ASUS îți arată cum să obții culori de cinema în Premiere Pro: 11 pași pentru o editare video profesională

Totul începe înainte să deschizi primul clip

Primul pas recomandat de ASUS este calibrarea monitorului. Ecranul trebuie lăsat pornit cel puțin 30 de minute înainte de calibrare, astfel încât luminozitatea și temperatura panoului să se stabilizeze. Abia apoi poate fi folosit software-ul ProArt Calibration pentru ajustarea culorilor și salvarea profilului potrivit proiectului.

Calibrarea este importantă deoarece un monitor prea luminos, prea rece sau cu o saturație exagerată te poate determina să faci ajustări greșite. Clipul poate arăta bine pe ecranul pe care lucrezi, dar complet diferit pe un televizor, telefon sau alt monitor. Tocmai de aceea, pentru editare serioasă, specificațiile precum acoperirea DCI-P3, precizia culorilor și capacitățile HDR sunt mai importante decât o imagine spectaculoasă obținută artificial. Poți vedea mai multe criterii în ghidul despre cum alegi monitorul potrivit fără să te păcălească specificațiile.

Și spațiul de lucru contează. ASUS recomandă o încăpere cu lumină constantă și cât mai neutră, fără reflexii puternice pe ecran. În Premiere Pro trebuie activat spațiul de lucru Color, care aduce în prim-plan panourile Lumetri Color și Lumetri Scopes. Timeline-ul ar trebui să fie deja organizat, iar clipurile etichetate și montajul aproape finalizat înainte de începerea ajustărilor complexe.

Corecția de culoare repară imaginea înainte să o stilizezi

Corecția și colorizarea nu sunt același lucru. Corecția urmărește obținerea unei imagini naturale și echilibrate, în timp ce color grading-ul adaugă un stil vizual și o anumită atmosferă. Materialele filmate în LOG sau RAW par inițial plate și desaturate, motiv pentru care trebuie normalizate înainte de aplicarea unui aspect creativ.

În secțiunea Basic Correction din Lumetri Color pot fi ajustate expunerea, contrastul, zonele întunecate, luminile, punctul de alb și punctul de negru. Un LUT tehnic poate transforma rapid materialul LOG într-un spațiu precum Rec.709, însă ajustările manuale rămân importante pentru evitarea zonelor arse sau a umbrelor în care detaliile dispar. Adobe confirmă că panoul include controale separate pentru expunere, contrast, highlights, shadows, whites și blacks.

Pentru măsurători precise trebuie folosite Lumetri Scopes. Waveform arată distribuția luminozității, RGB Parade poate identifica dezechilibrele dintre canalele roșu, verde și albastru, iar Vectorscope măsoară nuanța și saturația. În cazul materialelor HDR, Premiere poate adapta scala instrumentelor pentru valori de până la 10.000 de niți.