Ce este „doomspending”-ul, fenomenul care îi sperie pe specialiști. De ce economisirea nu mai este o prioritate pentru tineri
Inflația, prețurile tot mai ridicate ale locuințelor și sentimentul că anumite obiective importante au devenit aproape imposibil de atins au dat naștere unui nou fenomen economic și social, cunoscut sub numele de „doomspending”. Tot mai mulți tineri aleg să cheltuie bani pe experiențe, vacanțe, gadgeturi sau mici plăceri cotidiene, în loc să economisească pentru obiective pe termen lung, pe care le consideră din ce în ce mai greu de realizat.
Ce înseamnă, de fapt, „doomspending”
Termenul descrie tendința de a face cheltuieli impulsive pentru a reduce anxietatea și stresul provocate de incertitudinea viitorului. În loc să pună bani deoparte pentru o casă, pentru pensie sau pentru alte obiective financiare importante, multe persoane preferă să investească în lucruri care le oferă satisfacție imediată.
Potrivit unui sondaj realizat de compania Credit Karma și citat de The Guardian, aproximativ 27% dintre americani recunosc că fac astfel de cheltuieli pentru a gestiona stresul. Procentul urcă la 37% în cazul generației Z și la 39% în rândul milenialilor.
De ce tinerii nu mai sunt motivați să economisească
Psihoterapeutul adlerian Gabriela Răileanu spune că fenomenul este vizibil și în România, unde mulți tineri au început să privească diferit relația cu viitorul.
„Chiar dacă nu îl numim întotdeauna astfel, doomspendingul a luat amploare și în România. În cabinet, mulți tineri descriu astăzi sentimentul că marile obiective ale vieții – cumpărarea unei locuințe, stabilitatea financiară, întemeierea unei familii – sunt mai greu de atins decât au fost pentru generațiile anterioare”, explică specialistul, conform Adevărul.
Aceasta subliniază că nu este neapărat vorba despre lipsa responsabilității financiare.
„Nu este neapărat vorba despre lipsa responsabilității financiare, ci despre o schimbare a relației cu viitorul. Când viitorul pare incert, prezentul devine mult mai important”, afirmă Gabriela Răileanu.
„Prada e ieftină. Chiria e scumpă”
Jurnalistul Sean Monahan observă că multe dintre criticile aduse generației Z seamănă cu cele formulate în urmă cu un deceniu la adresa milenialilor, acuzați atunci că își cheltuiesc banii pe celebrul „avocado toast” în loc să economisească pentru o locuință.
Astăzi, problema este însă mai complexă. După cum rezumă acesta „Prada e ieftină. Chiria e scumpă”. Cu alte cuvinte, multe dintre produsele și experiențele care oferă satisfacție imediată sunt mai accesibile decât obiectivele financiare majore, precum cumpărarea unei case.
De ce este atât de greu să rezistăm tentației
Potrivit specialiștilor, creierul uman este construit pentru a aprecia mai mult recompensele imediate decât beneficiile îndepărtate. O vacanță rezervată spontan, un telefon nou sau o comandă online oferă o satisfacție instantanee. În schimb, economisirea presupune renunțarea la o plăcere prezentă pentru un avantaj care poate apărea peste ani.
„Cu cât viitorul pare mai nesigur, cu atât recompensa imediată devine mai seducătoare”, explică Gabriela Răileanu.
În plus, accesul la cumpărături este mai simplu ca niciodată. Aproape orice produs poate fi comandat în câteva secunde de pe telefon, iar reclamele asociază constant consumul cu fericirea, libertatea și succesul.
Expertul financiar Adrian Asoltanie atrage atenția că marketingul exploatează exact aceste mecanisme psihologice.
„Gestionarea banilor reprezintă 80% psihologie și dacă înțelegem psihologia cumpărătorului vom învăța și cum să ne gestionăm banii mai bine”, explică specialistul.
Când devine fenomenul o problemă
Psihologii spun că nu orice cheltuială făcută pentru a te bucura de prezent este greșită. Vacanțele, timpul petrecut cu familia, dezvoltarea personală sau experiențele care aduc echilibru au o valoare reală.
Problemele apar atunci când cumpărăturile devin principalul mod de a combate stresul, când apar datorii, când regretul după achiziții devine frecvent sau când economisirea pare complet lipsită de sens.
Specialiștii recomandă stabilirea unor obiective financiare mici și realiste, care pot reda sentimentul de control asupra viitorului.
„Chiar și economiile modeste, dar constante, transmit un mesaj psihologic important: «Am influență asupra viitorului meu». Între «trebuie să economisesc tot» și «trebuie să trăiesc doar prezentul» există un spațiu sănătos”, concluzionează Gabriela Răileanu.
Într-o perioadă marcată de inflație, costuri ridicate și incertitudine economică, provocarea pentru mulți tineri nu mai este doar să câștige mai mult, ci să găsească un echilibru între bucuriile prezentului și siguranța financiară a viitorului.