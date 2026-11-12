Schimbare importantă pentru românii care au credite. Când nu mai pot băncile să solicite dobânzile viitoare
Românii care au credite bancare și ajung în imposibilitatea de a-și mai plăti ratele beneficiază de o clarificare importantă privind sumele pe care le pot datora instituțiilor financiare. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit că, atunci când un credit este declarat scadent anticipat, banca nu poate solicita și dobânzile contractuale care ar fi devenit scadente în perioada rămasă până la finalizarea împrumutului. Decizia este importantă atât pentru clienții băncilor, cât și pentru cei ai instituțiilor financiare nebancare (IFN).
Ce a decis Înalta Curte și de ce este important pentru români
Prin Decizia nr. 123 din 26 octombrie 2026, Înalta Curte a clarificat modul în care trebuie interpretată noțiunea de „datorie exigibilă” din OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, potrivit informațiilor prezentate de InfoCons. Practic, hotărârea privește situațiile în care un client nu își mai achită ratele, iar creditorul decide să declare împrumutul scadent anticipat.
Scadența anticipată înseamnă că banca nu mai așteaptă termenele lunare de plată stabilite inițial, ci solicită rambursarea imediată a datoriei rămase, în condițiile prevăzute de lege și de contract.
Înalta Curte a stabilit că, în această situație, banca nu poate include în suma cerută și dobânzile remuneratorii care ar fi fost datorate pentru perioada viitoare, dacă împrumutul ar fi continuat conform graficului inițial.
Cu alte cuvinte, creditorul nu poate pretinde că împrumutul s-a încheiat anticipat și, în același timp, să solicite toate dobânzile care ar fi fost plătite până la termenul inițial.
Ce se întâmplă dacă nu mai poți plăti un credit
Să presupunem că o persoană contractează un împrumut pe o perioadă de zece ani. În primii cinci ani achită ratele, însă ulterior își pierde locul de muncă și acumulează restanțe. Dacă sunt îndeplinite condițiile legale și contractuale, banca poate declara creditul scadent anticipat și poate solicita rambursarea soldului rămas.
De exemplu, dacă principalul nerambursat este de 50.000 de lei, iar dobânzile contractuale aferente următorilor cinci ani ar fi însumat, ipotetic, 15.000 de lei, banca nu poate adăuga automat acești 15.000 de lei la datoria exigibilă.
Ea poate solicita însă principalul restant și sumele deja datorate până la declararea scadenței anticipate.
Atenție: decizia nu înseamnă că persoana este scutită de rambursarea creditului sau de orice alte costuri. Dobânzile penalizatoare și celelalte obligații permise de lege trebuie analizate separat.
Care sunt avantajele pentru persoanele care au credite
Principalul avantaj este limitarea sumelor pe care creditorii le pot pretinde atunci când solicită rambursarea anticipată a întregului împrumut. Pentru un consumator aflat deja într-o situație financiară dificilă, diferența poate fi importantă, mai ales dacă perioada rămasă din contract este de mai mulți ani.
Decizia contribuie și la clarificarea modului în care sunt calculate datoriile, oferind instanțelor un reper juridic în litigiile dintre consumatori și instituțiile financiare.
Totuși, aceasta nu elimină riscul executării silite și nici obligația de a plăti sumele legal datorate.
Ce trebuie să faci dacă banca îți cere rambursarea întregului credit
Persoanele care primesc o notificare privind declararea scadenței anticipate ar trebui să solicite băncii un calcul detaliat al datoriei. Documentul trebuie verificat pentru a identifica separat principalul nerambursat, dobânzile deja scadente, eventualele penalități și alte costuri.
Dacă apar dobânzi calculate pentru întreaga perioadă viitoare a contractului, consumatorul poate cere explicații și poate contesta sumele pe care le consideră nejustificate.
În cazul unui litigiu, este recomandată consultarea unui avocat, deoarece aplicarea deciziei depinde de tipul creditului, clauzele contractuale și situația concretă.
Hotărârea Înaltei Curți nu anulează datoriile românilor, ci clarifică o limită importantă: banca nu poate solicita automat toate dobânzile viitoare după ce a declarat creditul scadent anticipat.