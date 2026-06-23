Sisteme desktop ROG: lineup 2026 și ce aduce fiecare serie
ASUS Republic of Gamers intră în 2026 cu o gamă de sisteme desktop care acoperă aproape toate scenariile importante pentru un gamer modern: de la turnuri extreme, construite pentru plăci video de top și upgrade-uri serioase, până la mini PC-uri compacte, gândite pentru birouri mici, setupuri curate sau livinguri în care un desktop clasic ar ocupa prea mult spațiu. Diferența față de anii trecuți este că lineup-ul ROG nu mai poate fi privit doar prin filtrul „cât FPS scoate în jocuri”. În 2026, discuția include AI, streaming, creație de conținut, răcire, conectivitate, mentenanță și cât de ușor poți păstra sistemul relevant peste câțiva ani.
În zona de vârf, ROG G1000 și ROG G1000 Edition 20 duc mai departe ideea de desktop premium, cu procesoare AMD Ryzen X3D și plăci video din zona GeForce RTX 5090, în timp ce ROG G700 rămâne o variantă de super tower mai pragmatică, orientată spre gaming high-end și upgrade-uri. Pentru spații mai mici, ROG GR70 și ROG NUC acoperă zona de mini PC-uri performante, iar ROG G22CH continuă să fie propunerea compactă pentru cei care vor un desktop ROG discret, dar suficient de puternic pentru gaming și streaming. În segmentul mai accesibil, ROG Strix G16CHR rămâne un mid-tower interesant pentru cei care vor performanță solidă fără să intre în zona sistemelor extreme.
ROG G1000 și G1000 Edition 20, vârful de gamă construit pentru spectacol
ROG G1000 este sistemul care arată cel mai clar direcția ASUS pentru desktopurile de gaming premium din 2026. Vorbim despre un full tower proiectat pentru configurații foarte puternice, cu până la procesor AMD Ryzen 9 9950X3D și până la placă video ROG Astral GeForce RTX 5090. Este genul de sistem care nu încearcă să fie discret, ci să fie piesa centrală a setupului, atât prin hardware, cât și prin design.
În practică, ROG G1000 se adresează utilizatorilor care vor un desktop pregătit pentru gaming 4K, ray tracing, streaming, editare video, randare și fluxuri de lucru AI locale. Nu este doar un PC pentru jocuri, ci o stație de lucru mascată în sistem de gaming. Procesorul cu 3D V-Cache are sens pentru titluri competitive și jocuri sensibile la latență, în timp ce GPU-ul de top face diferența în scenarii cu setări grafice maxime și tehnologii precum DLSS 4 și Frame Generation, menționate de ASUS în prezentarea seriei.
ROG G1000 Edition 20 adaugă dimensiunea aniversară a brandului ROG. ASUS a marcat 20 de ani de Republic of Gamers cu produse speciale, iar varianta Edition 20 a desktopului G1000 pune accent pe designul de colecție, inclusiv elemente vizuale mai spectaculoase, precum ventilatorul holografic AniMe Holo și sistemul de răcire ROG Thermal Atrium. Este mai puțin un desktop „rațional” pentru cine caută cel mai bun raport preț performanță și mai mult un produs de imagine pentru pasionații care vor ceva rar, vizibil și emblematic pentru istoria ROG.
Diferența importantă dintre G1000 și un desktop custom construit din componente separate este garanția unei platforme integrate. ASUS controlează carcasa, fluxul de aer, alimentarea, placa video, sistemul de răcire și estetica generală. Pentru cine nu vrea să piardă timp cu compatibilități, cabluri, BIOS, temperaturi sau alegerea fiecărei piese, un astfel de sistem are avantajul unei experiențe „gata de luptă”. Pentru cine vrea însă control absolut asupra fiecărui șurub și fiecarei componente, un desktop DIY rămâne mai flexibil.
ROG G700, super tower-ul pentru performanță și upgrade-uri
ROG G700 este una dintre cele mai importante serii pentru utilizatorii care vor performanță high-end, dar și o construcție mai ușor de înțeles din perspectiva unui desktop clasic. ASUS descrie modelul G700 ca un sistem de 58 de litri, suficient de încăpător pentru plăci video triple-slot și alimentare full-size de 1000 W, ceea ce îl plasează clar în zona celor care nu vor compromisuri majore la upgrade-uri.
Configurațiile de top includ până la NVIDIA GeForce RTX 5090 și procesoare puternice, inclusiv variante AMD Ryzen 7 9800X3D în listarea globală ROG. Pentru gaming, aceasta este o combinație foarte puternică, mai ales în titluri moderne care profită de memoria cache suplimentară a procesoarelor X3D. Pentru utilizatori care fac și streaming, editare video sau lucru cu aplicații accelerate pe GPU, G700 devine o soluție mai versatilă decât o consolă sau un desktop compact.
Unul dintre avantajele clare ale acestei serii este spațiul intern. Într-o perioadă în care plăcile video high-end sunt mari, grele și solicitante termic, un super tower are sens. Răcirea, accesul la componente și posibilitatea de a schimba anumite piese în timp contează mai mult decât pare la prima vedere. Un desktop cumpărat în 2026 nu trebuie judecat doar după performanța din ziua achiziției, ci și după șansele lui de a rămâne relevant în 2028 sau 2029.
ROG G700 este probabil cea mai echilibrată alegere pentru gamerul care vrea un sistem ROG de top, dar nu ține neapărat la partea de colecție sau la estetica specială a seriei Edition 20. Este sistemul pentru cel care vrea FPS, răcire, alimentare solidă și o platformă pregătită pentru upgrade-uri. În același timp, rămâne un desktop mare, deci nu este potrivit pentru un birou mic sau pentru cine caută un setup minimalist.
ROG GR70 și ROG NUC, putere mare în format compact
ROG GR70 este una dintre cele mai interesante apariții pentru cei care vor un PC foarte compact, dar nu vor să renunțe complet la performanță. ASUS îl poziționează ca mini PC de aproximativ 3 litri, cu până la AMD Ryzen 9 9955HX3D și până la NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU. Este importantă această nuanță: placa video este de clasă laptop, nu desktop, deci performanța trebuie judecată în raport cu dimensiunea sistemului, nu comparată direct cu un turn mare echipat cu GPU desktop high-end.
Avantajul lui GR70 este evident: ocupă puțin spațiu și poate oferi performanță foarte bună în gaming 1080p și 1440p, dar și în aplicații creative accelerate. În plus, Wi-Fi 7, răcirea cu trei ventilatoare și designul orientat spre upgrade-uri îl fac mai interesant decât un mini PC obișnuit. Pentru cine vrea un sistem de gaming în living, într-o cameră de hotel, într-un birou mic sau într-un setup de lucru curat, GR70 poate fi mai logic decât un turn de 58 de litri.
ROG NUC rămâne cealaltă direcție compactă, mai ales pentru cei care preferă platforma Intel. Modelul ROG NUC 2025 apare în gama ASUS cu până la Intel Core Ultra 9 și GPU NVIDIA RTX 5080 Laptop GPU, păstrând ideea de PC mic, puternic și ușor de integrat în spații unde un desktop clasic nu are loc.
Aceste sisteme compacte nu sunt pentru toată lumea. Upgrade-urile sunt, în mod natural, mai limitate decât pe un full tower, iar performanța GPU depinde de implementarea termică și de limitele de consum. Totuși, pentru mulți utilizatori, compromisul este acceptabil. Dacă nu vrei să construiești un PC uriaș și nu te interesează neapărat cel mai mare scor în benchmark-uri, un mini PC ROG poate oferi o combinație foarte atractivă între putere, design și portabilitate.
ROG G22CH și ROG Strix G16CHR, variantele mai accesibile și mai practice
ROG G22CH este desktopul compact pentru utilizatorii care vor identitate ROG, performanță bună și o carcasă mult mai mică decât un turn tradițional. ASUS îl listează cu până la Intel Core i9-14900KF și până la NVIDIA GeForce RTX 4070, plus până la 32 GB DDR5. Este o configurație suficient de puternică pentru gaming modern, streaming și creație de conținut moderată, fără să ocupe foarte mult spațiu pe birou.
G22CH este interesant mai ales pentru cei care nu vor să facă upgrade-uri frecvente și preferă un sistem deja optimizat într-o carcasă mică. Placa video RTX 4070 rămâne rezonabilă pentru gaming 1440p, iar procesorul de top din generația Intel Core a 14-a oferă putere serioasă în aplicații care folosesc multe nuclee. Totuși, exact ca în cazul oricărui sistem compact, trebuie să accepți că spațiul intern, răcirea și opțiunile de schimbare a componentelor nu vor fi la nivelul unui tower mare.
ROG Strix G16CHR intră în zona mid-tower și poate fi considerat desktopul ROG mai pragmatic pentru gamerii care vor performanță solidă fără să urce la zona G700 sau G1000. ASUS îl listează cu până la Intel Core i7-14700KF și până la NVIDIA GeForce RTX 4080, plus până la 64 GB DDR5, ceea ce îl face foarte capabil pentru jocuri la rezoluție înaltă, multitasking și aplicații creative.
Pentru România, seria Strix G16CHR poate fi și cea mai realistă din punct de vedere comercial, pentru că apare în configurații variate, inclusiv cu plăci video mai accesibile, precum RTX 4060 sau RTX 4070, în funcție de retailer. Asta înseamnă că utilizatorul nu este obligat să cumpere o configurație extremă, ci poate alege un sistem care se potrivește mai bine bugetului și monitorului pe care îl folosește.
Ce serie ROG alegi în 2026
Alegerea corectă depinde mai puțin de numele seriei și mai mult de felul în care folosești sistemul. Pentru gaming 4K, randare, streaming serios și dorința de a avea cel mai spectaculos desktop ROG, G1000 este vârful evident. Pentru aceeași zonă high-end, dar cu un accent mai mare pe pragmatism, spațiu intern și upgrade-uri, G700 pare alegerea mai echilibrată.
Pentru un setup compact, GR70 și ROG NUC sunt cele mai interesante. GR70 are avantajul platformei AMD Ryzen HX și al formatului de aproximativ 3 litri, în timp ce ROG NUC merge pe zona Intel și rămâne atractiv pentru cei care vor putere într-o carcasă foarte mică. Acestea sunt sistemele pentru cei care nu vor un turn mare, dar vor totuși un PC real, nu doar o consolă sau un laptop conectat la monitor.
Pentru utilizatorul care vrea un desktop ROG de gaming fără să intre în zona extremă, ROG Strix G16CHR rămâne probabil cea mai echilibrată opțiune. Are format mid-tower, configurații variate și suficientă putere pentru gaming modern. În schimb, G22CH este alegerea pentru cei care vor un desktop compact, curat și performant, dar sunt dispuși să accepte mai puțină flexibilitate internă.
Lineup-ul ROG din 2026 arată o strategie clară: ASUS nu mai vinde doar „PC-uri de gaming”, ci formate diferite pentru tipuri diferite de utilizatori. Există sistemul de vitrină, sistemul de upgrade, mini PC-ul puternic, desktopul compact și mid-tower-ul practic. Pentru cumpărător, vestea bună este că ai mai multe opțiuni reale. Vestea mai puțin comodă este că trebuie să știi foarte clar ce vrei: performanță absolută, spațiu redus, upgrade-uri, design spectaculos sau raport cât mai bun între preț și putere.