele pot oferi acces la imagini, comenzi sau date despre rutina ta.
O idee bună este să creezi o rețea separată pentru dispozitivele smart. Multe routere permit activarea unei rețele „guest”, separată de rețeaua principală. Pe aceasta poți pune camerele, becurile și alte gadgeturi, astfel încât, dacă unul dintre ele este compromis, atacatorul să nu ajungă ușor la laptopul personal sau la telefonul pe care ai date importante.
De asemenea, dezactivează funcțiile de care nu ai nevoie. Administrarea remote a routerului, WPS-ul și porturile deschise inutil pot deveni riscuri. Dacă nu știi exact de ce o funcție este activă, verifică înainte să pleci sau cere ajutorul cuiva priceput. În securitate, mai puțin înseamnă adesea mai sigur: cu cât sunt mai puține servicii expuse, cu atât scade riscul.
Măsuri simple care îți pot salva vacanța
Înainte să pleci, fă o verificare rapidă a rețelei. Uită-te ce dispozitive sunt conectate la Wi-Fi și scoate-le pe cele necunoscute. Schimbă parola dacă ai dat-o multor persoane sau dacă nu ai mai actualizat-o de mult. Repornește routerul după update și asigură-te că toate setările importante au rămas active.
Dacă nu ai nevoie de internet în locuință cât ești plecat, oprește routerul din buton sau scoate-l din priză. Este o măsură simplă, dar eficientă. În plus, reduci consumul inutil de energie și elimini riscul ca un dispozitiv conectat să fie atacat cât timp nu ești acasă. Dacă ai nevoie de camere sau alarmă, lasă routerul pornit, dar fă toate verificările de securitate înainte.
Vacanța ar trebui să fie momentul în care te deconectezi tu, nu momentul în care locuința ta rămâne expusă. Ușa încuiată contează, dar în 2026 și routerul contează la fel de mult. Iar uneori, cea mai bună protecție începe cu un gest simplu: oprește Wi-Fi-ul atunci când casa nu are nevoie de el.