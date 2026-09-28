Unul din trei BMW-uri electrice comandate în Europa este acum iX3. Noul SUV a trecut de 100.000 de comenzi într-un singur an

Succesul are o semnificație aparte și pentru regiunea noastră. iX3 este primul automobil construit pe noua platformă Neue Klasse, iar producția europeană este legată de noua uzină BMW din Debrecen, Ungaria. Pentru România, asta înseamnă că unul dintre cele mai importante modele electrice ale mărcii este produs practic în vecinătate, într-o fabrică ridicată special pentru această generație tehnologică.

Până la 805 km autonomie și încărcare la 400 kW

Schimbarea față de prima generație de automobile electrice BMW nu este doar una de design. Neue Klasse introduce sistemul eDrive de generația a șasea, arhitectură electrică de 800 V și noi celule cilindrice pentru baterii. BMW susține că tehnologia permite încărcări cu aproximativ 30% mai rapide și o autonomie îmbunătățită tot cu aproximativ 30%.

În Germania, iX3 40 pornește de la 63.400 de euro și oferă până la 628 km autonomie WLTP. Varianta iX3 50 xDrive costă de la 73.925 de euro și poate ajunge până la 805 km WLTP, o valoare care îl plasează într-o zonă în care autonomia începe să fie mai puțin problematică inclusiv pentru drumurile lungi.

Pentru un șofer român, cei 805 km teoretici înseamnă că multe călătorii interne ar putea fi făcute fără oprire pentru încărcare în condiții favorabile. București-Cluj sau București-Timișoara intră confortabil în raza teoretică a mașinii, deși autonomia reală va varia în funcție de temperatură, viteză, relief și utilizarea climatizării.

Încărcarea rapidă DC ajunge la 400 kW, iar BMW anunță o trecere de la 10% la 80% în aproximativ 21 de minute. Evident, pentru atingerea acestor valori este nevoie și de o stație capabilă să livreze puterea corespunzătoare, lucru care nu este încă posibil oriunde în România.

iX3 devine testul major pentru strategia electrică BMW

Importanța modelului depășește vânzările unui singur SUV. BMW intenționează să transfere tehnologiile Neue Klasse către aproximativ 40 de modele noi sau actualizate până la sfârșitul lui 2027. Următorul automobil important este noul i3 electric, care va extinde aceeași filozofie tehnică într-o altă categorie.

Primele informații din China sugerează și ele un interes ridicat. iX3 a intrat recent pe piața chineză, iar dealerii locali au raportat un volum mare de solicitări și precomenzi imediat după anunțarea prețurilor. Este încă prea devreme pentru a transforma acest interes în cifre certe de vânzări, însă pentru BMW reacția inițială este importantă într-o piață dominată de producători locali precum BYD.