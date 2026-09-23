Parcurile eoliene și solare scad prețul caselor? Un studiu de 20 de ani oferă un răspuns surprinzător

Datele nu confirmă o pierdere automată de valoare

Cercetătorii de la Ball State University au analizat vânzări de proprietăți realizate între 2004 și 2024. Pentru locuințele aflate la cel mult opt kilometri de turbine eoliene, modelele statistice nu au identificat un efect negativ robust. Una dintre variantele de calcul a indicat un preț cu 11,5% mai mic pentru casele situate la mai puțin de 1,6 kilometri, comparativ cu cele aflate între 4,8 și opt kilometri, dar rezultatul nu a fost suficient de sigur statistic.

În cazul parcurilor fotovoltaice, cercetarea a urmărit proprietăți aflate până la aproximativ 6,4 kilometri. Casele situate la cel mult 800 de metri au prezentat diferențe negative între 0,9% și 1,4%, însă nici acestea nu au fost semnificative statistic. Pentru proiectele solare mari a apărut o scădere inițială de 6,2%, dar datele nu au permis o concluzie fermă.

Au existat și rezultate în direcția opusă. Lângă unele proiecte solare deținute de investitori, proprietățile foarte apropiate au avut valori cu 7,9% mai mari. Studiul nu dovedește că panourile au provocat această creștere. Ea poate reflecta drumuri mai bune, venituri fiscale, caracteristicile zonei sau diferențe între proprietățile comparate.

Amplasarea contează mai mult decât eticheta proiectului

Mesajul util nu este că orice parc energetic poate fi construit oriunde fără consecințe. Distanța față de locuințe, vizibilitatea, zgomotul, rutele camioanelor și felul în care comunitatea primește beneficii pot schimba reacția locală. Două proiecte cu aceeași putere instalată pot avea efecte sociale complet diferite dacă unul este ascuns de relief, iar celălalt domină peisajul imediat.

În România, prețul unei case rurale depinde de factori care pot cântări mai mult decât apropierea unui parc regenerabil: accesul la drum, canalizare, școală, servicii medicale și distanța față de un oraș. Tocmai de aceea, o eventuală scădere sau creștere nu poate fi atribuită exclusiv turbinelor ori panourilor fără o analiză locală.

Dacă vrei să cumperi o proprietate într-o asemenea zonă, verifică documentația urbanistică, distanța exactă până la instalații, traseele de acces și proiectele viitoare. Studiul reduce temerea unei prăbușiri inevitabile a valorii, dar nu înlocuiește evaluarea fiecărei comunități. Energia verde poate conviețui cu piața imobiliară, însă calitatea amplasării rămâne esențială.