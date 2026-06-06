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de Iulia Kelt
TEHNOLOGIE

Orice router Wi-Fi modern poate deveni un sistem de supraveghere invizibil, avertizează cercetătorii

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Orice router Wi-Fi modern poate deveni un sistem de supraveghere invizibil, avertizează cercetătorii
Ce trebuie să știi despre router-ul tău / Foto: Profimedia

Un grup de cercetători de la Karlsruhe Institute of Technology susține că aproape orice router Wi-Fi modern poate fi transformat într-un instrument capabil să urmărească oamenii în timp real în interiorul unei clădiri. Totul ar fi posibil prin exploatarea unei tehnologii deja prezente pe majoritatea echipamentelor wireless recente: Beamforming.

Funcția a fost creată inițial pentru a îmbunătăți semnalul Wi-Fi și viteza conexiunii, însă cercetătorii spun că aceasta poate fi folosită și pentru analizarea mișcărilor persoanelor aflate în raza rețelei. Mai mult, sistemul ar putea identifica indivizi chiar și atunci când aceștia nu au asupra lor telefonul sau alte dispozitive conectate la internet.

Ideea pare desprinsă dintr-un film SF, însă demonstrația realizată de echipa germană arată că semnalele radio emise de routerele moderne pot dezvălui mult mai multe informații decât și-ar imagina majoritatea utilizatorilor.

Cum poate „vedea” un router Wi-Fi oamenii dintr-o încăpere

Tehnologia Beamforming este deja folosită pe scară largă în routerele moderne pentru a direcționa semnalul wireless către dispozitivele conectate. În loc să emită uniform în toate direcțiile, routerul analizează poziția dispozitivelor și concentrează semnalul către acestea pentru o conexiune mai stabilă și viteze mai bune.

Pentru a face acest lucru, sistemul trebuie să monitorizeze constant modul în care undele radio circulă prin spațiu și cum sunt influențate de obiecte sau persoane.

Aici apare problema semnalată de cercetători. Corpul uman modifică propagarea undelor radio într-un mod specific, iar aceste modificări pot fi măsurate și interpretate software. Diferențele de înălțime, greutate sau compoziție corporală creează ceea ce specialiștii numesc o adevărată „amprentă radio”.

Prin analizarea acestor variații, un software instalat pe router ar putea recunoaște persoane individuale și le-ar putea urmări deplasările prin încăperi.

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Potrivit demonstrației, sistemul nu se limitează doar la detectarea prezenței. Cu ajutorul inteligenței artificiale, ar putea învăța rutine zilnice, trasee frecvente și chiar structura aproximativă a spațiilor în care oamenii se deplasează.

Monitorizarea ar putea funcționa chiar și fără spargerea routerului

Partea cea mai îngrijorătoare este că, potrivit cercetătorilor, atacul nu necesită neapărat compromiterea routerului Wi-Fi.

Semnalele folosite de mecanismul Beamforming nu sunt criptate complet, ceea ce înseamnă că un dispozitiv aflat în apropiere ar putea analiza aceste date fără acces direct la rețea. În teorie, un mini-computer precum Raspberry Pi ascuns într-un obiect banal ar putea colecta informațiile necesare pentru monitorizare.

Cercetătorii au testat tehnologia pe aproape 200 de voluntari și spun că au reușit să distingă persoanele cu o precizie de aproximativ 99,5%.

Asta nu înseamnă automat că sistemul știe cine e fiecare persoană după nume, însă identificarea poate deveni posibilă dacă datele sunt corelate ulterior cu alte informații, precum semnalul unui telefon asociat deja cu un anumit utilizator.

Specialiștii avertizează că astfel de tehnologii ridică probleme serioase de confidențialitate, mai ales într-o perioadă în care rețelele Wi-Fi există aproape peste tot: în cafenele, birouri, hoteluri sau centre comerciale.

Deocamdată, demonstrația rămâne la nivel de cercetare academică, însă ea arată cât de mult s-au schimbat posibilitățile de analiză a semnalelor wireless odată cu apariția inteligenței artificiale și a procesării moderne de date.

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