Cum poţi scădea factura la curent cu 25%. Soluţia găsită de nemţi pentru a economisi bani lunar
Creșterea interesului pentru reducerea costurilor la energie a adus în prim-plan o tehnologie care câștigă tot mai mult teren în Europa. Este vorba despre sistemele solare „plug-in”, o variantă simplificată de producere a energiei electrice, care poate fi instalată rapid și care, potrivit datelor prezentate de specialiști, poate contribui la diminuarea facturii la electricitate cu până la 25%. Germania este țara în care această soluție a cunoscut cea mai mare dezvoltare, numărul instalațiilor depășind deja pragul de un milion, relatează publicația Blic.
- Un panou solar conectat la priză poate produce energie pentru locuință
- Germania conduce detașat în utilizarea sistemelor plug-in
- Instalarea poate dura mai puțin de o oră
- Cât poate fi redus consumul de energie
- Pot fi utilizate și de locatarii blocurilor
- Specialiștii cer reguli clare pentru dezvoltarea pieței
Un panou solar conectat la priză poate produce energie pentru locuință
Principiul de funcționare al acestor sisteme este unul simplu. Proprietarul conectează panoul solar la un microinvertor, iar apoi sistemul este introdus într-o priză obișnuită.
Energia produsă de panouri este utilizată direct în gospodărie, reducând astfel cantitatea de electricitate care trebuie preluată din rețeaua publică. Specialiștii subliniază că priza nu generează energie, ci reprezintă doar conexiunea prin care electricitatea produsă ajunge la aparatele din locuință.
În ultimii ani, această tehnologie a trecut de la statutul de produs de nișă la unul dintre segmentele cu cea mai rapidă dezvoltare din piața europeană a energiei regenerabile.
Germania conduce detașat în utilizarea sistemelor plug-in
Cea mai mare răspândire a acestor instalații a fost înregistrată în Germania, unde numărul sistemelor înregistrate a depășit deja un milion.
Interesul pentru această tehnologie a crescut însă și în alte state europene, printre care Franța, Italia, Olanda și Polonia.
Estimările experților arată că în Europa funcționează în prezent între 4 și 5 milioane de sisteme solare plug-in, dacă sunt luate în calcul și cele care nu au fost înregistrate oficial.
Popularitatea lor este explicată și prin faptul că nu necesită lucrări complexe. În majoritatea cazurilor, sistemele sunt formate din unul sau două panouri fotovoltaice și un microinvertor.
Instalarea poate dura mai puțin de o oră
Un exemplu concret a fost prezentat de Kristofer Mims de la Wall Street Journal, care a testat personal un astfel de sistem după ce utilizarea sa a fost permisă în statul american Maryland.
Acesta a relatat că instalarea a durat mai puțin de 60 de minute. După conectarea panoului la microinvertor și introducerea sistemului într-o priză exterioară, producția de energie a început imediat.
Potrivit lui Moncef Krarti, profesor de inginerie arhitecturală la Universitatea din Colorado, Boulder, sistemele plug-in solar sunt „deja răspândite pe scară largă în Europa”.
Acesta a indicat Germania drept exemplul cel mai relevant al dezvoltării pieței, unde panourile montate pe balcoane au devenit o imagine obișnuită în multe zone rezidențiale.
Cât poate fi redus consumul de energie
Una dintre cele mai importante informații pentru consumatori este legată de impactul asupra facturii de energie.
Conform primului raport european dedicat energiei solare plug-in, realizat de SolarPower Europe, aceste sisteme pot acoperi între 5% și 25% din consumul anual de electricitate al unei gospodării.
Rezultatul diferă în funcție de mai mulți factori, printre care dimensiunea sistemului, poziționarea panourilor, nivelul de expunere la soare și obiceiurile de consum ale familiei.
Același raport arată că perioada de recuperare a investiției este cuprinsă, în general, între doi și șase ani.
Moncef Krarti atrage însă atenția că astfel de instalații nu trebuie considerate un substitut pentru sistemele fotovoltaice de mari dimensiuni.
„Ideea sistemelor plug-in nu este să reducă consumul gospodăriei la zero”, a declarat acesta pentru Wall Street Journal.
Potrivit specialistului, scopul este reducerea acelei părți din consum care poate fi acoperită pe timpul zilei de energia produsă local.
Pot fi utilizate și de locatarii blocurilor
Unul dintre motivele care au contribuit la extinderea rapidă a pieței este faptul că aceste sisteme nu sunt destinate exclusiv proprietarilor de case.
Panourile pot fi instalate pe balcoane, terase, fațade, în curți sau pe acoperișuri. În plus, locatarii blocurilor pot monta sistemul pe balustrada balconului și îl pot demonta cu ușurință în cazul unei mutări.
În Germania, puterea acestor instalații este limitată în general la 800 de wați. Chiar dacă această capacitate nu poate alimenta integral o locuință, ea poate contribui la reducerea unei părți din consumul zilnic.
La sfârșitul anului 2024, în Germania erau înregistrate peste 780.000 de astfel de sisteme, potrivit SolarPower Europe. Între timp, numărul a depășit un milion, iar experții consideră că cifra reală este mai mare.
Specialiștii cer reguli clare pentru dezvoltarea pieței
Pe măsură ce interesul pentru sistemele plug-in crește, apar și solicitări privind reglementarea acestui sector.
Lea Le Penuizik, reprezentantă a SolarPower Europe, consideră că dezvoltarea pieței trebuie însoțită de norme clare.
„Europa are nevoie de standarde clare pentru produse și de reguli consecvente pentru instalare, pentru a asigura siguranța, compatibilitatea cu rețeaua și încrederea consumatorilor”, a declarat aceasta.
Potrivit Euronews, simplificarea procedurilor administrative este unul dintre factorii care au contribuit la succesul Germaniei în acest domeniu.
Reprezentanții companiei Meyer Burger au transmis că:
„Cumpărătorii au declanșat acest boom și au cerut cu succes simplificarea birocrației din partea autorităților”.