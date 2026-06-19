Banii ținuți în cont sunt sau nu în siguranță? Ce se întâmplă dacă o bancă intră în faliment în România

Asta înseamnă că dacă un client are echivalentul a 20.000, 50.000 sau chiar 90.000 de euro într-o bancă, întreaga sumă este acoperită de schema de garantare. Dacă suma depășește 100.000 de euro, diferența peste acest plafon nu mai este garantată integral.

Mulți români nu știu însă că plafonul se aplică separat pentru fiecare bancă. Astfel, cine are economii mai mari poate reduce riscurile prin împărțirea banilor la mai multe instituții bancare.

În cât timp își primesc oamenii banii

Una dintre cele mai mari temeri este legată de accesul la bani în cazul unui faliment bancar. În realitate, legislația europeană obligă autoritățile să înceapă rapid plata compensațiilor.

În prezent, termenul maxim este de șapte zile lucrătoare de la momentul în care depozitele devin indisponibile. Banii pot fi recuperați prin transfer către alt cont bancar sau prin intermediul unei alte bănci desemnate să facă plățile către clienți.

Pentru majoritatea românilor care au economii obișnuite, riscul de a pierde efectiv banii din bancă este considerat redus.

Sunt toate economiile garantate?

Protecția se aplică pentru depozitele clasice, conturile curente, conturile de economii și dobânzile acumulate până la momentul respectiv. În schimb, investițiile în acțiuni, criptomonede sau alte produse financiare riscante nu intră sub protecția Fondului de Garantare.

Aici apare una dintre cele mai frecvente confuzii. Mulți oameni cred că orice produs financiar oferit de o bancă este automat garantat, însă diferența dintre economisire și investiție este foarte importantă.