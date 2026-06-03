ASUS aduce la Computex 2026 monitoare pentru toate birourile românilor: gaming OLED, ecrane portabile, 4K pentru creatori și Teams integrat
ASUS și Republic of Gamers au venit la Computex 2026 cu una dintre cele mai ample liste de monitoare anunțate în ultima perioadă, acoperind aproape fiecare categorie importantă de utilizator. Vorbim despre gameri competitivi, creatori de conținut, editori video, profesioniști care lucrează hibrid, oameni care au nevoie de un al doilea ecran în deplasare și companii care vor să simplifice ședințele pe Teams.
Portofoliul include monitoare ROG OLED pentru esports, modele Tandem RGB OLED pentru gaming de performanță, ecrane ProArt Display 4K QD-OLED pentru profesioniști în imagine, soluții ZenScreen portabile și monitoare business cu webcam integrat și dock USB-C. Pentru piața din România, unde tot mai mulți utilizatori lucrează de acasă, se joacă pe PC sau laptop și folosesc un singur birou pentru muncă și divertisment, noile modele ASUS par gândite exact pentru acest tip de tranziție între scenarii.
Gaming OLED pentru esports și setup-uri de performanță
Cel mai spectaculos model anunțat este ROG Strix OLED XG259QWPG Ace, prezentat drept primul monitor OLED de 24,5 inchi din lume creat special pentru jucătorii profesioniști de esports. Monitorul folosește un panou TrueBlack Glossy Tandem WOLED, cu rezoluție Full HD, refresh rate de 540 Hz și timp de răspuns de 0,2 ms. Pentru jocuri precum Counter-Strike 2, Valorant, Fortnite sau Overwatch 2, aceste cifre sunt importante, pentru că reduc întârzierea percepută și pot face imaginea mai clară în mișcare.
ASUS spune că tehnologia Tandem WOLED aduce luminozitate maximă cu până la 15% mai mare, volum de culoare cu 25% mai extins și durată de viață a panoului OLED cu 60% mai lungă față de generația anterioară de panouri WOLED. În plus, tratamentul TrueBlack Glossy ar trebui să ajute atât la claritatea imaginii, cât și la redarea textului, un detaliu util pentru cei care nu folosesc monitorul doar pentru gaming.
ROG a colaborat cu BLAST și PGL pentru feedback de la jucători profesioniști, iar rezultatul se vede în detalii aparent mici, dar importante pentru esports. Standul și baza includ marcaje de măsurare pentru poziționarea exactă a setup-ului, iar meniul Quick OSD permite modificarea rapidă a setărilor înainte de meci. Pentru cei care vin de pe monitoare TN rapide, modelul include trei moduri Esports Color, gândite pentru tranziția spre OLED.
ASUS a prezentat și ROG Swift OLED PG32UCWM, un monitor 4K Tandem RGB OLED de 32 de inchi, cu Dual Mode. Acesta poate comuta între 4K la 240 Hz și Full HD la 480 Hz, în funcție de tipul de joc sau de activitate. Pentru cine vrea un singur monitor atât pentru jocuri single-player spectaculoase, cât și pentru competiții rapide online, această flexibilitate poate conta foarte mult.
ProArt Display și monitoare pentru creatori de conținut
Zona profesională este acoperită de ProArt Display OLED PA32USD, un monitor 4K QD-OLED de 31,5 inchi, cu refresh rate de până la 240 Hz și luminozitate maximă de 1000 niți pe 3% din suprafață. Pentru editori video, fotografi, coloriști sau creatori de conținut care lucrează cu materiale HDR, combinația dintre QD-OLED, contrast ridicat și acoperire de 99% DCI-P3 este una importantă.
Modelul PA32USD vine calibrat din fabrică la Delta E<1 și include suport pentru software-ul ASUS ProArt, dar și pentru soluții profesionale de calibrare hardware precum Calman și Light Illusion ColourSpace CMS. Monitorul include două porturi Thunderbolt 4, unul dintre ele cu Power Delivery de până la 96 W, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, hub USB 3.2 și două intrări 12G-SDI pentru semnale video necomprimate de până la 4K la 60 Hz.
ASUS propune și modelele ProArt Display OLED PA279CDV și PA329CDV, cu panouri 4K QD-OLED de 26,5 și 31,5 inchi. Ambele oferă luminozitate de până la 1000 niți, acoperire de 99% DCI-P3, adâncime de culoare true 10-bit și calibrare din fabrică la Delta E<1,5. Pentru studiouri mici, freelanceri sau creatori care lucrează de pe laptop, funcția Auto KVM și USB-C cu Power Delivery de 96 W pot simplifica mult spațiul de lucru.
În aceeași direcție vine și ROG Strix 5K XG27JCEG, un monitor cu rezoluție 5120 x 2880 pixeli și densitate de 218 ppi. Este un model care încearcă să împace productivitatea cu gamingul, prin tehnologia Frame Rate Boost, care permite trecerea de la 5K la 80 Hz la QHD la 320 Hz. Practic, un utilizator poate avea claritate foarte bună pentru lucru și refresh rate ridicat pentru jocuri, fără să schimbe monitorul.
ZenScreen pentru lucru mobil și birouri improvizate
Seria ASUS ZenScreen este probabil cea mai relevantă pentru utilizatorii care lucrează în deplasare sau care nu au un birou permanent. ASUS ZenScreen OLED MQ14FCKV este un monitor portabil de 14 inchi, cu panou 16:10, rezoluție 1920 x 1200 pixeli, acoperire de 90% DCI-P3 și greutate sub 500 de grame. Raportul 16:10 oferă mai mult spațiu vertical decât un ecran clasic 16:9, util pentru documente, browser, chat sau aplicații de lucru.
Modelul suportă USB-C power passthrough de până la 65 W, ceea ce înseamnă că poate ajuta la reducerea numărului de încărcătoare și cabluri de pe birou. Pentru cei care folosesc MacBook, ASUS menționează și modul M Model P3 Color Temperature, compatibil cu standardul Display P3 folosit în ecosistemul macOS.
ZenScreen Duo MB14FCD merge și mai departe, cu două panouri FHD IPS de 14 inchi, într-un format portabil. Practic, oferă un spațiu vizual echivalent cu un ecran de 20 de inchi, util pentru multitasking, tabele, prezentări sau editare ușoară. Balamaua la 360 de grade, standul integrat și montura pentru trepied îl fac potrivit pentru mai multe scenarii, de la birou până la întâlniri sau deplasări.
ASUS ZenScreen Color ePaper MP13UC este o propunere mai neobișnuită. Monitorul de 13,3 inchi folosește un panou color ePaper cu densitate de 300 ppi și rezoluție 3200 x 2400 pixeli. Spre deosebire de un ePaper clasic, are refresh rate de 35 Hz, suficient pentru scrolling mai fluid și conținut dinamic. Fiind certificat TÜV Rheinland, fără lumină albastră și fără flicker, modelul este gândit pentru citire, documente, studiu și sesiuni lungi în fața ecranului.
Monitoare pentru videoconferințe și birouri hibride
ASUS nu s-a concentrat doar pe gaming și creație, ci și pe munca hibridă. Modelele BE34WCGNK și BE27ACGNK sunt proiectate ca hub-uri de productivitate pentru birouri moderne, inclusiv pentru utilizatorii care lucrează de acasă și vor să reducă numărul de accesorii separate de pe birou.
ASUS BE34WCGNK are un panou VA curbat de 34 de inchi, WQHD, cu format ultrawide și curbură 1500R, potrivit pentru multitasking. BE27ACGNK folosește un panou IPS QHD de 27 de inchi. Ambele modele au refresh rate de 120 Hz, acoperire de 99% sRGB, webcam integrat de 5 megapixeli și butoane dedicate pentru Microsoft Teams.
Partea practică este completată de autentificare Windows Hello, Power Delivery de 96 W, conectivitate RJ45 și ASUS Power Sync. Cu alte cuvinte, un laptop poate fi conectat la monitor printr-un singur cablu USB-C, iar monitorul poate funcționa ca ecran, dock, cameră web și punct central pentru apeluri video. Pentru multe birouri din România, unde spațiul este limitat, genul acesta de soluție poate fi mai util decât un setup format din monitor, dock separat, webcam extern și încărcător.
Noile modele includ și funcții Low Blue Light și Flicker-free certificate TÜV Rheinland, plus certificări EPEAT 2.0 Gold și EPEAT Climate+. ASUS încearcă astfel să combine zona de confort vizual cu argumente de sustenabilitate, un criteriu tot mai des luat în calcul în achizițiile corporate.
ASUS acoperă aproape toate scenariile de utilizare
Lansările ASUS de la Computex 2026 arată cât de diversă a devenit piața monitoarelor. Un monitor nu mai este doar un ecran conectat la PC, ci poate fi o unealtă specializată pentru esports, un panou de referință pentru culoare, un companion portabil pentru laptop sau un hub complet pentru ședințe video.
Pentru gameri, modelele ROG OLED aduc refresh rate-uri extreme, timpi de răspuns foarte mici și tehnologii de protecție a panourilor OLED. Pentru creatori, gama ProArt Display vine cu QD-OLED, calibrare din fabrică și conectivitate profesională. Pentru utilizatorii mobili, ZenScreen oferă variante ușoare, dual-screen sau ePaper. Pentru companii și birouri hibride, monitoarele cu Teams integrat, webcam și dock USB-C pot simplifica infrastructura zilnică.
Computex 2026 confirmă că ASUS nu încearcă să lanseze un singur monitor vedetă, ci o întreagă familie de produse pentru felul în care se muncește și se joacă acum. De la esports la editare video și de la apartamentul folosit ca birou până la sala de conferințe, noua gamă încearcă să acopere toate aceste nevoi cu modele diferite, dar legate de aceeași idee: ecranul devine centrul setup-ului, nu doar o componentă secundară.