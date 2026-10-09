Cine poate încasa ultima pensie a unei persoane decedate. Banii nu se pierd automat

Pensia pentru luna decesului poate fi solicitată de familie

Legea stabilește că sumele neîncasate de pensionar, reprezentând pensia aferentă lunii în care a avut loc decesul, precum și eventualele drepturi restante de pensie care i se cuveneau până la data morții, se plătesc unei singure persoane.

Aceasta poate fi soțul supraviețuitor, copilul sau părintele pensionarului, iar dacă niciuna dintre aceste persoane nu există, banii pot fi solicitați de ceilalți moștenitori, potrivit regulilor dreptului comun.

Este importantă, așadar, diferența dintre pensia cuvenită pentru luna decesului și o sumă virată din greșeală pentru o perioadă ulterioară decesului.

Pensionarul moare înainte să primească pensia. Ce se întâmplă cu banii

Să presupunem că un pensionar care primea lunar 3.500 de lei moare pe 5 octombrie, înainte să încaseze pensia aferentă lunii octombrie.

Familia ar putea crede că, pentru că persoana a trăit numai cinci zile din luna respectivă, pensia se calculează proporțional sau că dreptul la aceasta dispare. Nu aceasta este regula: pensia aferentă lunii în care a survenit decesul, dacă era cuvenită și a rămas neîncasată, poate fi solicitată în condițiile art. 107. CNPP precizează explicit că sunt vizate atât pensia pentru luna decesului, cât și eventualele restanțe de pensie.

Dacă însă în cont ar intra ulterior, din eroare, o pensie care nu mai era datorată după deces, situația este diferită. Legea permite casei de pensii să facă demersuri pentru recuperarea prestațiilor virate necuvenit după moartea beneficiarului.

Cine poate cere concret ultima pensie

Casa Națională de Pensii Publice arată că banii pot fi solicitați de soțul supraviețuitor, copil sau părinte, iar în lipsa acestora, de moștenitori. Plata se efectuează unei singure persoane.