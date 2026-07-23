Cartierul perfect se termină în Cretacic: Anne Hathaway și Ewan McGregor fug de dinozauri în noul trailer „The End of Oak Street”

O zi obișnuită în suburbii se încheie cu un dinozaur

Noul trailer începe cu o imagine aparent banală. O familie se pregătește să urce într-o mașină. Camera se rotește lent. În spatele cadrului apar personajele interpretate de Anne Hathaway și Ewan McGregor. Cei doi aleargă disperați de o amenințare pe care spectatorul încă nu o poate vedea.

Pericolul intră apoi în cadru. Un dinozaur atacă o femeie și îi smulge capul. Momentul stabilește rapid tonul filmului. „The End of Oak Street” nu va fi doar o aventură de familie cu animale preistorice spectaculoase. Violența, suspansul și sentimentul permanent de pericol vor avea un rol important.

Povestea urmărește familia Platt. Un eveniment cosmic misterios smulge strada Oak Street din lumea normală. Casele, mașinile și locuitorii sunt transportați într-un teritoriu necunoscut. Dincolo de gardurile și garajele cartierului nu se mai află alte străzi. Se întinde o lume sălbatică, populată de creaturi preistorice.

Filmul încearcă astfel să combine misterul cu spectacolul unui blockbuster. Nu este construit doar în jurul confruntărilor cu dinozauri. Familia trebuie să înțeleagă unde a ajuns și cum poate supraviețui. Tocmai această idee îl diferențiază de producțiile din seria „Jurassic World”, unde oamenii merg de obicei către lumea dinozaurilor. Aici, lumea preistorică vine direct peste ei.

Regizorul „It Follows” găsește monstrul din spatele garajului

David Robert Mitchell spune că s-a inspirat din felul în care privea cartierele în copilărie. Spațiile obișnuite puteau ascunde ceva misterios. Dincolo de un garaj, de o stradă sau de un gard putea exista o lume complet diferită. Regizorul a vrut să unească banalul cu fantasticul.

Aceeași abordare putea fi observată în „It Follows”. Filmul din 2014 transforma trotuarele, locuințele și străzile liniștite în spații amenințătoare. Cadrele largi lăsau publicul să caute permanent pericolul în fundal. Monstrul putea fi oriunde și putea arăta ca oricine.

Noul trailer recuperează acest stil. Camera nu urmărește mereu direct acțiunea. Uneori, amenințarea apare într-un colț al imaginii. Personajele aleargă în fundal. Spectatorul observă treptat motivul panicii. Rezultatul este mai neliniștitor decât un montaj rapid plin de explozii.