Cartierul perfect se termină în Cretacic: Anne Hathaway și Ewan McGregor fug de dinozauri în noul trailer „The End of Oak Street”
Viața liniștită din suburbii se transformă într-un coșmar preistoric în noul trailer pentru „The End of Oak Street”. Filmul îi aduce împreună pe Anne Hathaway și Ewan McGregor într-un cartier invadat de dinozauri. Potrivit publicației internaționale Gizmodo, biletele au fost puse deja în vânzare, iar premiera este programată pentru 14 august 2026.
Producția este scrisă și regizată de David Robert Mitchell. Cineastul este cunoscut pentru „It Follows”, unul dintre cele mai originale filme horror ale ultimului deceniu. De această dată, amenințarea nu mai înaintează lent pe străzi sub forma unei prezențe umane. Are dinți uriași, cântărește câteva tone și poate apărea în spatele casei vecinilor.
O zi obișnuită în suburbii se încheie cu un dinozaur
Noul trailer începe cu o imagine aparent banală. O familie se pregătește să urce într-o mașină. Camera se rotește lent. În spatele cadrului apar personajele interpretate de Anne Hathaway și Ewan McGregor. Cei doi aleargă disperați de o amenințare pe care spectatorul încă nu o poate vedea.
Pericolul intră apoi în cadru. Un dinozaur atacă o femeie și îi smulge capul. Momentul stabilește rapid tonul filmului. „The End of Oak Street” nu va fi doar o aventură de familie cu animale preistorice spectaculoase. Violența, suspansul și sentimentul permanent de pericol vor avea un rol important.
Povestea urmărește familia Platt. Un eveniment cosmic misterios smulge strada Oak Street din lumea normală. Casele, mașinile și locuitorii sunt transportați într-un teritoriu necunoscut. Dincolo de gardurile și garajele cartierului nu se mai află alte străzi. Se întinde o lume sălbatică, populată de creaturi preistorice.
Filmul încearcă astfel să combine misterul cu spectacolul unui blockbuster. Nu este construit doar în jurul confruntărilor cu dinozauri. Familia trebuie să înțeleagă unde a ajuns și cum poate supraviețui. Tocmai această idee îl diferențiază de producțiile din seria „Jurassic World”, unde oamenii merg de obicei către lumea dinozaurilor. Aici, lumea preistorică vine direct peste ei.
Regizorul „It Follows” găsește monstrul din spatele garajului
David Robert Mitchell spune că s-a inspirat din felul în care privea cartierele în copilărie. Spațiile obișnuite puteau ascunde ceva misterios. Dincolo de un garaj, de o stradă sau de un gard putea exista o lume complet diferită. Regizorul a vrut să unească banalul cu fantasticul.
Aceeași abordare putea fi observată în „It Follows”. Filmul din 2014 transforma trotuarele, locuințele și străzile liniștite în spații amenințătoare. Cadrele largi lăsau publicul să caute permanent pericolul în fundal. Monstrul putea fi oriunde și putea arăta ca oricine.
Noul trailer recuperează acest stil. Camera nu urmărește mereu direct acțiunea. Uneori, amenințarea apare într-un colț al imaginii. Personajele aleargă în fundal. Spectatorul observă treptat motivul panicii. Rezultatul este mai neliniștitor decât un montaj rapid plin de explozii.
Mitchell se află la al patrulea lungmetraj. După „It Follows” și misteriosul „Under the Silver Lake”, cineastul primește acum un buget suficient pentru un spectacol cu dinozauri. Producător este J.J. Abrams, cunoscut pentru proiecte construite în jurul unor mistere ascunse și al unor evenimente imposibil de explicat imediat.
Anne Hathaway și Ewan McGregor intră în epoca dinozaurilor
Anne Hathaway și Ewan McGregor interpretează părinții familiei Platt. Lor li se alătură Maisy Stella și Christian Convery, în rolurile copiilor. Supraviețuirea depinde de capacitatea familiei de a rămâne unită, chiar dacă relațiile dintre membrii săi nu sunt perfecte.
Pentru Hathaway, filmul vine într-un an extrem de aglomerat. Actrița apare în mai multe producții importante și trece rapid de la drame și thrillere la aventuri fantastice. Versatilitatea ei poate fi observată și în selecția de filme cu Anne Hathaway, care include comedii romantice, musicaluri și producții de acțiune.
„The End of Oak Street” promite să păstreze personajele în centrul poveștii. Dinozaurii oferă spectacolul. Misterul cosmic ridică întrebările. Tensiunile unei familii obișnuite dau însă greutate evenimentelor.
Filmul ajunge în cinematografe pe 14 august 2026. Noul trailer sugerează că vara nu se va încheia cu o simplă vacanță la cinema. Se va încheia cu Anne Hathaway, Ewan McGregor și un cartier american care descoperă că strada următoare duce direct în preistorie.