Cum va arăta Târgul de Crăciun din Craiova în 2026. Tema aleasă este „Tărâmul Elfilor”, iar organizatorii pregătesc o atracție nouă
Craiova se pregătește să se transforme din nou într-un decor de poveste pentru sărbătorile de iarnă. Târgul de Crăciun din 2026 va avea o temă nouă, inspirată din lumea fantastică a elfilor, iar organizatorii promit și elemente care nu s-au regăsit în ediția precedentă. Deși până la deschidere mai este mai bine de o lună, amenajările sunt deja în plină desfășurare.
Tema aleasă pentru ediția din acest an este „Tărâmul Elfilor”, iar decorurile vor fi construite în jurul acestui concept. Pe străzile orașului au început deja să fie montate instalațiile luminoase, în timp ce căsuțele destinate comercianților sunt pregătite pentru deschiderea programată pe 13 noiembrie.
„Tărâmul Elfilor”, tema Târgului de Crăciun din Craiova în 2026
Cei care vor ajunge în această iarnă la Craiova vor descoperi un târg cu mii de elemente decorative. O mare parte dintre acestea sunt realizate și pregătite cu luni înainte de deschiderea evenimentului.
Lucrările pentru ediția din 2026 au început încă din perioada Paștelui, iar la sfârșitul lunii septembrie organizatorii estimau că aproximativ 60-70% din munca necesară era deja realizată.
„Suntem undeva la 60%-70% din cât avem de muncă. Avem câteva mii de decoruri, ca în fiecare an. Am început să lucrăm de la Paște, până la Crăciun”, a explicat Ionuț Papuc, reprezentant al Secției Creație din cadrul Eco Urbis Craiova.
Printre ornamentele pregătite se află și elemente inspirate din simbolurile tradiționale ale Crăciunului. Acestea vor fi montate inclusiv pe căsuțele comercianților, pentru ca întregul spațiu să respecte conceptul vizual ales pentru ediția din acest an.
Un trenuleț se va învârti în jurul bradului de Crăciun
Una dintre principalele noutăți ale ediției din 2026 va fi amenajată în jurul bradului. Organizatorii pregătesc un brad mai mare decât cel folosit anul trecut, iar la baza acestuia va exista un trenuleț în mișcare.
Atracția va fi interactivă, iar trenulețul va circula în jurul bradului, completând decorul inspirat de „Tărâmul Elfilor”.
„Ca o altă noutate anul acesta va fi un brad un pic mai mare decât anul trecut. Noutatea constă în faptul că vom avea un trenuleț care se mișcă, va fi ceva interactiv. Trenulețul se va mișca în jurul bradului”, a declarat Marina Andronache, reprezentant al Primăriei Craiova.
În paralel, muncitorii lucrează la pregătirea celor peste 70 de căsuțe care vor fi amplasate în cadrul târgului. Acestea sunt revopsite și decorate înainte de a fi instalate în zonele dedicate evenimentului.
550 de brazi vor fi folosiți pentru decorarea târgului
Decorul de iarnă va include și sute de brazi naturali. Primăria va aloca peste 50.000 de euro numai pentru achiziția celor 550 de brazi care urmează să fie folosiți în amenajarea Târgului de Crăciun.
Costul total al ediției din acest an nu este însă cunoscut încă. Nota finală va putea fi calculată după încheierea tuturor lucrărilor și amenajărilor necesare.
Pe lângă brazi, orașul va fi decorat cu milioane de luminițe și câteva mii de ornamente. Montarea instalațiilor a început deja, chiar dacă temperaturile de la sfârșitul lunii septembrie sunt încă ridicate.
Startul oficial al Târgului de Crăciun din Craiova 2026 este programat pentru 13 noiembrie, dată până la care toate amenajările trebuie finalizate.
Ediția precedentă a atras 2,5 milioane de vizitatori
Târgul de Crăciun din Craiova a devenit în ultimii ani una dintre principalele atracții turistice ale orașului în perioada sărbătorilor. Ediția precedentă a atras aproximativ 2,5 milioane de vizitatori, potrivit datelor prezentate de organizatori.
În 2026, Craiova nu va fi singurul mare oraș care pregătește evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă. București, Sibiu și Cluj-Napoca se numără printre orașele care au anunțat organizarea unor târguri de Crăciun.
La Craiova, însă, miza ediției din acest an va fi noul univers construit în jurul „Tărâmului Elfilor”, completat de bradul de dimensiuni mai mari, trenulețul interactiv, sutele de brazi și miile de decorațiuni care vor fi instalate până la deschiderea din 13 noiembrie.