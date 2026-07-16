Gemini CLI a devenit interfața principală a atacului

Gemini CLI este un instrument open-source creat de Google. Acesta permite folosirea modelului Gemini direct din terminal. Este destinat programatorilor. Poate analiza fișiere, scrie cod și executa sarcini complexe.

În cazul analizat, Gemini CLI a primit un rol diferit. Atacatorul îi transmitea instrucțiuni în limbaj natural. AI-ul genera apoi codul și comenzile necesare. Sistemul nu oferea doar explicații generale.

Agentul AI a fost configurat să se comporte ca un specialist autorizat în testarea securității. Acesta nu mai afișa avertismente obișnuite. Salva automat și datele de autentificare găsite în timpul operațiunilor.

Cazul confirmă că inteligența artificială îi ajută pe hackeri să lanseze atacuri mai rapid. Nu elimină complet implicarea omului. Reduce însă timpul și nivelul de pregătire necesar.

Un botnet a fost mutat în doar șase minute

Atacatorul i-a cerut sistemului să studieze un ghid pentru mutarea infrastructurii. Instrucțiunea inițială a fost foarte scurtă. Gemini a analizat documentele și a pregătit singur pașii următori.

AI-ul a creat un pachet cu serverul de comandă, fișierele necesare și configurațiile operațiunii. A instalat serverul pe un VPS. A configurat și un tunel Cloudflare. Întregul proces a durat aproximativ șase minute.

Inițial, calculatoarele infectate nu s-au conectat la noua infrastructură. Gemini a analizat problema. A identificat un conflict între serverul vechi și cel nou. După oprirea sistemului anterior, toate cele opt dispozitive au revenit online.