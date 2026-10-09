Cine poate încasa ultima pensie a unei persoane decedate. Banii nu se pierd automat
Moartea unui pensionar ridică numeroase probleme administrative pentru familie, iar una dintre întrebările care apar frecvent este ce se întâmplă cu pensia pe care persoana decedată nu a mai apucat să o încaseze. Contrar unei impresii destul de răspândite, banii cuveniți pensionarului pentru luna în care a avut loc decesul nu se pierd automat, iar legea stabilește cine îi poate solicita și în ce condiții.
În 2026, regula este prevăzută de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, în forma în vigoare, iar articolul 107 reglementează expres situația sumelor rămase neîncasate de pensionarul decedat.
Pensia pentru luna decesului poate fi solicitată de familie
Legea stabilește că sumele neîncasate de pensionar, reprezentând pensia aferentă lunii în care a avut loc decesul, precum și eventualele drepturi restante de pensie care i se cuveneau până la data morții, se plătesc unei singure persoane.
Aceasta poate fi soțul supraviețuitor, copilul sau părintele pensionarului, iar dacă niciuna dintre aceste persoane nu există, banii pot fi solicitați de ceilalți moștenitori, potrivit regulilor dreptului comun.
Este importantă, așadar, diferența dintre pensia cuvenită pentru luna decesului și o sumă virată din greșeală pentru o perioadă ulterioară decesului.
Pensionarul moare înainte să primească pensia. Ce se întâmplă cu banii
Să presupunem că un pensionar care primea lunar 3.500 de lei moare pe 5 octombrie, înainte să încaseze pensia aferentă lunii octombrie.
Familia ar putea crede că, pentru că persoana a trăit numai cinci zile din luna respectivă, pensia se calculează proporțional sau că dreptul la aceasta dispare. Nu aceasta este regula: pensia aferentă lunii în care a survenit decesul, dacă era cuvenită și a rămas neîncasată, poate fi solicitată în condițiile art. 107. CNPP precizează explicit că sunt vizate atât pensia pentru luna decesului, cât și eventualele restanțe de pensie.
Dacă însă în cont ar intra ulterior, din eroare, o pensie care nu mai era datorată după deces, situația este diferită. Legea permite casei de pensii să facă demersuri pentru recuperarea prestațiilor virate necuvenit după moartea beneficiarului.
Cine poate cere concret ultima pensie
Casa Națională de Pensii Publice arată că banii pot fi solicitați de soțul supraviețuitor, copil sau părinte, iar în lipsa acestora, de moștenitori. Plata se efectuează unei singure persoane.
De exemplu, dacă un pensionar moare și lasă în urmă soția și doi copii, nu înseamnă că ultima pensie trebuie împărțită automat în trei și solicitată separat de fiecare. Legea stabilește mecanismul prin care suma neîncasată se plătește unei singure persoane dintre cele indicate.
În cazul celorlalți moștenitori, CNPP precizează că plata se face în baza certificatului de moștenitor, iar drepturile respective trebuie să fie incluse în masa succesorală.
Ce acte trebuie prezentate
În funcție de situație, solicitantul trebuie să depună cererea prevăzută de norme, certificatul de deces, actul de identitate și documentele de stare civilă prin care dovedește că este soț, copil ori părinte al persoanei decedate. Pentru moștenitorii care solicită sumele în condițiile dreptului comun este necesar certificatul de moștenitor.
Un detaliu important este și termenul: banii pot fi solicitați în termenul general de prescripție de trei ani, calculat de la data decesului sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care a fost declarat decesul.
Prin urmare, familia nu trebuie să considere că ultima pensie a dispărut odată cu decesul titularului. Dacă există o pensie pentru luna decesului sau alte drepturi restante care erau deja cuvenite pensionarului, legea din 2026 permite recuperarea acestora, cu condiția ca persoana îndreptățită să facă demersurile necesare în termenul legal.