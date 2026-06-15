Cum poţi scădea factura la curent cu 25%. Soluţia găsită de nemţi pentru a economisi bani lunar

Energia produsă de panouri este utilizată direct în gospodărie, reducând astfel cantitatea de electricitate care trebuie preluată din rețeaua publică. Specialiștii subliniază că priza nu generează energie, ci reprezintă doar conexiunea prin care electricitatea produsă ajunge la aparatele din locuință.

În ultimii ani, această tehnologie a trecut de la statutul de produs de nișă la unul dintre segmentele cu cea mai rapidă dezvoltare din piața europeană a energiei regenerabile.

Germania conduce detașat în utilizarea sistemelor plug-in

Cea mai mare răspândire a acestor instalații a fost înregistrată în Germania, unde numărul sistemelor înregistrate a depășit deja un milion.

Interesul pentru această tehnologie a crescut însă și în alte state europene, printre care Franța, Italia, Olanda și Polonia.

Estimările experților arată că în Europa funcționează în prezent între 4 și 5 milioane de sisteme solare plug-in, dacă sunt luate în calcul și cele care nu au fost înregistrate oficial.

Popularitatea lor este explicată și prin faptul că nu necesită lucrări complexe. În majoritatea cazurilor, sistemele sunt formate din unul sau două panouri fotovoltaice și un microinvertor.

Instalarea poate dura mai puțin de o oră

Un exemplu concret a fost prezentat de Kristofer Mims de la Wall Street Journal, care a testat personal un astfel de sistem după ce utilizarea sa a fost permisă în statul american Maryland.