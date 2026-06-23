Ţările europene care ar putea rămâne fără curent electric din cauza caniculei. Sunt anunţate întreruperi ale energiei

Franța a plasat peste jumătate dintre cele 96 de departamente sub cod roșu de pericol pentru viață și le-a recomandat cetățenilor să manifeste „vigilență absolută” și să evite expunerea directă la soare.

În sudul Angliei, serviciul meteorologic Met Office avertizează asupra unor temperaturi care ar putea ajunge la 38 de grade Celsius, în timp ce nopțile tropicale, caracterizate prin temperaturi care nu coboară sub 20 de grade timp de 24 de ore, sunt considerate „periculoase”.

Germania, Spania, Portugalia și Elveția se află, la rândul lor, în fața unor temperaturi foarte ridicate. În mai multe regiuni europene, sute de școli și-au suspendat activitatea sau au redus programul, iar unele servicii feroviare au fost limitate pentru a reduce riscul apariției unor defecțiuni.

Grecia, Muntenegru și Turcia, în fruntea clasamentului

Potrivit unui studiu realizat de platforma Compare the Market și care a analizat 85 de țări reprezentând aproximativ 90% din consumul mondial de electricitate, unele state sunt mult mai afectate de creșterea consumului în perioadele caniculare.

Analiza a comparat consumul de energie din cele mai fierbinți 10% dintre lunile fiecărei țări cu cel înregistrat în perioadele cu temperaturi normale.

Rezultatele arată că Grecia ocupă primul loc la nivel mondial în ceea ce privește creșterea cererii de electricitate în perioadele de căldură extremă. Consumul crește cu 38,62%, ceea ce înseamnă un necesar suplimentar de 143,08 kWh de persoană pentru fiecare lună afectată de caniculă.

Pe următoarele poziții se află Muntenegru, cu o creștere de 22,49%, și Turcia, cu 21,91%. Clasamentul continuă cu Croația, unde consumul urcă cu 17,76%, Italia cu 14,22% și Spania cu 8,86%.