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Benicio del Toro și Ben Stiller fac din nou echipă într-un serial Apple TV+ despre viața din închisoare

Benicio del Toro și Ben Stiller fac din nou echipă într-un serial Apple TV+ despre viața din închisoare
Imagine din filmul Escape at Dannemora
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Apple TV+ pregătește un nou serial de comedie, iar unul dintre cele mai interesante proiecte anunțate în această perioadă îi aduce din nou împreună pe Benicio del Toro și Ben Stiller. Cei doi colaborează din nou după apreciatul Escape at Dannemora, însă de această dată într-o producție cu un ton complet diferit.

Serialul se numește Protective Custody și va spune povestea unui finanțist căzut în dizgrație, care ajunge într-un program de protecție în închisoare în timp ce așteaptă să fie judecat pentru fraudă. Producția marchează o premieră importantă atât pentru Benicio del Toro, cât și pentru Ben Stiller.

Benicio del Toro va conduce pentru prima dată distribuția unui serial de comedie

Cunoscut în special pentru rolurile sale dramatice, Benicio del Toro va fi pentru prima dată protagonistul unui serial de comedie. Actorul a atras atenția în ultimii ani și prin interpretările din The Phoenician Scheme și One Battle After Another, însă noul proiect îl va pune într-un registru diferit.

De cealaltă parte, Ben Stiller nu este doar actor, ci și producător executiv al serialului. Cei doi au mai lucrat împreună la miniseria Escape at Dannemora, regizată de Stiller, producție apreciată de critici și nominalizată la numeroase premii.

Povestea urmărește un finanțist care încearcă să supraviețuiască în închisoare

Potrivit informațiilor publicate până acum, Protective Custody urmărește un fost om de afaceri acuzat de fraudă, care este plasat în custodie de protecție înainte de proces.

Ajuns în penitenciar, personajul trebuie să înțeleagă rapid regulile nescrise ale închisorii, să își refacă reputația și să facă față consecințelor propriilor decizii.

Scenariul este semnat de Mike Judge, alături de Steve Hely (Veep) și Dave King (Parks and Recreation), trio care va coordona și producția serialului.

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Deocamdată, Apple TV+ nu a dezvăluit care dintre cei doi actori va interpreta finanțistul aflat în centrul poveștii.

Ben Stiller continuă și munca la sezonul 3 din Severance

În paralel cu noul proiect, Ben Stiller rămâne implicat și în dezvoltarea celui de-al treilea sezon al serialului Severance, unul dintre cele mai apreciate titluri Apple TV+ din ultimii ani.

La începutul lui 2026, actorul și regizorul declara că producția noului sezon este deja în desfășurare și că, de această dată, fanii nu vor mai fi nevoiți să aștepte atât de mult între două sezoane.

Apple TV+ nu a anunțat încă data de lansare pentru Protective Custody, însă distribuția și echipa de creație transformă serialul într-unul dintre cele mai urmărite proiecte aflate în dezvoltare.

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