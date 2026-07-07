Secretul simplu folosit în Grecia și Spania pentru case mai răcoroase fără aer condiționat. Metoda care te ajută să suporți mai ușor canicula
În zilele caniculare, mulți români fac exact gestul care poate încălzi și mai tare locuința: deschid larg ferestrele în mijlocul zilei, sperând să creeze curent. În realitate, dacă afară sunt 35-38 de grade Celsius, aerul fierbinte pătrunde rapid în camere și încălzește pereții, podelele și mobilierul. O metodă simplă, folosită de mult timp în zonele călduroase din Grecia și Spania, pornește de la regula opusă: casa se închide cât mai bine ziua și se aerisește intens doar atunci când temperatura exterioară scade.
Ferestrele se închid înainte să înceapă căldura
Secretul este ca aerul mai rece acumulat peste noapte să rămână cât mai mult timp în interior. Dacă dimineața, la ora 6:00, afară sunt 20 de grade, iar la prânz temperatura urcă la 35 de grade, ferestrele nu ar trebui lăsate deschise până când începe canicula.
Un exemplu concret: într-un apartament orientat spre sud sau vest, ferestrele pot fi deschise larg între orele 5:30 și 8:00, când aerul exterior este încă relativ rece. Înainte ca temperatura de afară să o depășească pe cea din casă, geamurile se închid complet. Într-o zi foarte fierbinte, acest moment poate veni chiar la ora 8:00 sau 9:00.
Greșeala frecventă este deschiderea ferestrei la ora 14:00, când afară sunt 37 de grade. Chiar dacă se simte o mișcare de aer, în casă intră aer mai cald decât cel existent deja în interior.
Jaluzelele și obloanele fac diferența
În multe zone din Grecia și Spania, ferestrele nu sunt doar închise, ci și protejate de soare. Obloanele, rulourile exterioare, jaluzelele sau copertinele împiedică radiația solară să ajungă direct la geam și apoi să încălzească încăperea.
De exemplu, într-un dormitor cu fereastră spre vest, soarele poate bate direct în geam ore întregi după-amiaza. Dacă ruloul exterior este coborât înainte ca soarele să ajungă pe fereastră, camera acumulează mai puțină căldură. Dacă protecția este trasă abia după ce geamul și încăperea s-au încins, efectul este mai redus.
Pentru locuințele fără rulouri exterioare, ajută perdelele deschise la culoare și draperiile opace, însă acestea trebuie trase înainte ca soarele puternic să încălzească geamul. O draperie groasă poate limita o parte din aportul de căldură, dar protecția exterioară rămâne, în general, mai eficientă.
Aerisirea adevărată începe seara târziu
Ferestrele nu trebuie deschise automat imediat după apus. În zilele caniculare, la ora 20:00 pot fi încă 30-32 de grade Celsius, iar locuința poate avea doar 27-28 de grade. În această situație, deschiderea largă a geamurilor introduce din nou aer mai fierbinte.
Regula practică este simplă: aerisești atunci când afară devine mai răcoare decât în interior. Dacă în casă sunt 28 de grade și temperatura exterioară scade la 24 de grade la ora 22:30, acela este momentul potrivit pentru a deschide ferestrele.
Ideal este să creezi ventilație transversală. De exemplu, într-un apartament cu camere pe două laturi diferite ale clădirii, se deschide o fereastră în dormitor și alta în living sau bucătărie. Aerul poate traversa astfel locuința, eliminând mai repede căldura acumulată.
Un ventilator poate accelera răcirea fără aer condiționat
Ventilatorul nu răcește efectiv aerul din cameră, însă poate fi folosit inteligent în timpul nopții. Când afară este mai rece decât în casă, un ventilator amplasat lângă o fereastră poate ajuta la evacuarea aerului cald sau la introducerea aerului exterior mai rece.
De exemplu, dacă într-un apartament sunt 29 de grade la ora 23:00, iar afară sunt 23 de grade, deschiderea ferestrelor și folosirea unui ventilator timp de una-două ore poate accelera schimbul de aer. Dimineața devreme, procesul poate fi repetat înainte ca temperatura exterioară să înceapă din nou să crească.
Exemplu concret pentru o zi cu 37 de grade
Într-o zi de caniculă, programul poate arăta astfel: între orele 5:30 și 8:00 se deschid larg ferestrele, ideal pe laturi opuse ale locuinței. La ora 8:00, când aerul exterior începe să se încălzească, geamurile se închid complet, iar rulourile sau draperiile de pe partea însorită sunt trase.
Între orele 11:00 și 19:00, ferestrele rămân închise, mai ales dacă afară sunt 33-37 de grade. Seara, nu se aerisește după ceas, ci după temperatură. Dacă abia la ora 22:00 aerul exterior devine mai rece decât cel din casă, atunci se redeschid geamurile.
Metoda nu poate înlocui complet aerul condiționat în orice locuință, mai ales într-un apartament situat la ultimul etaj, sub o terasă încinsă, însă poate încetini considerabil acumularea căldurii. Principiul folosit în regiunile mediteraneene este simplu: nu lași căldura să intre ziua, iar noaptea folosești orele răcoroase pentru a evacua energia termică acumulată. Uneori, diferența dintre o casă suportabilă și una sufocantă începe cu un gest aparent banal: fereastra închisă exact când afară începe să se încălzească.