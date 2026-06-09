Apple promite unul dintre cele mai rapide update-uri din ultimii ani. Ce se schimbă pe iPhone și iPad după instalarea noilor sisteme de operare

Aplicațiile se vor deschide mai repede, iar AirDrop primește un upgrade important

Potrivit informațiilor prezentate de companie, aplicațiile instalate pe iPhone și iPad ar urma să pornească cu până la 30% mai rapid decât în prezent. Îmbunătățirea nu se limitează la aplicațiile dezvoltate de Apple, ci este valabilă și pentru software-ul creat de companii terțe, scrie Engadget.

De asemenea, încărcarea conținutului în bibliotecile dispozitivelor ar trebui să fie mai rapidă, ceea ce poate reduce timpul de așteptare atunci când utilizatorii transferă fotografii, videoclipuri sau alte tipuri de fișiere.

Una dintre cele mai importante modificări vizează AirDrop, funcția folosită pentru schimbul rapid de fișiere între dispozitivele Apple. Compania afirmă că viteza transferurilor poate crește cu până la 80%, o schimbare care ar putea fi observată imediat de utilizatorii care trimit frecvent imagini, documente sau clipuri video între iPhone, iPad și Mac.

Pentru mulți posesori de dispozitive Apple, această optimizare ar putea reprezenta una dintre cele mai utile noutăți ale actualizării, mai ales în contextul în care fișierele foto și video ocupă tot mai mult spațiu și necesită transferuri rapide.

Transferurile externe și conexiunile la internet devin mai inteligente

Apple spune că a optimizat și modul în care iPad-urile lucrează cu unitățile de stocare externe. Transferul fișierelor către SSD-uri sau alte dispozitive conectate prin cablu ar putea deveni de până la cinci ori mai rapid comparativ cu versiunile actuale ale sistemului de operare.

Potrivit companiei, experiența ar trebui să se apropie de cea oferită de aplicația Finder de pe calculatoarele Mac, un aspect care poate conta pentru utilizatorii care folosesc iPad-ul pentru activități profesionale sau pentru editarea conținutului multimedia.

O altă modificare importantă privește gestionarea conexiunilor de internet. Noile versiuni software vor putea comuta mai eficient între rețelele Wi-Fi și conexiunile mobile, reducând necesitatea intervenției manuale din partea utilizatorului.