Cele mai bune tastaturi mecanice pe care le poți cumpăra chiar acum: modele pentru muncă și gaming
Tastatura a rămas unul dintre cele mai folosite periferice pentru cei care lucrează de acasă, iar diferențele dintre modele devin importante atunci când petreci multe ore scriind sau jucându-te. Tastaturile mecanice folosesc switch-uri individuale sub fiecare tastă, ceea ce le diferențiază de modelele cu membrană întâlnite inclusiv pe multe laptopuri.
Un material publicat pe 24 septembrie 2026 analizează șapte tastaturi mecanice disponibile pe Amazon, de la modele clasice, cu fir și tastatură numerică, până la variante wireless, compacte sau destinate gamingului. Printre criteriile luate în calcul se află dimensiunea, senzația oferită la apăsarea tastelor, nivelul de zgomot și modalitățile de conectare.
Cherry KC 200 MX, pentru cei care vor o tastatură completă
Cherry KC 200 MX este prezentată drept o opțiune pentru cei care preferă o tastatură completă, cu tastatură numerică și conexiune prin cablu. Modelul folosește switch-uri Cherry MX2A și este disponibil cu variante Brown sau Silent Red. Prima este destinată celor care caută un feedback mai pronunțat și un sunet mai plin, în timp ce switch-urile Silent Red sunt orientate către cei care vor să reducă zgomotul în timpul tastării.
Modelul ocupă mai mult spațiu pe birou decât o tastatură compactă, însă formatul complet poate fi util celor care folosesc frecvent zona numerică. În material, Cherry KC 200 MX este listată la 75 de dolari, redusă de la 100 de dolari.
Pentru un format mai compact este recomandată Keychron V1 75%, o tastatură mecanică cu fir care păstrează tastele săgeți și este destinată atât tastării, cât și gamingului. Modelul permite comutarea între layout-uri pentru Mac și PC, iar switch-urile sunt hot-swappable. Tastatura poate fi modificată inclusiv la nivelul plăcii și garniturilor, în timp ce software-ul Keychron Launcher permite remaparea tastelor și configurarea comenzilor macro. Prețul indicat este de 76 de dolari, față de 85 de dolari.
Keychron K2 HE și SteelSeries Apex 5, pentru gaming
Keychron K2 HE Wireless Custom este varianta wireless inclusă în selecție pentru o tastatură mecanică TKL. Modelul are laterale din lemn și folosește switch-uri magnetice cu două șine și funcție rapidă de declanșare. Utilizatorii pot ajusta individual punctele de acționare prin intermediul software-ului Keychron.
Conectarea se poate face prin dongle USB-C, Bluetooth sau cablu USB. Materialul notează însă că legătura wireless poate avea unele probleme, în special în cazul Bluetooth. Prețul listat pentru model este de 140 de dolari.
Pentru gaming cu fir este inclusă SteelSeries Apex 5 Hybrid Mechanical Gaming Keyboard, care costă 99 de dolari. Tastatura are iluminare RGB, taste tactile și un ecran OLED integrat. Acesta permite ajustarea rapidă a unor setări precum volumul, profilurile de utilizator și iluminarea, fără ca utilizatorul să fie nevoit să deschidă o aplicație.
Apex 5 este descrisă drept o opțiune pentru cei care vor să înceapă cu o tastatură mecanică pentru gaming, fără să intre direct în zona construirii unui model personalizat. Unul dintre dezavantajele menționate este nivelul de zgomot.
Asus ROG Strix Scope II 96 și Logitech MX Mechanical
Asus ROG Strix Scope II 96 este modelul wireless dedicat gamingului din această selecție. Tastatura oferă conectare Bluetooth și wireless 2,4 GHz prin dongle, dar poate fi utilizată și cu un cablu USB. Are 96% din tastele unei tastaturi complete, inclusiv tastatura numerică, într-un format mai compact, iar pachetul include și un suport detașabil pentru încheietură.
Prețul menționat pentru acest model este de 129 de dolari, redus de la 180 de dolari. Materialul precizează că prețul integral este considerat ridicat în lipsa unei reduceri.
Pentru cei care preferă tastele joase, Logitech MX Mechanical Wireless Illuminated Performance Keyboard este prezentată ca o variantă low-profile. Acest tip de tastatură are switch-uri mai puțin înalte, iar senzația poate fi apropiată de cea oferită de tastaturile unor laptopuri precum MacBook.
Modelul Logitech are iluminare discretă, fără iluminare RGB, și poate fi conectat prin Bluetooth la maximum trei dispozitive simultan. Există și posibilitatea utilizării unui dongle 2,4 GHz pentru o conexiune cu latență mai redusă. Prețul indicat este de 180 de dolari.
Corsair Galleon 100 SD RGB și criteriile importante
Cea mai scumpă tastatură din selecție este Corsair Galleon 100 SD RGB, listată la 349 de dolari. Modelul este destinat gamingului și streamingului și integrează un Stream Deck cu ecran LCD dinamic. Sistemul poate fi folosit pentru comenzi rapide către programe și aplicații, inclusiv în cazul celor care nu fac streaming.
Tastatura are switch-uri mecanice hot-swappable, tastatură numerică și conexiune prin cablu. Principalul dezavantaj menționat este lipsa conectivității wireless, în condițiile unui preț de 350 de dolari.
În alegerea unei tastaturi mecanice, materialul recomandă atenție la dimensiune, senzația oferită de taste, sunet, tipurile de conexiune și autonomia bateriei în cazul modelelor wireless. Tastaturile pot avea format complet, cu numpad, sau pot fi compacte, precum cele de 75% sau alte variante TKL. Termenul hot-swappable indică posibilitatea de a scoate switch-urile și de a le înlocui cu alte modele compatibile.
În ceea ce privește dimensiunea, procentul din denumirea unei tastaturi indică, în general, cât de compactă este aceasta față de un model complet. O tastatură de 75% păstrează, de exemplu, tastele săgeți, în timp ce formatele de 60% renunță la acestea și le integrează prin combinații de taste.