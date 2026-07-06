La ce oră ar trebui să aerisești locuința pe timp de caniculă. Diferența poate fi de câteva grade în casă

Dimineața devreme și seara târziu sunt cele mai bune momente

Potrivit specialiștilor, cea mai bună perioadă pentru aerisirea locuinței este dimineața devreme, înainte ca soarele să înceapă să încălzească puternic aerul. În cele mai multe zile de vară, intervalul cuprins între 5:00 și 8:00 este considerat ideal, deoarece temperaturile sunt cele mai scăzute.

O a doua perioadă recomandată este după apusul soarelui, când aerul începe să se răcească. În funcție de temperaturile din timpul zilei, poți deschide geamurile după 21:00 sau chiar mai târziu, dacă asfaltul și clădirile încă degajă căldură.

În schimb, între orele 10:00 și 20:00, în special în timpul episoadelor de caniculă, este indicat ca ferestrele să rămână închise. În acest interval, aerul de afară este mai cald decât cel din locuință și va încălzi rapid interiorul.

De ce nu este bine să ții geamurile deschise toată ziua

Mulți cred că aerul care circulă prin casă oferă senzația de răcoare. În realitate, dacă afară sunt 36-38 de grade Celsius, curentul de aer aduce căldura în locuință.

Pe lângă aerul fierbinte, pătrunde și radiația solară, care încălzește pereții, mobilierul și podelele. Odată încălzite, aceste suprafețe continuă să degaje căldură ore întregi, chiar și după apus.

Specialiștii spun că, în timpul caniculei, locuința trebuie tratată ca un „termos”: păstrezi în interior aerul mai rece acumulat dimineața și împiedici căldura să pătrundă pe parcursul zilei.

Perdelele și jaluzelele pot face diferența

Aerisirea este doar una dintre măsurile recomandate pentru menținerea unei temperaturi confortabile.