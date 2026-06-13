Topul cheltuielilor care golesc portofelele românilor fără să își dea seama. Sumele mici care se transformă în mii de lei pe an

La aceasta se adaugă adesea covrigii, sandwich-urile, sucurile sau alte gustări luate pe fugă, care mai adaugă câteva sute de lei lunar la bugetul personal.

De asemenea, serviciile de streaming, aplicațiile plătite, platformele de muzică sau abonamentele pentru diverse servicii online reprezintă o altă categorie de cheltuieli care trece adesea neobservată.

Mulți utilizatori plătesc simultan pentru două sau trei platforme pe care le folosesc rar, iar în unele cazuri uită complet că acestea continuă să fie taxate lunar de pe card.

Livrările de mâncare și comenzile impulsive

Comoditatea are și ea un preț. O comandă de mâncare care costă cu 20-30 de lei mai mult decât prepararea aceluiași fel acasă poate părea acceptabilă ocazional, însă atunci când devine un obicei de câteva ori pe săptămână, diferența anuală poate depăși câteva mii de lei.

La fel se întâmplă și cu cumpărăturile impulsive făcute în timpul promoțiilor, când oamenii achiziționează produse doar pentru că sunt reduse, nu pentru că au nevoie de ele.

Transportul și micile deplasări

Folosirea frecventă a serviciilor de ride-sharing pentru distanțe scurte sau utilizarea excesivă a mașinii personale poate genera costuri surprinzător de mari.

Carburantul, parcarea și întreținerea autoturismului se adună rapid, iar multe persoane descoperă abia la finalul lunii că au cheltuit câteva sute de lei doar pentru deplasări care puteau fi realizate și prin alte metode.