Ce este „doomspending”-ul, fenomenul care îi sperie pe specialiști. De ce economisirea nu mai este o prioritate pentru tineri

Potrivit unui sondaj realizat de compania Credit Karma și citat de The Guardian, aproximativ 27% dintre americani recunosc că fac astfel de cheltuieli pentru a gestiona stresul. Procentul urcă la 37% în cazul generației Z și la 39% în rândul milenialilor.

De ce tinerii nu mai sunt motivați să economisească

Psihoterapeutul adlerian Gabriela Răileanu spune că fenomenul este vizibil și în România, unde mulți tineri au început să privească diferit relația cu viitorul.

„Chiar dacă nu îl numim întotdeauna astfel, doomspendingul a luat amploare și în România. În cabinet, mulți tineri descriu astăzi sentimentul că marile obiective ale vieții – cumpărarea unei locuințe, stabilitatea financiară, întemeierea unei familii – sunt mai greu de atins decât au fost pentru generațiile anterioare”, explică specialistul, conform Adevărul.

Aceasta subliniază că nu este neapărat vorba despre lipsa responsabilității financiare.

„Nu este neapărat vorba despre lipsa responsabilității financiare, ci despre o schimbare a relației cu viitorul. Când viitorul pare incert, prezentul devine mult mai important”, afirmă Gabriela Răileanu.

„Prada e ieftină. Chiria e scumpă”

Jurnalistul Sean Monahan observă că multe dintre criticile aduse generației Z seamănă cu cele formulate în urmă cu un deceniu la adresa milenialilor, acuzați atunci că își cheltuiesc banii pe celebrul „avocado toast” în loc să economisească pentru o locuință.

Astăzi, problema este însă mai complexă. După cum rezumă acesta „Prada e ieftină. Chiria e scumpă”. Cu alte cuvinte, multe dintre produsele și experiențele care oferă satisfacție imediată sunt mai accesibile decât obiectivele financiare majore, precum cumpărarea unei case.

De ce este atât de greu să rezistăm tentației

Potrivit specialiștilor, creierul uman este construit pentru a aprecia mai mult recompensele imediate decât beneficiile îndepărtate. O vacanță rezervată spontan, un telefon nou sau o comandă online oferă o satisfacție instantanee. În schimb, economisirea presupune renunțarea la o plăcere prezentă pentru un avantaj care poate apărea peste ani.

„Cu cât viitorul pare mai nesigur, cu atât recompensa imediată devine mai seducătoare”, explică Gabriela Răileanu.

În plus, accesul la cumpărături este mai simplu ca niciodată. Aproape orice produs poate fi comandat în câteva secunde de pe telefon, iar reclamele asociază constant consumul cu fericirea, libertatea și succesul.