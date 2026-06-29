Canicula lovește și facturile. De ce plătește România cea mai scumpă energie din Europa, explicația simplă
România a înregistrat luni cel mai mare preț al energiei electrice din Europa, într-o zi în care temperaturile extreme au pus presiune atât pe consum, cât și pe producția de electricitate. La orele de seară, prețul energiei pe piața spot a depășit 4.200 de lei pe MWh, adică aproximativ 4,2 lei pentru un kilowatt-oră, iar media zilnică a ajuns la 1.171 lei/MWh, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Deși aceste valori nu se regăsesc direct în factura pe care o plătește populația, ele influențează costurile pe termen lung ale energiei. Specialiștii spun că problema nu este doar canicula, ci și faptul că România nu dispune de suficiente sisteme de stocare a energiei produse în timpul zilei.
De ce avem energie ieftină la prânz și foarte scumpă seara
Situația pare paradoxală. În timpul zilei, România produce multă energie din panouri fotovoltaice și din instalațiile celor aproximativ 400.000 de prosumatori, adică persoane care își produc propriul curent și livrează surplusul în rețea.
În aceste ore, oferta este mare, iar prețul energiei scade. Problema apare însă după apusul soarelui, când panourile nu mai produc electricitate, iar consumul crește puternic deoarece milioane de aparate de aer condiționat funcționează simultan. În lipsa unor baterii mari de stocare, energia ieftină produsă la prânz nu poate fi păstrată pentru seară. Astfel, România este obligată să cumpere energie din alte state la prețuri mult mai ridicate.
Expert: „Nu avem capacități de stocare”
Expertul în energie Ciprian Cherciu explică faptul că principala problemă este lipsa investițiilor în baterii de stocare.
„În timpul zilei avem foarte mulți prosumatori în România care își produc propria energie și injectează în rețea și atunci prețul este mic în timpul zilei și mare seara. Problema nu este că energia e foarte ieftină în timpul zilei, ci că este foarte scumpă seara. Acest lucru se întâmplă pentru că nu avem capacități de stocare”, a declarat acesta.
Potrivit specialistului, dacă energia produsă în intervalul prânzului ar putea fi păstrată în baterii și utilizată după lăsarea serii, diferențele foarte mari de preț s-ar reduce, iar costurile pentru întregul sistem ar fi mai mici.
Canicula afectează aproape toate sursele de producție
Valul de căldură care afectează România și mare parte din Europa are efecte directe asupra sistemului energetic. Puțini știu că panourile fotovoltaice nu produc mai mult atunci când temperaturile sunt foarte ridicate. Din contră, randamentul lor începe să scadă pe măsură ce se încing.
În același timp, consumul explodează din cauza utilizării intensive a aparatelor de aer condiționat. Situația este complicată și de debitul foarte scăzut al Dunării, care reduce producția hidrocentralelor.
Există și alte probleme. Unele grupuri energetice sunt oprite pentru revizii sau reparații, inclusiv un reactor de la Centrala Nucleară Cernavodă, o parte din centrala pe gaze de la Brazi și mai multe grupuri hidro și termoenergetice. Toate acestea reduc cantitatea de energie produsă în România exact într-o perioadă cu consum foarte ridicat.
De ce importăm energie chiar dacă producem suficient în timpul zilei
În intervalele de vârf din cursul serii, România ajunge să importe cantități importante de energie, în special din Bulgaria și Ungaria. Practic, energia pe care o producem ieftin în timpul zilei nu poate fi folosită atunci când avem cea mai mare nevoie de ea. În schimb, suntem obligați să cumpărăm curent din exterior la prețurile existente în acel moment, iar acestea sunt mult mai mari.
Expertul subliniază că investițiile în baterii de stocare ar costa mult mai puțin decât pierderile generate în prezent de aceste dezechilibre.
„Este o problemă care trenează de foarte mulți ani. Europa are în plan să crească capacitatea de stocare în baterii de la 50 la 70 de gigawați-oră, dar România nu joacă în această ligă. Noi nu avem capacități de stocare aproape deloc, sub 1% din consum vine din baterii de rețea”, a explicat Ciprian Cherciu.
Se vede această scumpire imediat în factură?
Specialiștii spun că nu. Consumatorii casnici nu plătesc direct prețul din fiecare oră a zilei, deoarece majoritatea contractelor nu folosesc tarifare orară.
Totuși, aceste fluctuații foarte mari influențează prețul mediu al energiei cumpărate de furnizori, iar în timp acest lucru poate duce la costuri mai ridicate pentru consumatori.
„Aceste fluctuații de pe piață nu sunt efectiv prețurile pe care le plătesc clienții în acele intervale, pentru că nu avem o tarifare orară. Dar aceste variații extreme generează un preț mediu, care este de fapt prețul din factură”, a explicat expertul.
În opinia acestuia, dacă România ar investi mai rapid în capacități de stocare și ar reuși să folosească seara energia produsă ieftin în timpul zilei, sistemul energetic ar deveni mai eficient, importurile ar scădea, iar presiunea asupra facturilor ar fi considerabil mai mică. În ceea ce privește riscul unor pene de curent, specialistul consideră că acesta rămâne redus, inclusiv datorită contribuției tot mai importante a prosumatorilor la echilibrarea rețelei.