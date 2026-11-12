Schimbare importantă pentru românii care au credite. Când nu mai pot băncile să solicite dobânzile viitoare

Scadența anticipată înseamnă că banca nu mai așteaptă termenele lunare de plată stabilite inițial, ci solicită rambursarea imediată a datoriei rămase, în condițiile prevăzute de lege și de contract.

Înalta Curte a stabilit că, în această situație, banca nu poate include în suma cerută și dobânzile remuneratorii care ar fi fost datorate pentru perioada viitoare, dacă împrumutul ar fi continuat conform graficului inițial.

Cu alte cuvinte, creditorul nu poate pretinde că împrumutul s-a încheiat anticipat și, în același timp, să solicite toate dobânzile care ar fi fost plătite până la termenul inițial.

Ce se întâmplă dacă nu mai poți plăti un credit

Să presupunem că o persoană contractează un împrumut pe o perioadă de zece ani. În primii cinci ani achită ratele, însă ulterior își pierde locul de muncă și acumulează restanțe. Dacă sunt îndeplinite condițiile legale și contractuale, banca poate declara creditul scadent anticipat și poate solicita rambursarea soldului rămas.

De exemplu, dacă principalul nerambursat este de 50.000 de lei, iar dobânzile contractuale aferente următorilor cinci ani ar fi însumat, ipotetic, 15.000 de lei, banca nu poate adăuga automat acești 15.000 de lei la datoria exigibilă.

Ea poate solicita însă principalul restant și sumele deja datorate până la declararea scadenței anticipate.

Atenție: decizia nu înseamnă că persoana este scutită de rambursarea creditului sau de orice alte costuri. Dobânzile penalizatoare și celelalte obligații permise de lege trebuie analizate separat.