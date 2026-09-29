Bateria gravitațională care arată ca un zgârie-nori a trecut testul: 100 MWh stocați în blocuri de beton

Cum funcționează bateria gravitațională construită de Energy Vault

Ideea din spatele instalației este relativ simplă. Atunci când în rețea există energie disponibilă pentru stocare, electromotoarele ridică blocurile de beton. Energia electrică este transformată în energie potențială gravitațională, păstrată cât timp blocurile rămân suspendate la o înălțime mai mare.

Când energia trebuie recuperată, blocurile sunt lăsate să coboare. Mișcarea lor pune în funcțiune generatoarele electrice, iar energia este trimisă înapoi în rețea. Principiul este asemănător cu cel folosit de hidrocentralele prin pompaj, unde apa este urcată într-un rezervor superior și apoi lăsată să coboare pentru a produce din nou electricitate.

Clădirea din Rudong are 122 de metri pe 110 metri la sol și 148 de metri înălțime. În interior au fost construite 24 de culoare pe una dintre laturi și 66 de compartimente pe cealaltă, rezultând 1.584 de compartimente verticale. Fiecare dintre acestea are opt blocuri de beton, fiecare cântărind 25 de tone.

În total, instalația folosește 12.672 de blocuri, cu o greutate cumulată de aproximativ 315.800 de tone. Blocurile pot fi deplasate pe o diferență efectivă de nivel de aproximativ 120 de metri, echivalentă cu 27 de niveluri ale structurii.

100 MWh de energie pot fi furnizați în aproximativ patru ore

Energy Vault a instalat 48 de module operaționale și 96 de electromotoare pentru ridicarea și coborârea greutăților. Fiecare bloc poate coborî cu aproximativ 2 metri pe secundă, iar un singur bloc aflat în mișcare poate permite generatoarelor să producă până la 540 kW.

Dacă toate cele 48 de module operează simultan, puterea totală ajunge la aproximativ 26 MW. Pentru un ciclu complet, fiecare modul trebuie să proceseze succesiv 264 de blocuri, ceea ce permite instalației să livreze energia stocată pe parcursul a aproximativ patru ore.

Capacitatea proiectată este de 100 MWh. Asta înseamnă că instalația poate furniza aproximativ 25-26 MW timp de patru ore înainte ca energia stocată să fie epuizată.