Bateriile bizare care pot salva energia verde: sare topită, aer lichefiat, nisip și chiar transpirație umană

Bateriile clasice cu litiu rămân importante. Ele depind însă de minerale precum litiul, cobaltul și nichelul. Extracția acestor resurse poate avea un impact major asupra mediului și comunităților locale. Soluțiile alternative încearcă să reducă această dependență.

Aerul este răcit la minus 196 de grade Celsius

În apropiere de Manchester este construită o instalație care va transforma aerul într-un lichid. Proiectul Carrington este dezvoltat de compania britanică Highview Power. Sistemul folosește electricitatea produsă în exces pentru a răci aerul până la minus 196 de grade Celsius.

La această temperatură, aerul devine lichid. Volumul său se reduce de aproximativ 700 de ori. Lichidul poate fi păstrat în rezervoare timp de ore, zile sau chiar săptămâni. Când cererea de electricitate crește, aerul este lăsat să se încălzească.

În timpul revenirii la starea gazoasă, acesta se extinde rapid. Presiunea rezultată pune în mișcare o turbină care produce electricitate. Procesul nu necesită arderea gazului natural. Tehnologia cu aer lichid pentru stocarea energiei ar putea ajuta rețeaua în perioadele fără soare sau vânt.

Instalația este programată să devină operațională până la sfârșitul anului. Aceasta va avea o capacitate de stocare de 300 MWh. Puterea maximă va fi de 50 MW, furnizată timp de șase ore. Dezvoltatorii susțin că energia ar putea acoperi temporar consumul a aproape 500.000 de locuințe.

Sarea și nisipul păstrează energia sub formă de căldură

În deșertul Nevada, proiectul Crescent Dunes folosește o abordare complet diferită. Aproximativ 10.000 de oglinzi concentrează lumina soarelui spre un rezervor cu nitrați de sodiu și potasiu. Amestecul este încălzit până la aproximativ 560 de grade Celsius.

Temperatura poate fi păstrată timp de aproximativ zece ore după apus. Căldura este apoi folosită pentru a produce abur. Acesta pune în mișcare o turbină și generează electricitate. Energia solară este astfel stocată sub formă termică.