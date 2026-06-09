Apple renunță definitiv la procesoarele Intel. Aceste Mac-uri nu vor mai primi noul macOS 27

Pentru utilizatorii care încă folosesc modele mai vechi de Mac, vestea înseamnă că actualizarea la macOS 27 nu va mai fi posibilă, chiar dacă unele dintre aceste sisteme au primit suport software până foarte recent.

Ce modele de Mac rămân fără macOS 27 Golden Gate

Potrivit informațiilor prezentate de Apple, toate calculatoarele echipate cu procesoare Apple Silicon vor putea instala noua versiune a sistemului de operare.

În schimb, mai multe modele bazate pe Intel ies definitiv din lista dispozitivelor compatibile. Printre acestea se numără MacBook Pro de 16 inci lansat în 2019, MacBook Pro de 13 inci din 2020 echipat cu patru porturi Thunderbolt, iMac-ul Retina 5K de 27 de inci lansat în 2020 și Mac Pro din 2019.

Decizia este importantă deoarece unele dintre aceste dispozitive au beneficiat de actualizări software până la macOS 26 Tahoe. Astfel, pentru mulți utilizatori, schimbarea vine mai rapid decât s-ar fi așteptat.

Un caz aparte este reprezentat de MacBook Pro de 13 inci din 2020. Varianta cu două porturi Thunderbolt pierduse deja suportul software anul trecut, însă modelul cu patru porturi a continuat să primească actualizări. Odată cu macOS 27, nici această configurație nu va mai fi compatibilă.

Și mai multe iPad-uri ies din lista dispozitivelor compatibile

Schimbările anunțate de Apple nu afectează doar utilizatorii de Mac. Compania a confirmat și lista tabletelor care nu vor primi viitorul iPadOS 27.

Printre modelele care rămân la versiunile actuale ale sistemului de operare se află iPad mini generația a cincea, iPad generația a opta, iPad Air generația a treia, precum și primele modele iPad Pro de 11 inci și iPad Pro de 12,9 inci din generațiile respective.