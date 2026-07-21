ASUS îți arată cum să obții culori de cinema în Premiere Pro: 11 pași pentru o editare video profesională
ASUS vine cu o serie de recomandări pentru creatorii care vor să obțină culori mai precise și un aspect cinematografic în proiectele editate cu Adobe Premiere Pro. Într-un ghid publicat pe platforma ASUS Press, compania explică modul în care trebuie pregătit monitorul, cum se corectează expunerea și balansul de alb, dar și momentul în care poate începe partea creativă de colorizare.
Informațiile vin după ce monitoarele ProArt cu suport HDR au primit validare pentru Adobe Premiere Color Mode. ASUS susține că ProArt reprezintă prima serie de monitoare validată oficial pentru acest mod, conceput pentru a oferi mai multă consecvență în fluxurile de editare HDR. Modelele prezentate anterior de companie pentru această funcție includ ProArt Display PA279CRV și ProArt Display OLED PA27UCDMR.
Totul începe înainte să deschizi primul clip
Primul pas recomandat de ASUS este calibrarea monitorului. Ecranul trebuie lăsat pornit cel puțin 30 de minute înainte de calibrare, astfel încât luminozitatea și temperatura panoului să se stabilizeze. Abia apoi poate fi folosit software-ul ProArt Calibration pentru ajustarea culorilor și salvarea profilului potrivit proiectului.
Calibrarea este importantă deoarece un monitor prea luminos, prea rece sau cu o saturație exagerată te poate determina să faci ajustări greșite. Clipul poate arăta bine pe ecranul pe care lucrezi, dar complet diferit pe un televizor, telefon sau alt monitor. Tocmai de aceea, pentru editare serioasă, specificațiile precum acoperirea DCI-P3, precizia culorilor și capacitățile HDR sunt mai importante decât o imagine spectaculoasă obținută artificial. Poți vedea mai multe criterii în ghidul despre cum alegi monitorul potrivit fără să te păcălească specificațiile.
Și spațiul de lucru contează. ASUS recomandă o încăpere cu lumină constantă și cât mai neutră, fără reflexii puternice pe ecran. În Premiere Pro trebuie activat spațiul de lucru Color, care aduce în prim-plan panourile Lumetri Color și Lumetri Scopes. Timeline-ul ar trebui să fie deja organizat, iar clipurile etichetate și montajul aproape finalizat înainte de începerea ajustărilor complexe.
Corecția de culoare repară imaginea înainte să o stilizezi
Corecția și colorizarea nu sunt același lucru. Corecția urmărește obținerea unei imagini naturale și echilibrate, în timp ce color grading-ul adaugă un stil vizual și o anumită atmosferă. Materialele filmate în LOG sau RAW par inițial plate și desaturate, motiv pentru care trebuie normalizate înainte de aplicarea unui aspect creativ.
În secțiunea Basic Correction din Lumetri Color pot fi ajustate expunerea, contrastul, zonele întunecate, luminile, punctul de alb și punctul de negru. Un LUT tehnic poate transforma rapid materialul LOG într-un spațiu precum Rec.709, însă ajustările manuale rămân importante pentru evitarea zonelor arse sau a umbrelor în care detaliile dispar. Adobe confirmă că panoul include controale separate pentru expunere, contrast, highlights, shadows, whites și blacks.
Pentru măsurători precise trebuie folosite Lumetri Scopes. Waveform arată distribuția luminozității, RGB Parade poate identifica dezechilibrele dintre canalele roșu, verde și albastru, iar Vectorscope măsoară nuanța și saturația. În cazul materialelor HDR, Premiere poate adapta scala instrumentelor pentru valori de până la 10.000 de niți.
Balansul de alb poate fi corectat cu glisoarele Temperature și Tint sau prin selectarea unei suprafețe neutre din cadru. După aceea, Comparison View și Color Match ajută la potrivirea cadrelor filmate în momente sau condiții de iluminare diferite. Adobe recomandă folosirea acestor instrumente împreună cu reglajele manuale pentru a păstra un aspect consecvent între cadre.
De la piele naturală la celebrul contrast teal-orange
Pentru corecțiile locale, ASUS recomandă instrumentul HSL Secondary. Acesta permite izolarea unei anumite culori, precum albastrul unei mașini sau verdele unui fundal, fără modificarea întregii imagini. Zona selectată poate fi ajustată separat prin schimbarea nuanței, saturației și luminozității.
O atenție specială trebuie acordată pielii. Tonurile nenaturale sunt observate rapid de privitor, chiar dacă acesta nu poate identifica exact problema. Vectorscope poate fi folosit pentru a verifica poziționarea pielii în apropierea liniei dintre galben și roșu, dar rezultatul trebuie evaluat și în funcție de persoană, lumină și intenția artistică.
Abia după aceste corecții începe color grading-ul propriu-zis. Editorul poate folosi LUT-uri creative, curbele și roțile de culoare pentru a modifica separat umbrele, tonurile medii și zonele luminoase. Una dintre cele mai cunoscute combinații cinematografice presupune introducerea tonurilor teal în umbre și a nuanțelor calde, portocalii, în zonele luminoase.
Pentru un rezultat convingător ai nevoie însă și de un sistem capabil să redea fluent materialele complexe, mai ales când lucrezi în 4K sau HDR. Găsești mai multe detalii în ghidul despre configurarea unui PC pentru editare video în 2026, precum și în prezentarea noilor monitoare ASUS ProArt pentru creatorii de conținut.
Ultimele ajustări pot include o vignetare discretă, puțină claritate sau granulație de film. ASUS recomandă compararea permanentă cu imaginea originală. Dacă rezultatul este mai expresiv, dar nu pare artificial sau excesiv procesat, corecția poate fi considerată finalizată.