Cele mai bune tastaturi mecanice pe care le poți cumpăra chiar acum: modele pentru muncă și gaming

Cherry KC 200 MX, pentru cei care vor o tastatură completă

Cherry KC 200 MX este prezentată drept o opțiune pentru cei care preferă o tastatură completă, cu tastatură numerică și conexiune prin cablu. Modelul folosește switch-uri Cherry MX2A și este disponibil cu variante Brown sau Silent Red. Prima este destinată celor care caută un feedback mai pronunțat și un sunet mai plin, în timp ce switch-urile Silent Red sunt orientate către cei care vor să reducă zgomotul în timpul tastării.

Modelul ocupă mai mult spațiu pe birou decât o tastatură compactă, însă formatul complet poate fi util celor care folosesc frecvent zona numerică. În material, Cherry KC 200 MX este listată la 75 de dolari, redusă de la 100 de dolari.

Pentru un format mai compact este recomandată Keychron V1 75%, o tastatură mecanică cu fir care păstrează tastele săgeți și este destinată atât tastării, cât și gamingului. Modelul permite comutarea între layout-uri pentru Mac și PC, iar switch-urile sunt hot-swappable. Tastatura poate fi modificată inclusiv la nivelul plăcii și garniturilor, în timp ce software-ul Keychron Launcher permite remaparea tastelor și configurarea comenzilor macro. Prețul indicat este de 76 de dolari, față de 85 de dolari.

Keychron K2 HE și SteelSeries Apex 5, pentru gaming

Keychron K2 HE Wireless Custom este varianta wireless inclusă în selecție pentru o tastatură mecanică TKL. Modelul are laterale din lemn și folosește switch-uri magnetice cu două șine și funcție rapidă de declanșare. Utilizatorii pot ajusta individual punctele de acționare prin intermediul software-ului Keychron.

Conectarea se poate face prin dongle USB-C, Bluetooth sau cablu USB. Materialul notează însă că legătura wireless poate avea unele probleme, în special în cazul Bluetooth. Prețul listat pentru model este de 140 de dolari.

Pentru gaming cu fir este inclusă SteelSeries Apex 5 Hybrid Mechanical Gaming Keyboard, care costă 99 de dolari. Tastatura are iluminare RGB, taste tactile și un ecran OLED integrat. Acesta permite ajustarea rapidă a unor setări precum volumul, profilurile de utilizator și iluminarea, fără ca utilizatorul să fie nevoit să deschidă o aplicație.

Apex 5 este descrisă drept o opțiune pentru cei care vor să înceapă cu o tastatură mecanică pentru gaming, fără să intre direct în zona construirii unui model personalizat. Unul dintre dezavantajele menționate este nivelul de zgomot.