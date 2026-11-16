Cât costă vinul fiert, ciocolata caldă, sărmăluţele sau o porţie de cârnaţi în Târgul de Crăciun din Craiova. Preţurile din 2026 i-au uimit chiar şi pe străini

Ciocolata caldă este mai scumpă, cu un tarif de 20 de lei pentru 250 ml. Un ceai de 250 ml costă 10 lei, iar cafeaua apare în lista publicată la același preț.

Pentru o clătită cu umplutură, vizitatorii plătesc între 20 și 30 de lei. Turta dulce simplă, de 300 de grame, costă 40 de lei, iar variantele cu fistic și ciocolată ajung la 45 de lei.

Dacă mergeți în doi și cumpărați câte o ciocolată caldă și o clătită de persoană, totalul ar fi între 80 și 100 de lei. Calculul include doar aceste produse, fără alte preparate, transport sau atracții.

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Sărmăluțele și cârnații se plătesc la suta de grame

La preparatele tradiționale, gramajul influențează rapid nota de plată. Sărmăluțele costă 15 lei pentru 100 de grame, ceea ce înseamnă 45 de lei pentru o cantitate de 300 de grame, înaintea oricăror produse comandate separat.

Cârnații afumați, groși, subțiri sau picanți, sunt listați tot la 15 lei pentru 100 de grame. Astfel, o porție de 200 de grame ar costa 30 de lei, iar una de 300 de grame ar ajunge la 45 de lei.

Printre prețurile publicate pentru preparatele din târg se numără următoarele: