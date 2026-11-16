Cât costă vinul fiert, ciocolata caldă, sărmăluţele sau o porţie de cârnaţi în Târgul de Crăciun din Craiova. Preţurile din 2026 i-au uimit chiar şi pe străini
Un vin fiert costă 15 lei, o ciocolată caldă ajunge la 20 de lei, iar sărmăluțele și cârnații afumați se vând cu 15 lei pentru 100 de grame la Târgul de Crăciun din Craiova. Prețurile sunt mari pentru cei care vor să combine o masă cu un desert și o băutură. De exemplu, 300 de grame de sărmăluțe, un vin fiert și o clătită ar costa între 80 și 90 de lei, la tarifele publicate după deschidere.
Cât plătești pentru băuturi calde și dulciuri
Târgul s-a deschis vineri, 13 noiembrie, iar vizitatorii au găsit la căsuțe băuturi calde, preparate tradiționale și deserturi. Un pahar de vin fiert de 330 ml costă 15 lei, în timp ce pentru aceeași cantitate de suc de mere cald prețul este de 10 lei.
Ciocolata caldă este mai scumpă, cu un tarif de 20 de lei pentru 250 ml. Un ceai de 250 ml costă 10 lei, iar cafeaua apare în lista publicată la același preț.
Pentru o clătită cu umplutură, vizitatorii plătesc între 20 și 30 de lei. Turta dulce simplă, de 300 de grame, costă 40 de lei, iar variantele cu fistic și ciocolată ajung la 45 de lei.
Dacă mergeți în doi și cumpărați câte o ciocolată caldă și o clătită de persoană, totalul ar fi între 80 și 100 de lei. Calculul include doar aceste produse, fără alte preparate, transport sau atracții.
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Sărmăluțele și cârnații se plătesc la suta de grame
La preparatele tradiționale, gramajul influențează rapid nota de plată. Sărmăluțele costă 15 lei pentru 100 de grame, ceea ce înseamnă 45 de lei pentru o cantitate de 300 de grame, înaintea oricăror produse comandate separat.
Cârnații afumați, groși, subțiri sau picanți, sunt listați tot la 15 lei pentru 100 de grame. Astfel, o porție de 200 de grame ar costa 30 de lei, iar una de 300 de grame ar ajunge la 45 de lei.
Printre prețurile publicate pentru preparatele din târg se numără următoarele:
- mici – 8 lei bucata;
- ceafă de porc la grătar – 15 lei/100 g;
- jambon la grătar – 15 lei/100 g;
- coastă de porc marinată la cuptor – 15 lei/100 g;
- ciolan fără os sau ciolan rumenit cu os – 15 lei/100 g;
- pomana porcului la tuci – 15 lei/100 g;
- carne, coaste sau cârnați de porc la garniță – 19 lei/100 g;
- pastramă – 20 lei/100 g;
- șorici – 15 lei/100 g;
- tobă – 8 lei/100 g;
- lebăr și șuncă la usturoi – 9 lei/100 g.
La tariful de 19 lei pentru 100 de grame, o cantitate de 300 de grame de carne la garniță ar costa 57 de lei. Pentru aceeași cantitate de pastramă, calculul ajunge la 60 de lei, fără garnitură și băutură.
Acestea sunt prețuri publicate pentru produse comercializate în târg, nu o listă unică obligatorie pentru toate căsuțele. Verificați tariful și gramajul la standul de unde comandați, mai ales când suma este afișată pentru 100 de grame.
Un vizitator a reclamat prețul unui hotdog de 65 de lei
Costurile au provocat și nemulțumiri printre cei veniți în târg. Un vizitator intervievat despre oferta gastronomică a indicat un hotdog care ajungea la 65 de lei.
„Un pic cam mari pentru ce-ți oferă. Un hotdog 65 de lei, e cam scump”, a spus acesta.
La un alt stand, o comerciantă a indicat un tarif de 16 lei pentru 100 de grame de carne, semn că ofertele diferă între comercianți.
Pentru două persoane care ar lua fiecare câte 300 de grame de cârnați afumați și un vin fiert, totalul calculat la prețurile de mai sus ar fi de 120 de lei. Două clătite ar ridica suma la 160–180 de lei, fără alte cumpărături.
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Până când poate fi vizitat „Tărâmul Elfilor”
Ediția din acest an este deschisă până la 3 ianuarie 2027 și se întinde în mai multe zone centrale ale Craiovei. În Piața Mihai Viteazul sunt amenajate Fabrica de Jucării a lui Moș Crăciun și patinoarul, iar decorurile includ peste două milioane de beculețe.
„Și tot în Piața Mihai Viteazul este amplasat un brad unic în Europa, mai mare decât cel de anul trecut, înalt de 21 de metri, în interiorul căruia va circula un tren în miniatură”, precizează municipalitatea.
Programul căsuțelor și al locurilor de agrement este de luni până joi, între 12:00 și 22:00, iar de vineri până duminică, între 11:00 și 23:00. Detaliile sunt publicate în anunțul oficial al Primăriei Craiova, alături de informațiile despre atracții și transport.