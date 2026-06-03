ASUS aduce la Computex 2026 monitoare pentru toate birourile românilor: gaming OLED, ecrane portabile, 4K pentru creatori și Teams integrat

Gaming OLED pentru esports și setup-uri de performanță

Cel mai spectaculos model anunțat este ROG Strix OLED XG259QWPG Ace, prezentat drept primul monitor OLED de 24,5 inchi din lume creat special pentru jucătorii profesioniști de esports. Monitorul folosește un panou TrueBlack Glossy Tandem WOLED, cu rezoluție Full HD, refresh rate de 540 Hz și timp de răspuns de 0,2 ms. Pentru jocuri precum Counter-Strike 2, Valorant, Fortnite sau Overwatch 2, aceste cifre sunt importante, pentru că reduc întârzierea percepută și pot face imaginea mai clară în mișcare.

ASUS spune că tehnologia Tandem WOLED aduce luminozitate maximă cu până la 15% mai mare, volum de culoare cu 25% mai extins și durată de viață a panoului OLED cu 60% mai lungă față de generația anterioară de panouri WOLED. În plus, tratamentul TrueBlack Glossy ar trebui să ajute atât la claritatea imaginii, cât și la redarea textului, un detaliu util pentru cei care nu folosesc monitorul doar pentru gaming.

ROG a colaborat cu BLAST și PGL pentru feedback de la jucători profesioniști, iar rezultatul se vede în detalii aparent mici, dar importante pentru esports. Standul și baza includ marcaje de măsurare pentru poziționarea exactă a setup-ului, iar meniul Quick OSD permite modificarea rapidă a setărilor înainte de meci. Pentru cei care vin de pe monitoare TN rapide, modelul include trei moduri Esports Color, gândite pentru tranziția spre OLED.

ASUS a prezentat și ROG Swift OLED PG32UCWM, un monitor 4K Tandem RGB OLED de 32 de inchi, cu Dual Mode. Acesta poate comuta între 4K la 240 Hz și Full HD la 480 Hz, în funcție de tipul de joc sau de activitate. Pentru cine vrea un singur monitor atât pentru jocuri single-player spectaculoase, cât și pentru competiții rapide online, această flexibilitate poate conta foarte mult.

ProArt Display și monitoare pentru creatori de conținut

Zona profesională este acoperită de ProArt Display OLED PA32USD, un monitor 4K QD-OLED de 31,5 inchi, cu refresh rate de până la 240 Hz și luminozitate maximă de 1000 niți pe 3% din suprafață. Pentru editori video, fotografi, coloriști sau creatori de conținut care lucrează cu materiale HDR, combinația dintre QD-OLED, contrast ridicat și acoperire de 99% DCI-P3 este una importantă.

Modelul PA32USD vine calibrat din fabrică la Delta E<1 și include suport pentru software-ul ASUS ProArt, dar și pentru soluții profesionale de calibrare hardware precum Calman și Light Illusion ColourSpace CMS. Monitorul include două porturi Thunderbolt 4, unul dintre ele cu Power Delivery de până la 96 W, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, hub USB 3.2 și două intrări 12G-SDI pentru semnale video necomprimate de până la 4K la 60 Hz.

ASUS propune și modelele ProArt Display OLED PA279CDV și PA329CDV, cu panouri 4K QD-OLED de 26,5 și 31,5 inchi. Ambele oferă luminozitate de până la 1000 niți, acoperire de 99% DCI-P3, adâncime de culoare true 10-bit și calibrare din fabrică la Delta E<1,5. Pentru studiouri mici, freelanceri sau creatori care lucrează de pe laptop, funcția Auto KVM și USB-C cu Power Delivery de 96 W pot simplifica mult spațiul de lucru.