Ţările europene care ar putea rămâne fără curent electric din cauza caniculei. Sunt anunţate întreruperi ale energiei
Europa traversează un nou episod de temperaturi extreme, iar efectele valului de căldură nu se resimt doar în viața de zi cu zi a populației. Pe măsură ce tot mai multe locuințe și clădiri utilizează aparate de aer condiționat și alte sisteme de răcire, consumul de energie electrică crește semnificativ. În acest context, specialiștii avertizează că rețelele energetice sunt supuse unei presiuni tot mai mari, iar unele state europene sunt considerate mai vulnerabile în fața riscului de întreruperi ale alimentării cu electricitate, relatează Euronews.
Temperaturile extreme cresc cererea de energie
Meteorologii avertizează că temperaturile din zona mediteraneeană ar putea ajunge în această săptămână până la 43 de grade Celsius. În același timp, mai multe țări europene se confruntă cu un nou val de căldură care afectează activitățile cotidiene.
Franța a plasat peste jumătate dintre cele 96 de departamente sub cod roșu de pericol pentru viață și le-a recomandat cetățenilor să manifeste „vigilență absolută” și să evite expunerea directă la soare.
În sudul Angliei, serviciul meteorologic Met Office avertizează asupra unor temperaturi care ar putea ajunge la 38 de grade Celsius, în timp ce nopțile tropicale, caracterizate prin temperaturi care nu coboară sub 20 de grade timp de 24 de ore, sunt considerate „periculoase”.
Germania, Spania, Portugalia și Elveția se află, la rândul lor, în fața unor temperaturi foarte ridicate. În mai multe regiuni europene, sute de școli și-au suspendat activitatea sau au redus programul, iar unele servicii feroviare au fost limitate pentru a reduce riscul apariției unor defecțiuni.
Grecia, Muntenegru și Turcia, în fruntea clasamentului
Potrivit unui studiu realizat de platforma Compare the Market și care a analizat 85 de țări reprezentând aproximativ 90% din consumul mondial de electricitate, unele state sunt mult mai afectate de creșterea consumului în perioadele caniculare.
Analiza a comparat consumul de energie din cele mai fierbinți 10% dintre lunile fiecărei țări cu cel înregistrat în perioadele cu temperaturi normale.
Rezultatele arată că Grecia ocupă primul loc la nivel mondial în ceea ce privește creșterea cererii de electricitate în perioadele de căldură extremă. Consumul crește cu 38,62%, ceea ce înseamnă un necesar suplimentar de 143,08 kWh de persoană pentru fiecare lună afectată de caniculă.
Pe următoarele poziții se află Muntenegru, cu o creștere de 22,49%, și Turcia, cu 21,91%. Clasamentul continuă cu Croația, unde consumul urcă cu 17,76%, Italia cu 14,22% și Spania cu 8,86%.
Potrivit specialiștilor, utilizarea aparatelor de aer condiționat și a ventilatoarelor reprezintă unul dintre principalele motive pentru această creștere accentuată a consumului.
Rețelele electrice sunt tot mai solicitate
Agenția Internațională pentru Energie avertiza încă din 2023 asupra impactului pe care temperaturile extreme îl au asupra consumului energetic.
„Lumea se coace în căldură extremă, ceea ce împinge tot mai sus cererea de răcire”.
Instituția sublinia că temperaturile record determină utilizarea intensivă a sistemelor de climatizare, ceea ce generează creșteri importante ale consumului de energie electrică.
Un exemplu este Franța, care în timpul valului de căldură de la începutul verii anului 2025 a înregistrat un consum de energie cu 25% mai mare decât media obișnuită pentru aceeași perioadă, în principal din cauza nevoii de răcire a locuințelor și clădirilor.
Specialiștii avertizează că atunci când cererea totală depășește capacitatea disponibilă de producție sau limitele fizice ale rețelei, pot apărea probleme care conduc la întreruperi ale alimentării cu energie.
Unde au fost înregistrate cele mai lungi pene de curent
Studiul a analizat și durata medie a penelor de curent din ultimii cinci ani disponibili. Dintre țările europene incluse în cercetare, Ungaria a înregistrat cea mai mare durată medie a întreruperilor, cu 2,92 ore pe an.
Pe locul al doilea se află Slovenia, cu 2,16 ore anual, urmată de Grecia, unde durata medie ajunge la 1,63 ore pe an.
Raportul evidențiază și impactul economic al acestor întreruperi. Potrivit estimărilor, Italia înregistrează cel mai mare cost total la nivelul gospodăriilor, de aproximativ 154,7 milioane de euro anual, fiind urmată de Polonia, cu 152,1 milioane de euro.
Energia solară a contribuit la menținerea stabilității sistemului
În timpul valului de căldură din iunie și iulie anul trecut, când temperaturile au ajuns până la 40 de grade Celsius, cererea zilnică de energie din Europa a crescut cu până la 14%.
Potrivit grupului de analiză energetică Ember, producția ridicată de energie solară a avut un rol important în menținerea stabilității aprovizionării.
În Germania, energia solară a furnizat în zilele de vârf ale caniculei până la 50 GW de putere și a generat între 33% și 39% din electricitatea consumată în țară.
Conform Ember, Germania dispune și de 14 GW capacitate de stocare în baterii și 10 GW capacitate de stocare prin pompare, elemente care au permis păstrarea unei părți din energia produsă pentru utilizare după apusul soarelui.