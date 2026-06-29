Canicula lovește și facturile. De ce plătește România cea mai scumpă energie din Europa, explicația simplă

În aceste ore, oferta este mare, iar prețul energiei scade. Problema apare însă după apusul soarelui, când panourile nu mai produc electricitate, iar consumul crește puternic deoarece milioane de aparate de aer condiționat funcționează simultan. În lipsa unor baterii mari de stocare, energia ieftină produsă la prânz nu poate fi păstrată pentru seară. Astfel, România este obligată să cumpere energie din alte state la prețuri mult mai ridicate.

Expert: „Nu avem capacități de stocare”

Expertul în energie Ciprian Cherciu explică faptul că principala problemă este lipsa investițiilor în baterii de stocare.

„În timpul zilei avem foarte mulți prosumatori în România care își produc propria energie și injectează în rețea și atunci prețul este mic în timpul zilei și mare seara. Problema nu este că energia e foarte ieftină în timpul zilei, ci că este foarte scumpă seara. Acest lucru se întâmplă pentru că nu avem capacități de stocare”, a declarat acesta.

Potrivit specialistului, dacă energia produsă în intervalul prânzului ar putea fi păstrată în baterii și utilizată după lăsarea serii, diferențele foarte mari de preț s-ar reduce, iar costurile pentru întregul sistem ar fi mai mici.

Canicula afectează aproape toate sursele de producție

Valul de căldură care afectează România și mare parte din Europa are efecte directe asupra sistemului energetic. Puțini știu că panourile fotovoltaice nu produc mai mult atunci când temperaturile sunt foarte ridicate. Din contră, randamentul lor începe să scadă pe măsură ce se încing.

În același timp, consumul explodează din cauza utilizării intensive a aparatelor de aer condiționat. Situația este complicată și de debitul foarte scăzut al Dunării, care reduce producția hidrocentralelor.

Există și alte probleme. Unele grupuri energetice sunt oprite pentru revizii sau reparații, inclusiv un reactor de la Centrala Nucleară Cernavodă, o parte din centrala pe gaze de la Brazi și mai multe grupuri hidro și termoenergetice. Toate acestea reduc cantitatea de energie produsă în România exact într-o perioadă cu consum foarte ridicat.

De ce importăm energie chiar dacă producem suficient în timpul zilei

În intervalele de vârf din cursul serii, România ajunge să importe cantități importante de energie, în special din Bulgaria și Ungaria. Practic, energia pe care o producem ieftin în timpul zilei nu poate fi folosită atunci când avem cea mai mare nevoie de ea. În schimb, suntem obligați să cumpărăm curent din exterior la prețurile existente în acel moment, iar acestea sunt mult mai mari.