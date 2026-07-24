Benicio del Toro și Ben Stiller fac din nou echipă într-un serial Apple TV+ despre viața din închisoare

Benicio del Toro va conduce pentru prima dată distribuția unui serial de comedie

Cunoscut în special pentru rolurile sale dramatice, Benicio del Toro va fi pentru prima dată protagonistul unui serial de comedie. Actorul a atras atenția în ultimii ani și prin interpretările din The Phoenician Scheme și One Battle After Another, însă noul proiect îl va pune într-un registru diferit.

De cealaltă parte, Ben Stiller nu este doar actor, ci și producător executiv al serialului. Cei doi au mai lucrat împreună la miniseria Escape at Dannemora, regizată de Stiller, producție apreciată de critici și nominalizată la numeroase premii.

Povestea urmărește un finanțist care încearcă să supraviețuiască în închisoare

Potrivit informațiilor publicate până acum, Protective Custody urmărește un fost om de afaceri acuzat de fraudă, care este plasat în custodie de protecție înainte de proces.

Ajuns în penitenciar, personajul trebuie să înțeleagă rapid regulile nescrise ale închisorii, să își refacă reputația și să facă față consecințelor propriilor decizii.

Scenariul este semnat de Mike Judge, alături de Steve Hely (Veep) și Dave King (Parks and Recreation), trio care va coordona și producția serialului.

Deocamdată, Apple TV+ nu a dezvăluit care dintre cei doi actori va interpreta finanțistul aflat în centrul poveștii.

Ben Stiller continuă și munca la sezonul 3 din Severance

În paralel cu noul proiect, Ben Stiller rămâne implicat și în dezvoltarea celui de-al treilea sezon al serialului Severance, unul dintre cele mai apreciate titluri Apple TV+ din ultimii ani.