10 filme cu Anne Hathaway pe care trebuie să le vezi. Regina incontestabilă a comediilor romantice

Anne Hathaway este una dintre cele mai talentate și apreciate actrițe din industria filmului, cunoscută pentru versatilitatea ei și pentru prestațiile remarcabile. De la comedii romantice și filme de acțiune, până la drame intense și musical-uri captivante, Hathaway a demonstrat că poate interpreta o gamă largă de roluri. Iată zece filme cu Anne Hathaway pe care trebuie să le vezi:

The Devil Wears Prada (2006)

„The Devil Wears Prada” este un film de comedie-dramă din 2006, regizat de David Frankel și bazat pe romanul cu același nume scris de Lauren Weisberger.

Filmul explorează lumea modei de lux din New York și povestea unei tânăra jurnaliste care devine asistentă personală a unei editoriale de modă de temut.

Acțiunea urmărește povestea lui Andrea „Andy” Sachs (interpretată de Anne Hathaway), o tânără absolventă de la Universitatea Northwestern care își dorește o carieră în jurnalism.

Ea este angajată ca asistentă personală a celebrei editoare de modă Miranda Priestly (interpretată de Meryl Streep), care conduce revista de modă „Runway”.

În timp ce încearcă să-și facă loc în lumea modei, Andy se confruntă cu presiuni profesionale și personale și cu decizii dificile legate de priorități și integritate.

Anne Hathaway și Meryl Streep oferă performanțe memorabile în rolurile lor, aducând la viață complexitatea și conflictele personajelor lor. Alături de ele, distribuția mai include actori precum Emily Blunt, Stanley Tucci și Adrian Grenier, care aduc o varietate de personaje și perspective în poveste.

Les Misérables (2012)

Interpretarea lui Fantine din musicalul Les Miserable regizat, în 2012, de Tom Hooper i-a adus actriței Anne Hathaway un premiu Oscar pentru ”cea mai bună actriță în rol secundar”.

Interpretarea ei emoționantă a lui Fantine, o mamă singură care luptă pentru supraviețuire în timpul revoluției franceze, a fost lăudată pentru profunzimea și autenticitatea sa.

Filmul urmărește povestea lui Jean Valjean (interpretat de Hugh Jackman), un fost deținut care a petrecut două decenii în închisoare pentru furtul unui pâine și care este eliberat în cele din urmă sub condiția de a-și îmbunătăți viața.

În ciuda tentațiilor și a presiunilor societății, Valjean încearcă să își găsească drumul spre iertare și redimire, dar este urmărit necontenit de inspectorul Javert (interpretat de Russell Crowe), care caută să îl aducă înapoi în închisoare.

Filmul a avut un impact semnificativ asupra culturii populare, reafirmând popularitatea și influența musicalului „Les Misérables” și consolidând reputația lui Hugh Jackman, Anne Hathaway și a altor actori în rolurile lor memorabile.

De asemenea, a reînviat interesul pentru povestea clasică a lui Victor Hugo și a adus mesajul său de dreptate și speranță unei noi generații de spectatori.

Rachel Getting Married (2008)

„Rachel Getting Married” este un film dramatic din 2008, regizat de Jonathan Demme și scris de Jenny Lumet. Filmul explorează relațiile complexe din cadrul unei familii în timpul unei nunți și abordează teme precum vindecarea, iertarea și reconcilierea.

Filmul se concentrează pe personajul lui Kym (interpretat de Anne Hathaway), care iese dintr-o instituție de reabilitare pentru a participa la nunta surorii sale, Rachel (interpretată de Rosemarie DeWitt).

În timpul evenimentului, se dezvăluie tensiunile și conflictele familiale vechi, iar Kym trebuie să se confrunte cu propriile sale demoni și să își rezolve relațiile tensionate cu membrii familiei sale.

Anne Hathaway oferă o interpretare remarcabilă în rolul lui Kym, aducând profunzime și autenticitate personajului său. Alături de ea, distribuția mai include actori precum Rosemarie DeWitt, Bill Irwin, Tunde Adebimpe și Debra Winger, care oferă performanțe captivante în rolurile lor.

Brokeback Mountain (2005)

„Brokeback Mountain” este un o dramă din 2005, regizată de Ang Lee și bazată pe povestirea scrisă de Annie Proulx. Filmul explorează povestea unei relații romantice între doi ciobani din Wyoming, care începe în vara anului 1963 și se desfășoară pe parcursul a mai multor decenii.

Filmul urmărește viața lui Ennis Del Mar (interpretat de Heath Ledger) și Jack Twist (interpretat de Jake Gyllenhaal), doi ciobani care sunt angajați să pășuneze pe muntele Brokeback în timpul verii.

În timpul izolării lor, cei doi se îndrăgostesc unul de celălalt, însă relația lor este marcată de conflicte interne și externe, inclusiv de presiunea societății conservatoare și de propriile lor îndoieli și frământări.

Heath Ledger și Jake Gyllenhaal oferă interpretări remarcabile în rolurile principale, aducând la viață complexitatea și intensitatea relației lor. Alături de ei, distribuția mai include actori precum Michelle Williams, Anne Hathaway și Randy Quaid, care aduc o adâncime suplimentară povestirii.

The Princess Diaries (2001)

„The Princess Diaries” este un film american de comedie din 2001, regizat de Garry Marshall și bazat pe romanul cu același nume scris de Meg Cabot.

Filmul urmărește povestea unei tinere fete care descoperă că este moștenitoarea tronului unei mici țări europene și trebuie să învețe să trăiască ca o prințesă.

Acesta este cel mai cunoscut rol al actriței Anne Hathaway, cel care i-a propulsat cariera internațională încă de la fragedă vârstă de 18 ani.

Filmul se concentrează pe Mia Thermopolis (interpretată de Anne Hathaway), o adolescentă timidă și neîncrezătoare în sine care trăiește în San Francisco cu mama sa artistă, Helen (interpretată de Caroline Goodall).

Viața ei se schimbă dramatic când bunica sa, Regina Clarisse Renaldi (interpretată de Julie Andrews), îi dezvăluie că este moștenitoarea tronului țării Genovia. Mia trebuie să învețe să navigheze prin eticheta regală și să-și îndeplinească responsabilitățile ca prințesă, în timp ce se luptă cu problemele obișnuite ale adolescenței.

Interstellar (2014)

„Interstellar” este un film science-fiction epic din 2014, regizat de Christopher Nolan și scris de Christopher și Jonathan Nolan.

Filmul urmărește echipa de exploratori spațiali care călătorește prin găurile de vierme în spațiu pentru a găsi un nou loc locuibil pentru omenirea care suferă de lipsa resurselor pe Pământ.

Acțiunea are loc într-un viitor în care Pământul este amenințat de colapsul ecologic și epuizarea resurselor naturale.

Cooper (interpretat de Matthew McConaughey), un fost pilot și inginer agricol, este recrutat într-o misiune de călătorie spațială alături de o echipă condusă de profesorul Brand (interpretat de Michael Caine) și fiica sa, Amelia (interpretată de Anne Hathaway).

Misiunea lor este să găsească o planetă locuibilă într-o altă galaxie, care să poată fi locuită de omenire.

Love & Other Drugs (2010)

„Love & Other Drugs” este un film romantic-dramatic din 2010, regizat de Edward Zwick și bazat pe cartea „Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman” scrisă de Jamie Reidy.

Pelicula explorează teme precum dragostea, relațiile interpersonale și lupta împotriva unei boli grave, având în centru povestea unei relații tumultuoase dintre doi tineri.

Prin povestea lui Jamie și Maggie, filmul pune în lumină importanța empatiei, înțelegerii și sprijinului într-o relație, precum și capacitatea de a găsi frumusețea și bucuria în mijlocul suferinței și a incertitudinii.

Ella Enchanted (2004)

„Ella Enchanted” este un film fantasy-comedie din 2004 bazat pe romanul cu același nume scris de Gail Carson Levine.

Regizat de Tommy O’Haver, filmul îmbină elemente de poveste de dragoste, aventură și magie într-o reinterpretare modernă a genului clasic al poveștilor cu zâne și vrăjitori.

Filmul urmărește povestea lui Ella of Frell (interpretată de Anne Hathaway), o tânără fermecată la naștere cu un dar periculos: obligația de a asculta orice ordin.

Când tatăl ei se recăsătorește cu o femeie egoistă și intrigantă, Lady Tremaine (interpretată de Joanna Lumley), Ella își dă seama că trebuie să găsească o modalitate de a-și recăpăta libertatea.

Ea pornește într-o călătorie plină de aventuri pentru a-și găsi nașul fermecător, Lucinda (interpretată de Vivica A. Fox), și a o convinge să ridice blestemul care îi afectează viața.

Ocean’s 8 (2018)

„Ocean’s 8” este un film american de acțiune și crimă din 2018, care servește ca spin-off și continuare a celebrei francize „Ocean’s”. Regizat de Gary Ross, filmul aduce o distribuție impresionantă de actrițe și oferă o perspectivă feminină asupra genului heist.

Filmul urmărește povestea lui Debbie Ocean (interpretată de Sandra Bullock), sora lui Danny Ocean din trilogia originală „Ocean’s Eleven”.

După ce iese din închisoare, Debbie își pune la punct un plan elaborat de a jefui un colier de diamante în valoare de milioane de dolari în timpul celei mai exclusiviste gale de artă din New York City.

Pentru a-și atinge scopul, ea recrutează o echipă de femei extrem de calificate și inteligente, fiecare cu propriile sale abilități și talente.

Filmul aduce o distribuție de excepție, incluzând actrițe precum Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna, Helena Bonham Carter și Awkwafina. Fiecare actriță aduce un element unic și fascinant la ecran, contribuind la dinamica captivantă a filmului.

Alice in Wonderland (2010)

„Alice in Wonderland” este o adaptare cinematografică din 2010 a celebrului roman pentru copii scris de Lewis Carroll în 1865, intitulat „Alice’s Adventures in Wonderland”.

Filmul a fost regizat de Tim Burton și produs de Walt Disney Pictures. Acesta este un amestec de acțiune live și animație, care îmbină lumea reală cu cea fantastică a Țării Minunilor.

Filmul urmărește aventurile tinerei Alice Kingsleigh (interpretată de Mia Wasikowska), care călătorește într-o lume stranie și magică după ce cade într-un vizuină de iepure.

Aici, ea se întâlnește cu o serie de personaje excentrice și își descoperă propria forță interioară în timp ce încearcă să-și găsească drumul spre casă. Pe parcursul călătoriei sale, Alice se confruntă cu obstacole și pericole, dar și cu provocări și revelații personale.

Anne Hathaway își asumă rolul Reginei Albe, o figură enigmatică și puternică din Țara Minunilor, sora maleficei Regine Roșie, interpretată de Helena Bonham Carter.

Johnny Depp îl joacă pe Mad Hatter, un personaj excentric și neconvențional, iar alte roluri importante sunt interpretate de actori precum Crispin Glover, Matt Lucas și Alan Rickman, printre alții.