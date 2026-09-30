Cum va arăta Târgul de Crăciun din Craiova în 2026. Tema aleasă este „Tărâmul Elfilor”, iar organizatorii pregătesc o atracție nouă

„Tărâmul Elfilor”, tema Târgului de Crăciun din Craiova în 2026

Cei care vor ajunge în această iarnă la Craiova vor descoperi un târg cu mii de elemente decorative. O mare parte dintre acestea sunt realizate și pregătite cu luni înainte de deschiderea evenimentului.

Lucrările pentru ediția din 2026 au început încă din perioada Paștelui, iar la sfârșitul lunii septembrie organizatorii estimau că aproximativ 60-70% din munca necesară era deja realizată.

„Suntem undeva la 60%-70% din cât avem de muncă. Avem câteva mii de decoruri, ca în fiecare an. Am început să lucrăm de la Paște, până la Crăciun”, a explicat Ionuț Papuc, reprezentant al Secției Creație din cadrul Eco Urbis Craiova.

Printre ornamentele pregătite se află și elemente inspirate din simbolurile tradiționale ale Crăciunului. Acestea vor fi montate inclusiv pe căsuțele comercianților, pentru ca întregul spațiu să respecte conceptul vizual ales pentru ediția din acest an.

Un trenuleț se va învârti în jurul bradului de Crăciun

Una dintre principalele noutăți ale ediției din 2026 va fi amenajată în jurul bradului. Organizatorii pregătesc un brad mai mare decât cel folosit anul trecut, iar la baza acestuia va exista un trenuleț în mișcare.

Atracția va fi interactivă, iar trenulețul va circula în jurul bradului, completând decorul inspirat de „Tărâmul Elfilor”.

„Ca o altă noutate anul acesta va fi un brad un pic mai mare decât anul trecut. Noutatea constă în faptul că vom avea un trenuleț care se mișcă, va fi ceva interactiv. Trenulețul se va mișca în jurul bradului”, a declarat Marina Andronache, reprezentant al Primăriei Craiova.

În paralel, muncitorii lucrează la pregătirea celor peste 70 de căsuțe care vor fi amplasate în cadrul târgului. Acestea sunt revopsite și decorate înainte de a fi instalate în zonele dedicate evenimentului.

550 de brazi vor fi folosiți pentru decorarea târgului

Decorul de iarnă va include și sute de brazi naturali. Primăria va aloca peste 50.000 de euro numai pentru achiziția celor 550 de brazi care urmează să fie folosiți în amenajarea Târgului de Crăciun.