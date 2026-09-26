De ce unele blocuri din România au nume precum OD, M, P sau G și nu doar numere. Cum erau codificate cartierele construite în comunism

În București au apărut sau s-au extins cartiere precum Drumul Taberei, Titan, Berceni și Militari, iar fenomenul s-a repetat în marile orașe ale țării.

În loc să fie construită câte o clădire izolată, erau proiectate ansambluri cu zeci sau chiar sute de blocuri. Pentru proiectanți și constructori era nevoie de un sistem prin care fiecare clădire să poată fi identificată încă dinainte ca zona să capete forma definitivă. Aici intervin indicativele formate din litere și cifre.

Ce însemnau literele M, P, G sau OD

Nu există o singură „cheie” națională prin care litera M, P sau G să aibă exact aceeași semnificație în toate orașele României. Acesta este unul dintre cele mai importante lucruri de înțeles.

Indicativele puteau proveni din proiectele de sistematizare, din împărțirea ansamblului în sectoare sau grupe, din tipul ori seria proiectului și, în anumite cazuri, puteau avea legătură cu zona în care urma să fie construit blocul.

Astfel, un M4 dintr-un cartier nu trebuie să fie identic ca proiect sau semnificație cu un M4 aflat într-un alt oraș.

În unele ansambluri, o literă sau o combinație de litere grupa mai multe clădiri din aceeași etapă de construcție. Numărul individualiza apoi imobilul în cadrul seriei: M1, M2, M3 și așa mai departe.

Combinațiile mai complicate, precum OD, TD sau alte indicative întâlnite și astăzi, trebuie interpretate în contextul proiectului urbanistic în care au apărut, nu după o regulă universală valabilă în toată țara.