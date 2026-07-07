Secretul simplu folosit în Grecia și Spania pentru case mai răcoroase fără aer condiționat. Metoda care te ajută să suporți mai ușor canicula

Un exemplu concret: într-un apartament orientat spre sud sau vest, ferestrele pot fi deschise larg între orele 5:30 și 8:00, când aerul exterior este încă relativ rece. Înainte ca temperatura de afară să o depășească pe cea din casă, geamurile se închid complet. Într-o zi foarte fierbinte, acest moment poate veni chiar la ora 8:00 sau 9:00.

Greșeala frecventă este deschiderea ferestrei la ora 14:00, când afară sunt 37 de grade. Chiar dacă se simte o mișcare de aer, în casă intră aer mai cald decât cel existent deja în interior.

Jaluzelele și obloanele fac diferența

În multe zone din Grecia și Spania, ferestrele nu sunt doar închise, ci și protejate de soare. Obloanele, rulourile exterioare, jaluzelele sau copertinele împiedică radiația solară să ajungă direct la geam și apoi să încălzească încăperea.

De exemplu, într-un dormitor cu fereastră spre vest, soarele poate bate direct în geam ore întregi după-amiaza. Dacă ruloul exterior este coborât înainte ca soarele să ajungă pe fereastră, camera acumulează mai puțină căldură. Dacă protecția este trasă abia după ce geamul și încăperea s-au încins, efectul este mai redus.

Pentru locuințele fără rulouri exterioare, ajută perdelele deschise la culoare și draperiile opace, însă acestea trebuie trase înainte ca soarele puternic să încălzească geamul. O draperie groasă poate limita o parte din aportul de căldură, dar protecția exterioară rămâne, în general, mai eficientă.

Aerisirea adevărată începe seara târziu

Ferestrele nu trebuie deschise automat imediat după apus. În zilele caniculare, la ora 20:00 pot fi încă 30-32 de grade Celsius, iar locuința poate avea doar 27-28 de grade. În această situație, deschiderea largă a geamurilor introduce din nou aer mai fierbinte.

Regula practică este simplă: aerisești atunci când afară devine mai răcoare decât în interior. Dacă în casă sunt 28 de grade și temperatura exterioară scade la 24 de grade la ora 22:30, acela este momentul potrivit pentru a deschide ferestrele.