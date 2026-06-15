Banii care au aprins „becul roșu” la ANAF. Au fost descoperite nereguli fiscale de peste jumătate de miliard de lei. Ce îi face pe inspectori să bată la ușă

Autoritățile fiscale susțin că este cea mai amplă acțiune din ultimii ani care a vizat persoane fizice suspectate că au utilizat sume de bani fără a putea demonstra proveniența acestora.

Ce a atras atenția inspectorilor

Contrar percepției că verificările vizează doar veniturile foarte mari, multe controale au pornit de la diferențe între veniturile declarate și sumele utilizate efectiv de contribuabili. Astfel, inspectorii au analizat în special:

depunerile de numerar în conturi bancare;

achizițiile de imobile și bunuri de valoare;

împrumuturile acordate propriilor firme;

majorările de capital social;

deținerile importante de numerar;

veniturile declarate ca fiind obținute în străinătate.

În numeroase situații, persoanele controlate au susținut că banii proveneau din economii păstrate în numerar, din venituri realizate peste hotare sau din sume primite de la rude și alte persoane fizice.

Explicațiile care nu au putut fi demonstrate

Problema principală identificată de ANAF a fost lipsa documentelor justificative. Practic, potrivit inspectorilor, multe dintre explicațiile oferite nu au fost susținute prin acte care să demonstreze când au fost obținute sumele respective, valoarea exactă a acestora și existența lor efectivă în perioada verificată.

În alte cazuri, persoanele indicate drept sursă a banilor nu aveau capacitatea financiară necesară pentru a acorda sumele respective, iar traseul fondurilor nu putea fi urmărit.

Astfel, Fiscul a concluzionat că există diferențe între veniturile declarate și patrimoniul real al contribuabililor și a calculat obligații fiscale suplimentare.

Cele mai mari cazuri depășesc 20 de milioane de lei

Dimensiunea unor dosare este impresionantă. De exemplu, cele mai mari trei creanțe fiscale stabilite suplimentar în perioada iulie 2025 – mai 2026 au fost: