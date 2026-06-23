Sisteme desktop ROG: lineup 2026 și ce aduce fiecare serie

ROG G1000 și G1000 Edition 20, vârful de gamă construit pentru spectacol

ROG G1000 este sistemul care arată cel mai clar direcția ASUS pentru desktopurile de gaming premium din 2026. Vorbim despre un full tower proiectat pentru configurații foarte puternice, cu până la procesor AMD Ryzen 9 9950X3D și până la placă video ROG Astral GeForce RTX 5090. Este genul de sistem care nu încearcă să fie discret, ci să fie piesa centrală a setupului, atât prin hardware, cât și prin design.

În practică, ROG G1000 se adresează utilizatorilor care vor un desktop pregătit pentru gaming 4K, ray tracing, streaming, editare video, randare și fluxuri de lucru AI locale. Nu este doar un PC pentru jocuri, ci o stație de lucru mascată în sistem de gaming. Procesorul cu 3D V-Cache are sens pentru titluri competitive și jocuri sensibile la latență, în timp ce GPU-ul de top face diferența în scenarii cu setări grafice maxime și tehnologii precum DLSS 4 și Frame Generation, menționate de ASUS în prezentarea seriei.

ROG G1000 Edition 20 adaugă dimensiunea aniversară a brandului ROG. ASUS a marcat 20 de ani de Republic of Gamers cu produse speciale, iar varianta Edition 20 a desktopului G1000 pune accent pe designul de colecție, inclusiv elemente vizuale mai spectaculoase, precum ventilatorul holografic AniMe Holo și sistemul de răcire ROG Thermal Atrium. Este mai puțin un desktop „rațional” pentru cine caută cel mai bun raport preț performanță și mai mult un produs de imagine pentru pasionații care vor ceva rar, vizibil și emblematic pentru istoria ROG.

Diferența importantă dintre G1000 și un desktop custom construit din componente separate este garanția unei platforme integrate. ASUS controlează carcasa, fluxul de aer, alimentarea, placa video, sistemul de răcire și estetica generală. Pentru cine nu vrea să piardă timp cu compatibilități, cabluri, BIOS, temperaturi sau alegerea fiecărei piese, un astfel de sistem are avantajul unei experiențe „gata de luptă”. Pentru cine vrea însă control absolut asupra fiecărui șurub și fiecarei componente, un desktop DIY rămâne mai flexibil.

ROG G700, super tower-ul pentru performanță și upgrade-uri

ROG G700 este una dintre cele mai importante serii pentru utilizatorii care vor performanță high-end, dar și o construcție mai ușor de înțeles din perspectiva unui desktop clasic. ASUS descrie modelul G700 ca un sistem de 58 de litri, suficient de încăpător pentru plăci video triple-slot și alimentare full-size de 1000 W, ceea ce îl plasează clar în zona celor care nu vor compromisuri majore la upgrade-uri.

Configurațiile de top includ până la NVIDIA GeForce RTX 5090 și procesoare puternice, inclusiv variante AMD Ryzen 7 9800X3D în listarea globală ROG. Pentru gaming, aceasta este o combinație foarte puternică, mai ales în titluri moderne care profită de memoria cache suplimentară a procesoarelor X3D. Pentru utilizatori care fac și streaming, editare video sau lucru cu aplicații accelerate pe GPU, G700 devine o soluție mai versatilă decât o consolă sau un desktop compact.

Unul dintre avantajele clare ale acestei serii este spațiul intern. Într-o perioadă în care plăcile video high-end sunt mari, grele și solicitante termic, un super tower are sens. Răcirea, accesul la componente și posibilitatea de a schimba anumite piese în timp contează mai mult decât pare la prima vedere. Un desktop cumpărat în 2026 nu trebuie judecat doar după performanța din ziua achiziției, ci și după șansele lui de a rămâne relevant în 2028 sau 2029.