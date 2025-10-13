Aerul lichid, tehnologie uitată de 50 de ani, reduce dependența de gaz. Prima unitate comercială pornește în 2026

Pe măsură ce energia din surse regenerabile crește, rețelele electrice au nevoie de soluții care să „mute” surplusul de electricitate din orele cu vânt și soare spre momentele în care cererea este mare. O opțiune revigorată după aproape jumătate de secol este stocarea cu aer lichid (LAES), o tehnologie care promite să reducă nevoia de a porni centralele pe gaz pentru echilibrare. Prima instalație comercială este anunțată pentru 2026, cu ambiția declarată de a concura bateriile pe litiu și hidro-pompajul la scară de rețea, informează BBC.

Cum funcționează stocarea cu Aer lichid

Pe scurt, sistemul folosește electricitate – ideal din surplusul regenerabil – pentru a comprima și răci aerul până când devine lichid. Acesta este depozitat în rezervoare izolate, fără a necesita geografie specială (cum se întâmplă la hidro-pompaj). Când rețeaua are nevoie de energie, aerul lichid este pompat, încălzit și expandat înapoi în gaz, punând în mișcare turbine care produc electricitate ce se întoarce în sistem.

Un avantaj cheie constă în recuperarea căldurii rezultate la comprimare și a frigului rezultat la lichefiere. Integrarea acestor „bugete termice” în ciclul de încărcare–descărcare crește randamentul, iar aerul folosit este eliberat înapoi în atmosferă, fără emisii suplimentare. Tehnologia este gândită pentru aplicații de rețea (grid-scale), cu durate de stocare de la ore la zile și pierderi reduse comparativ cu bateriile pe termen scurt.

Unde și de ce contează în rețea

Instalația comercială programată pentru 2026 marchează trecerea de la proiecte demonstrative la operare reală. Miza nu este „a produce” energie, ci a o stoca ieftin și sigur, astfel încât operatorii să nu mai fie nevoiți să pornească centrale pe gaz de vârf pentru stabilizare sau vârfuri de consum. În condițiile în care regenerabilele pot depăși uneori cererea, LAES transformă acest exces într-o rezervă disponibilă la comandă.

Rămân provocări de cost și modele de afaceri: investițiile inițiale sunt ridicate, iar profitabilitatea depinde de nivelul de variabilitate al prețurilor și de ponderea regenerabilelor în mix. Pe măsură ce acestea din urmă cresc, oportunitățile pentru stocare se multiplică. Politicile publice care sprijină capacitățile de echilibrare – de la mecanisme de plată pentru servicii de sistem la scheme ce reduc riscul investițional – pot accelera adoptarea.

Ce înseamnă pentru consumatori

Pentru utilizatorul final, tehnologia nu înlocuiește centrală „din casă”, ci funcționează în spatele prizelor, la nivelul rețelei. Beneficiile pot apărea sub forma unei alimentări mai stabile, a integrării unui procent mai mare de energie curată și, în timp, a unor costuri mai previzibile. Important, LAES nu vine „în locul gazului” în ansamblu, ci poate reduce dependența de gaz pentru echilibrare – un pas necesar într-o tranziție energetică ordonată.

În 2026, prima unitate comercială va oferi un test decisiv: dacă își dovedește fiabilitatea și costurile scad odată cu scara, aerul lichid ar putea deveni o piesă discretă, dar esențială, în rețelele electrice ale viitorului.