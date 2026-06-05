ASUS prezintă un ecosistem complet bazat pe AI la Computex 2026, de la infrastructură enterprise la laptopuri și roboți
Inteligența artificială nu mai este doar o tehnologie rezervată centrelor de date sau marilor companii. La Computex 2026, ASUS a prezentat o viziune amplă asupra modului în care AI-ul poate deveni o prezență constantă în activitățile de zi cu zi, indiferent că vorbim despre muncă, educație, industrie, creație digitală sau sănătate.
Compania taiwaneză și-a construit prezența la cel mai important târg de tehnologie din Asia în jurul conceptului „Ubiquitous AI”, o strategie prin care inteligența artificială este integrată într-un ecosistem complet, de la infrastructura destinată companiilor până la dispozitivele utilizate de consumatori. Obiectivul este simplu: transformarea AI-ului într-un instrument accesibil, sigur și util, capabil să genereze rezultate concrete.
ASUS aduce agenții AI mai aproape de utilizatori
Una dintre cele mai interesante noutăți prezentate la Computex 2026 este Zenni Claw, o platformă dezvoltată pentru a simplifica accesul la tehnologiile de tip Agentic AI. Spre deosebire de asistenții digitali clasici, acești agenți sunt concepuți pentru a înțelege contextul, a lua inițiative și a ajuta utilizatorii în activitățile zilnice.
ASUS susține că platforma poate fi configurată rapid și este gândită pentru a funcționa atât local, cât și prin servicii cloud, în funcție de necesitățile fiecărui utilizator. Accentul este pus pe securitatea datelor și pe o experiență cât mai simplă, astfel încât tehnologia să poată fi folosită inclusiv de persoanele fără cunoștințe avansate.
Tot în cadrul standului a fost prezentată și mascota digitală Zenni, transformată într-un companion interactiv bazat pe inteligență artificială. Vizitatorii au putut observa modul în care un astfel de sistem poate purta conversații naturale și poate oferi asistență într-un mod apropiat de interacțiunea umană.
Pe zona enterprise, ASUS a anunțat și platforma AI x ESG, destinată companiilor care doresc să monitorizeze mai eficient indicatorii de sustenabilitate. Soluția utilizează AI pentru a analiza date privind emisiile de carbon, lanțurile de aprovizionare și cerințele de raportare ESG, oferind recomandări automate pentru optimizarea proceselor.
De la supercomputere AI la laptopuri și dispozitive pentru acasă
ASUS nu s-a limitat la software și platforme inteligente. Producătorul a prezentat și o serie impresionantă de echipamente dezvoltate pentru noua eră AI.
În zona infrastructurii, compania a expus sisteme construite pe cele mai noi tehnologii NVIDIA și Intel, capabile să ruleze modele AI extrem de complexe. Aceste soluții sunt destinate organizațiilor care dezvoltă sau implementează inteligență artificială la scară mare și au nevoie de performanțe comparabile cu cele ale centrelor de date moderne.
Pentru mediul profesional, ASUS a extins gamele ExpertBook, ExpertCenter și NUC cu modele optimizate pentru sarcini AI. Noile dispozitive promit o productivitate mai mare, funcții de securitate avansate și accelerare hardware dedicată pentru aplicațiile bazate pe inteligență artificială.
În același timp, compania a prezentat noi laptopuri Zenbook și Vivobook, tablete, sisteme all-in-one și routere WiFi 8 care integrează funcții AI pentru organizarea activităților, comunicare și gestionarea resurselor. Ideea principală este ca utilizatorii să beneficieze de asistență inteligentă fără să fie nevoiți să schimbe radical modul în care folosesc tehnologia.
Segmentul creatorilor de conținut a primit, de asemenea, atenție specială. Noile sisteme ProArt sunt proiectate pentru generare de imagini, editare video și fluxuri creative accelerate de AI, inclusiv prin instrumente dedicate dezvoltate de ASUS.
Compania a demonstrat și utilizări ale inteligenței artificiale în domeniul medical. De la roboți de asistență și platforme de coordonare a operațiunilor până la dispozitive portabile pentru monitorizarea sănătății și echipamente ecografice wireless, ASUS consideră că AI-ul poate contribui la îmbunătățirea serviciilor medicale și la colectarea mai eficientă a datelor clinice.
Nici gamerii nu au fost uitați. Noile sisteme și componente TUF Gaming folosesc inteligența artificială pentru optimizarea performanței, monitorizarea hardware-ului și ajustarea automată a setărilor. Prin intermediul comenzilor vocale sau text, utilizatorii pot controla mai ușor funcțiile PC-ului și pot obține performanțe mai bune în jocuri.