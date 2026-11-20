Banii rămași în bancă după decesul unei persoane. Cine are dreptul la ei și cum pot fi recuperați legal
Decesul unei persoane nu înseamnă că economiile păstrate în conturile bancare dispar sau că banca poate păstra definitiv sumele respective, deoarece banii intră, de regulă, în patrimoniul succesoral și urmează să fie împărțiți între moștenitorii care au dreptul legal să îi primească. Procedura nu este însă una automată, iar membrii familiei nu pot retrage pur și simplu banii folosind cardul, aplicația bancară sau datele de acces ale titularului decedat, chiar dacă le cunoșteau și înainte de deces.
Legislația din România stabilește reguli privind blocarea operațiunilor, identificarea moștenitorilor și documentele necesare pentru eliberarea sumelor, astfel încât banii să ajungă la persoanele îndreptățite.
De ce blochează banca un cont după decesul titularului
Atunci când banca este informată despre decesul titularului, de regulă prin prezentarea certificatului de deces sau printr-o notificare oficială, conturile sunt blocate pentru a împiedica efectuarea unor retrageri neautorizate.
Banca Transilvania precizează că blocarea intervine imediat ce decesul este adus la cunoștința instituției, iar sumele pot fi accesate ulterior în baza certificatului de moștenitor sau a unei hotărâri judecătorești. Este important de știut că blocarea nu înseamnă confiscarea economiilor, ci protejarea acestora până la stabilirea persoanelor care au dreptul să le primească.
Cine poate moșteni banii și cum se împart economiile
Potrivit Codului civil, dreptul la moștenire aparține persoanelor desemnate prin testament sau moștenitorilor legali, printre care se numără soțul supraviețuitor, copiii și, în anumite situații, părinții ori alte rude.
De exemplu, dacă o persoană decedată lasă 40.000 de lei care îi aparțineau exclusiv, un soț supraviețuitor și doi copii, iar moștenirea se împarte potrivit regulilor legale, soțul primește un sfert, respectiv 10.000 de lei, în timp ce fiecare copil primește câte 15.000 de lei.
Desigur, situația poate fi diferită dacă banii reprezintă bunuri comune ale soților, deoarece trebuie stabilită mai întâi partea care aparținea deja soțului supraviețuitor.
Ce acte trebuie prezentate pentru retragerea banilor
Pentru recuperarea economiilor, moștenitorii trebuie să parcurgă procedura succesorală la notar, unde sunt identificate bunurile persoanei decedate și stabilite drepturile fiecărui beneficiar.
În mod obișnuit, banca solicită:
- Certificatul de deces al titularului.
- Certificatul de moștenitor sau un alt titlu succesoral recunoscut legal.
- Actele de identitate ale moștenitorilor.
- Cererea și eventualele documente suplimentare solicitate de bancă.
- Actul de partaj sau acordul moștenitorilor, atunci când situația o impune.
Dacă există mai mulți moștenitori, eliberarea banilor poate necesita acordul tuturor până la efectuarea partajului, în funcție de documentele succesorale și de regulile băncii.
Poți retrage bani folosind cardul persoanei decedate?
O situație frecvent întâlnită este cea în care un membru al familiei cunoaște codul PIN sau a fost împuternicit anterior să utilizeze contul, însă acest lucru nu îi oferă automat dreptul să retragă bani după decesul titularului.
Mandatul obișnuit încetează, ca regulă, la deces, iar retragerile efectuate fără drept pot genera obligația de restituire și, în funcție de împrejurări, consecințe juridice.
Ce se întâmplă dacă familia nu știe câți bani avea persoana decedată
În această situație, notarul poate solicita informații instituțiilor bancare pentru identificarea conturilor și includerea sumelor în masa succesorală.
De asemenea, prin Decizia nr. 9/2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că moștenitorii pot obține informații bancare referitoare la perioada anterioară decesului, dacă justifică scopul solicitării.
Prin urmare, economiile nu se pierd odată cu decesul titularului, însă recuperarea lor presupune respectarea procedurii succesorale, astfel încât fiecare moștenitor să primească partea care i se cuvine potrivit legii.