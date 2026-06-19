Banii ținuți în cont sunt sau nu în siguranță? Ce se întâmplă dacă o bancă intră în faliment în România
Într-o perioadă în care mulți români sunt tot mai atenți la siguranța economiilor lor, mai ales pe fondul inflației, al scumpirilor și al știrilor despre problemele unor bănci din străinătate, apare firesc întrebarea dacă banii ținuți în bancă sunt într-adevăr în siguranță și ce s-ar întâmpla concret dacă o instituție bancară ar intra în faliment în România. Specialiștii spun însă că sistemul bancar românesc funcționează după reguli stricte europene și că depozitele populației beneficiază de mecanisme clare de protecție, astfel încât majoritatea clienților să nu își piardă economiile nici în situații extreme.
Ce se întâmplă dacă o bancă intră în faliment
În România există Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, instituția care protejează banii deponenților în cazul în care o bancă nu mai poate returna sumele clienților. Practic, economiile sunt garantate în limita a 100.000 de euro pentru fiecare persoană și pentru fiecare bancă în parte.
Asta înseamnă că dacă un client are echivalentul a 20.000, 50.000 sau chiar 90.000 de euro într-o bancă, întreaga sumă este acoperită de schema de garantare. Dacă suma depășește 100.000 de euro, diferența peste acest plafon nu mai este garantată integral.
Mulți români nu știu însă că plafonul se aplică separat pentru fiecare bancă. Astfel, cine are economii mai mari poate reduce riscurile prin împărțirea banilor la mai multe instituții bancare.
În cât timp își primesc oamenii banii
Una dintre cele mai mari temeri este legată de accesul la bani în cazul unui faliment bancar. În realitate, legislația europeană obligă autoritățile să înceapă rapid plata compensațiilor.
În prezent, termenul maxim este de șapte zile lucrătoare de la momentul în care depozitele devin indisponibile. Banii pot fi recuperați prin transfer către alt cont bancar sau prin intermediul unei alte bănci desemnate să facă plățile către clienți.
Pentru majoritatea românilor care au economii obișnuite, riscul de a pierde efectiv banii din bancă este considerat redus.
Sunt toate economiile garantate?
Protecția se aplică pentru depozitele clasice, conturile curente, conturile de economii și dobânzile acumulate până la momentul respectiv. În schimb, investițiile în acțiuni, criptomonede sau alte produse financiare riscante nu intră sub protecția Fondului de Garantare.
Aici apare una dintre cele mai frecvente confuzii. Mulți oameni cred că orice produs financiar oferit de o bancă este automat garantat, însă diferența dintre economisire și investiție este foarte importantă.
De exemplu, un depozit bancar clasic este protejat în limita legală, însă investițiile în fonduri sau produse speculative pot avea fluctuații și riscuri diferite.
De ce nu este recomandat nici să ții bani mulți cash în casă
În perioadele de nesiguranță economică, există români care aleg să retragă economiile din bănci și să păstreze sume mari de bani în locuință. Specialiștii avertizează însă că această soluție vine cu alte pericole, uneori chiar mai mari decât cele pe care oamenii încearcă să le evite.
De exemplu, banii cash pot fi pierduți în cazul unui furt, incendiu sau accident, iar sumele respective nu beneficiază de nicio garanție sau despăgubire.
În plus, inflația reduce constant valoarea banilor ținuți „la saltea”. Dacă inflația este ridicată câțiva ani la rând, puterea de cumpărare a economiilor scade semnificativ, chiar dacă suma rămâne aceeași.
Ce recomandă specialiștii pentru protejarea economiilor
Experții financiari spun că cea mai sigură variantă este echilibrul, nu reacțiile luate din panică. Pentru economii mai mari, una dintre cele mai simple soluții este împărțirea banilor la mai multe bănci, astfel încât fiecare sumă să rămână sub plafonul garantat.
În același timp, este recomandată alegerea unor instituții bancare solide, bine capitalizate și supravegheate de Banca Națională a României. Astfel, mulți specialiști recomandă și păstrarea unui fond de urgență în numerar, însă fără ca acesta să reprezinte întreaga economie a unei familii.
De asemenea, oamenii trebuie să fie atenți la ofertele care promit câștiguri rapide și dobânzi neobișnuit de mari, mai ales pe internet sau pe platforme insuficient reglementate.
Ce rol are BNR în siguranța sistemului bancar
Banca Națională a României monitorizează permanent activitatea băncilor și impune reguli stricte privind lichiditatea și capitalizarea acestora. În ultimii ani, sistemul bancar românesc a rămas stabil chiar și în perioade dificile, inclusiv în timpul pandemiei sau în contextul creșterii accelerate a inflației.
Specialiștii spun că, pentru majoritatea populației, depozitele bancare rămân una dintre cele mai sigure metode de păstrare a economiilor, mai ales pentru sumele care se încadrează în plafonul garantat de 100.000 de euro.
În același timp, o strategie echilibrată, care combină economiile bancare, investițiile prudente și un fond de rezervă pentru situații neprevăzute, este considerată cea mai sănătoasă soluție financiară pe termen lung.