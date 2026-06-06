Orice router Wi-Fi modern poate deveni un sistem de supraveghere invizibil, avertizează cercetătorii

Ideea pare desprinsă dintr-un film SF, însă demonstrația realizată de echipa germană arată că semnalele radio emise de routerele moderne pot dezvălui mult mai multe informații decât și-ar imagina majoritatea utilizatorilor.

Cum poate „vedea” un router Wi-Fi oamenii dintr-o încăpere

Tehnologia Beamforming este deja folosită pe scară largă în routerele moderne pentru a direcționa semnalul wireless către dispozitivele conectate. În loc să emită uniform în toate direcțiile, routerul analizează poziția dispozitivelor și concentrează semnalul către acestea pentru o conexiune mai stabilă și viteze mai bune.

Pentru a face acest lucru, sistemul trebuie să monitorizeze constant modul în care undele radio circulă prin spațiu și cum sunt influențate de obiecte sau persoane.

Aici apare problema semnalată de cercetători. Corpul uman modifică propagarea undelor radio într-un mod specific, iar aceste modificări pot fi măsurate și interpretate software. Diferențele de înălțime, greutate sau compoziție corporală creează ceea ce specialiștii numesc o adevărată „amprentă radio”.

Prin analizarea acestor variații, un software instalat pe router ar putea recunoaște persoane individuale și le-ar putea urmări deplasările prin încăperi.

Potrivit demonstrației, sistemul nu se limitează doar la detectarea prezenței. Cu ajutorul inteligenței artificiale, ar putea învăța rutine zilnice, trasee frecvente și chiar structura aproximativă a spațiilor în care oamenii se deplasează.

Monitorizarea ar putea funcționa chiar și fără spargerea routerului

Partea cea mai îngrijorătoare este că, potrivit cercetătorilor, atacul nu necesită neapărat compromiterea routerului Wi-Fi.