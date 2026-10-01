Supravegherea video merge oriunde este nevoie: 5 avantaje ale sistemelor mobile Axis disponibile prin ELKO
Securitatea unui șantier, a unei parcări, a unui eveniment sau a unei zone industriale nu poate fi întotdeauna rezolvată prin instalarea unor camere fixe. Sunt situații în care amplasamentul se schimbă, infrastructura lipsește sau este nevoie ca sistemul de supraveghere să ajungă rapid într-un anumit punct. Pentru astfel de scenarii, sistemele mobile de supraveghere oferă o alternativă care poate fi mutată și configurată în funcție de necesități.
ELKO România include în portofoliu soluții Axis pentru supraveghere mobilă, iar compania evidențiază cinci avantaje importante ale acestei abordări. Unitățile pot combina camerele, conectivitatea, alimentarea și gestionarea video într-un singur sistem și pot fi instalate în doar câteva ore, inclusiv în locații unde infrastructura permanentă nu este disponibilă.
Camerele mobile pot descuraja și detecta incidentele
Un sistem de supraveghere amplasat la vedere poate avea un rol important chiar înainte ca un incident să se producă. Prezența camerelor indică faptul că zona este monitorizată, ceea ce poate descuraja furturile, vandalismul sau accesul neautorizat.
Avantajul este relevant în special pe șantiere, unde bunurile și echipamentele pot fi expuse unor astfel de riscuri. Potrivit estimărilor citate în material, industria construcțiilor din SUA înregistrează pierderi anuale cuprinse între 300 de milioane și un miliard de dolari din cauza furturilor și distrugerilor.
Sistemele moderne nu se limitează însă la înregistrarea incidentelor. Atunci când este identificat un comportament suspect, acestea pot transmite alerte în timp real și pot declanșa avertismente audio. O astfel de intervenție timpurie poate contribui la prevenirea escaladării unei situații.
Un alt avantaj este accesul de la distanță. Imaginile live și înregistrările pot fi consultate de pe dispozitive mobile sau din centre de control, ceea ce permite verificarea rapidă a unei alerte și luarea unor decizii fără ca personalul să fie prezent fizic la locație.
Supravegherea poate ajunge rapid în locurile fără infrastructură
Sistemele mobile sunt concepute ca unități autonome și portabile. Camerele, conectivitatea, alimentarea și gestionarea imaginilor sunt integrate într-o singură soluție, ceea ce permite instalarea și relocarea cu un efort redus.
În cazul unui șantier, de exemplu, sistemul poate fi mutat pe măsură ce lucrările avansează și se modifică zonele care trebuie monitorizate. La un eveniment temporar, acoperirea poate fi adaptată în funcție de configurația spațiului și de numărul de persoane prezente.
O unitate instalată pe o remorcă poate fi pusă în funcțiune în doar câteva ore. Această caracteristică este relevantă atât în mediile urbane, cât și în locațiile izolate, unde instalarea unei infrastructuri fixe ar putea necesita mai mult timp și resurse.
Alimentarea reprezintă o altă provocare pentru amplasamentele fără acces la rețeaua electrică. Unele sisteme mobile folosesc panouri solare împreună cu baterii pentru stocarea energiei, ceea ce permite funcționarea independentă de rețeaua electrică. Soluția poate fi utilă în proiecte de infrastructură și în amplasamente industriale izolate.
AI-ul poate analiza ce se întâmplă în timp real
Supravegherea video modernă nu se bazează doar pe imagini, ci și pe analiza acestora. Tehnologiile AI pot ajuta sistemele să interpreteze scenele în timp real și să diferențieze activitățile obișnuite de situațiile care necesită atenție.
Tehnologia edge-to-edge permite dispozitivelor edge să se conecteze sau să lucreze împreună fără să fie nevoie de comunicarea cu nucleul sistemului. Funcțiile de analiză pot identifica, de exemplu, intruziuni sau staționarea prelungită într-o anumită zonă și pot genera alerte.
În mediile industriale, analiza poate fi folosită și pentru aspecte legate de siguranță. Sistemul poate identifica lipsa echipamentului individual de protecție sau accesul neautorizat în zone restricționate. În anumite situații, pot fi transmise automat mesaje prin care persoanele sunt avertizate să poarte echipamentul necesar sau să părăsească o zonă periculoasă.
Analiza audio poate adăuga o altă sursă de informații. Sistemul poate analiza, de exemplu, dacă vocile ridicate dintr-o anumită zonă pot indica o situație neobișnuită.
Calitatea imaginii rămâne însă esențială. Camerele de înaltă definiție pot furniza imagini clare inclusiv în condiții dificile de iluminare sau în medii cu fum, în timp ce camerele termice detectează semnăturile termice. Împreună, aceste tehnologii pot contribui la monitorizarea continuă, inclusiv pe timp de noapte.
De la șantiere și evenimente la fabrici și depozite
Sistemele mobile de supraveghere pot fi utilizate în numeroase industrii tocmai datorită posibilității de relocare. Pe șantiere, acestea pot monitoriza bunurile și zonele de lucru și pot oferi managerilor acces de la distanță la mai multe proiecte.
La evenimentele de amploare, unde configurația spațiului și numărul de persoane se pot modifica rapid, camerele mobile pot fi amplasate în funcție de necesitățile momentului. Monitorizarea în timp real poate sprijini gestionarea mulțimilor și identificarea unor potențiale riscuri.
Și proprietățile comerciale neocupate pot beneficia de astfel de sisteme. În cazul Collé Rental & Sales, de exemplu, soluțiile mobile au fost folosite pentru monitorizarea permanentă a locațiilor de închiriere, fără necesitatea prezenței continue a personalului la fața locului. Parcările de mari dimensiuni reprezintă un alt caz de utilizare, mai ales atunci când infrastructura necesară instalării unui sistem fix nu este disponibilă pe întreaga suprafață.
În industria petrolului și gazelor, supravegherea mobilă poate fi utilizată pentru monitorizarea intruziunilor și a echipamentelor, inclusiv pentru identificarea unor probleme precum supraîncălzirea. În centrele logistice și depozite, sistemele pot acoperi suprafețe extinse, pot monitoriza deplasările și pot descuraja accesul neautorizat.
Un alt avantaj îl reprezintă posibilitatea de personalizare. În funcție de necesități, configurația poate include camere PTRZ, funcții de analiză, radare sau sisteme audio. Sistemul poate fi apoi mutat sau ajustat dacă se schimbă riscurile ori configurația amplasamentului.
Soluțiile fixe rămân relevante pentru numeroase organizații, însă supravegherea mobilă poate completa infrastructura existentă sau poate fi folosită acolo unde instalarea permanentă nu este practică. În unele situații, cele două tipuri de sisteme pot funcționa împreună, oferind acoperire pentru zone cu cerințe diferite.