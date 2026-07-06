La ce oră ar trebui să aerisești locuința pe timp de caniculă. Diferența poate fi de câteva grade în casă
În zilele în care temperaturile depășesc 35 de grade Celsius, multe persoane încearcă să răcorească locuința ținând geamurile deschise cât mai mult timp. Specialiștii spun însă că această strategie poate avea efectul opus. Dacă aerisești casa la momentul nepotrivit, aerul fierbinte de afară intră în încăperi și încălzește pereții, podeaua și mobilierul, iar temperatura din interior poate crește cu câteva grade.
Experții în eficiență energetică și climatizare recomandă ca aerisirea să fie făcută doar în intervalele în care temperatura exterioară este mai scăzută decât cea din locuință. Alegerea momentului potrivit poate face diferența dintre o casă răcoroasă și una în care căldura persistă până târziu în noapte.
Dimineața devreme și seara târziu sunt cele mai bune momente
Potrivit specialiștilor, cea mai bună perioadă pentru aerisirea locuinței este dimineața devreme, înainte ca soarele să înceapă să încălzească puternic aerul. În cele mai multe zile de vară, intervalul cuprins între 5:00 și 8:00 este considerat ideal, deoarece temperaturile sunt cele mai scăzute.
O a doua perioadă recomandată este după apusul soarelui, când aerul începe să se răcească. În funcție de temperaturile din timpul zilei, poți deschide geamurile după 21:00 sau chiar mai târziu, dacă asfaltul și clădirile încă degajă căldură.
În schimb, între orele 10:00 și 20:00, în special în timpul episoadelor de caniculă, este indicat ca ferestrele să rămână închise. În acest interval, aerul de afară este mai cald decât cel din locuință și va încălzi rapid interiorul.
De ce nu este bine să ții geamurile deschise toată ziua
Mulți cred că aerul care circulă prin casă oferă senzația de răcoare. În realitate, dacă afară sunt 36-38 de grade Celsius, curentul de aer aduce căldura în locuință.
Pe lângă aerul fierbinte, pătrunde și radiația solară, care încălzește pereții, mobilierul și podelele. Odată încălzite, aceste suprafețe continuă să degaje căldură ore întregi, chiar și după apus.
Specialiștii spun că, în timpul caniculei, locuința trebuie tratată ca un „termos”: păstrezi în interior aerul mai rece acumulat dimineața și împiedici căldura să pătrundă pe parcursul zilei.
Perdelele și jaluzelele pot face diferența
Aerisirea este doar una dintre măsurile recomandate pentru menținerea unei temperaturi confortabile.
Ferestrele orientate spre sud și vest sunt cele mai expuse la soare, iar specialiștii recomandă ca jaluzelele, rulourile sau draperiile opace să fie trase înainte ca razele soarelui să ajungă direct în încăpere.
Potrivit studiilor privind eficiența energetică a clădirilor, blocarea radiației solare din exterior poate reduce considerabil încălzirea locuinței și poate diminua necesitatea folosirii aerului condiționat.
Dacă locuiești la ultimul etaj sau într-un apartament orientat spre vest, această măsură poate avea un efect și mai vizibil.
Cum aerisești eficient locuința
Nu este suficient doar să deschizi un geam.
Pentru o aerisire rapidă, specialiștii recomandă deschiderea ferestrelor aflate pe laturi opuse ale locuinței. Astfel se creează un curent de aer care înlocuiește mai repede aerul cald din interior.
În majoritatea cazurilor, 10-20 de minute sunt suficiente pentru o aerisire completă în timpul dimineții. După acest interval, este recomandat ca geamurile să fie închise înainte ca temperatura exterioară să înceapă să crească.
Alte trucuri care ajută în timpul caniculei
Pe lângă aerisirea la orele potrivite, specialiștii recomandă și alte măsuri simple:
- evită folosirea cuptorului sau a aragazului în orele de vârf ale zilei;
- oprește aparatele electrice care degajă căldură atunci când nu sunt folosite;
- folosește becuri LED, care emit mai puțină căldură decât cele clasice;
- închide ușile camerelor care nu sunt utilizate, pentru a păstra mai bine răcoarea;
- dacă ai aer condiționat, pornește-l doar după ce ai închis toate ferestrele.
O diferență de câteva grade poate însemna și facturi mai mici
Momentul în care alegi să aerisești locuința influențează nu doar confortul, ci și consumul de energie. Dacă reușești să păstrezi în casă aerul răcoros acumulat dimineața, aparatul de aer condiționat va funcționa mai puțin și va consuma mai puțină electricitate.
În perioadele cu temperaturi extreme, câteva obiceiuri simple – aerisirea la orele potrivite, protejarea ferestrelor de soare și limitarea surselor de căldură din interior – pot reduce temperatura din locuință cu câteva grade și pot face diferența atât pentru confort, cât și pentru factura la energie.