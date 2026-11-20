De ce blochează banca un cont după decesul titularului

Atunci când banca este informată despre decesul titularului, de regulă prin prezentarea certificatului de deces sau printr-o notificare oficială, conturile sunt blocate pentru a împiedica efectuarea unor retrageri neautorizate.

Banca Transilvania precizează că blocarea intervine imediat ce decesul este adus la cunoștința instituției, iar sumele pot fi accesate ulterior în baza certificatului de moștenitor sau a unei hotărâri judecătorești. Este important de știut că blocarea nu înseamnă confiscarea economiilor, ci protejarea acestora până la stabilirea persoanelor care au dreptul să le primească.

Cine poate moșteni banii și cum se împart economiile

Potrivit Codului civil, dreptul la moștenire aparține persoanelor desemnate prin testament sau moștenitorilor legali, printre care se numără soțul supraviețuitor, copiii și, în anumite situații, părinții ori alte rude.

De exemplu, dacă o persoană decedată lasă 40.000 de lei care îi aparțineau exclusiv, un soț supraviețuitor și doi copii, iar moștenirea se împarte potrivit regulilor legale, soțul primește un sfert, respectiv 10.000 de lei, în timp ce fiecare copil primește câte 15.000 de lei.

Desigur, situația poate fi diferită dacă banii reprezintă bunuri comune ale soților, deoarece trebuie stabilită mai întâi partea care aparținea deja soțului supraviețuitor.

Ce acte trebuie prezentate pentru retragerea banilor

Pentru recuperarea economiilor, moștenitorii trebuie să parcurgă procedura succesorală la notar, unde sunt identificate bunurile persoanei decedate și stabilite drepturile fiecărui beneficiar.

În mod obișnuit, banca solicită: