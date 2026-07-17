Doi tineri hackeri au paralizat transportul Londrei. Atacul de 34 milioane de euro le-a adus ani grei de închisoare

Atacul a blocat 148 de sisteme

Operațiunea informatică s-a desfășurat între 31 august și 3 septembrie 2024. Atacatorii au pătruns în infrastructura Transport for London, organizația care administrează o mare parte din transportul public al capitalei britanice.

În urma atacului, 148 de sisteme au devenit nefuncționale. Toți cei aproximativ 27.000 de angajați ai TfL au fost chemați fizic la birou. Parolele lor au trebuit resetate individual.

Au fost afectate serviciile de plăți digitale. Emiterea unor carduri de călătorie cu reduceri a fost oprită. Procesarea rambursărilor pentru cardurile Oyster a devenit mult mai lentă.

Problemele au ajuns și la Dial-a-Ride. Acest serviciu este folosit de persoane vulnerabile și de oameni cu mobilitate redusă. Atacul nu a fost astfel doar o problemă tehnică. A afectat servicii publice esențiale.

TfL a anunțat că atacatorii au accesat nume și adrese de e-mail. În unele cazuri, au fost expuse și adrese de domiciliu. Datele pentru rambursări Oyster ar fi inclus numere de cont și coduri bancare pentru aproximativ 5.000 de persoane.

Cazul arată cât de repede poate o breșă să se transforme într-un furt de identitate digitală. Datele furate pot fi folosite ulterior în fraude, phishing sau tentative de preluare a conturilor.

Oprirea completă putea costa zeci de miliarde

Transport for London gestionează în medie aproximativ nouă milioane de călătorii în fiecare zi. Autoritățile cred că un atac mai distructiv ar fi putut provoca pagube economice uriașe.