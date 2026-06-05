ASUS prezintă un ecosistem complet bazat pe AI la Computex 2026, de la infrastructură enterprise la laptopuri și roboți

ASUS aduce agenții AI mai aproape de utilizatori

Una dintre cele mai interesante noutăți prezentate la Computex 2026 este Zenni Claw, o platformă dezvoltată pentru a simplifica accesul la tehnologiile de tip Agentic AI. Spre deosebire de asistenții digitali clasici, acești agenți sunt concepuți pentru a înțelege contextul, a lua inițiative și a ajuta utilizatorii în activitățile zilnice.

ASUS susține că platforma poate fi configurată rapid și este gândită pentru a funcționa atât local, cât și prin servicii cloud, în funcție de necesitățile fiecărui utilizator. Accentul este pus pe securitatea datelor și pe o experiență cât mai simplă, astfel încât tehnologia să poată fi folosită inclusiv de persoanele fără cunoștințe avansate.

Tot în cadrul standului a fost prezentată și mascota digitală Zenni, transformată într-un companion interactiv bazat pe inteligență artificială. Vizitatorii au putut observa modul în care un astfel de sistem poate purta conversații naturale și poate oferi asistență într-un mod apropiat de interacțiunea umană.

Pe zona enterprise, ASUS a anunțat și platforma AI x ESG, destinată companiilor care doresc să monitorizeze mai eficient indicatorii de sustenabilitate. Soluția utilizează AI pentru a analiza date privind emisiile de carbon, lanțurile de aprovizionare și cerințele de raportare ESG, oferind recomandări automate pentru optimizarea proceselor.

De la supercomputere AI la laptopuri și dispozitive pentru acasă

ASUS nu s-a limitat la software și platforme inteligente. Producătorul a prezentat și o serie impresionantă de echipamente dezvoltate pentru noua eră AI.

În zona infrastructurii, compania a expus sisteme construite pe cele mai noi tehnologii NVIDIA și Intel, capabile să ruleze modele AI extrem de complexe. Aceste soluții sunt destinate organizațiilor care dezvoltă sau implementează inteligență artificială la scară mare și au nevoie de performanțe comparabile cu cele ale centrelor de date moderne.

Pentru mediul profesional, ASUS a extins gamele ExpertBook, ExpertCenter și NUC cu modele optimizate pentru sarcini AI. Noile dispozitive promit o productivitate mai mare, funcții de securitate avansate și accelerare hardware dedicată pentru aplicațiile bazate pe inteligență artificială.