Ultima ora
Compania aeriană low-cost care va aduce internet la bord pentru milioane de pasageri. Este premieră în Europa
de Iulia Kelt
TEHNOLOGIE

Apple promite unul dintre cele mai rapide update-uri din ultimii ani. Ce se schimbă pe iPhone și iPad după instalarea noilor sisteme de operare

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Apple promite unul dintre cele mai rapide update-uri din ultimii ani. Ce se schimbă pe iPhone și iPad după instalarea noilor sisteme de operare
Noutăți de la Apple / Foto: Profimedia (logo companie)

Apple a folosit conferința anuală dedicată dezvoltatorilor pentru a prezenta numeroase noutăți software, însă una dintre cele mai interesante promisiuni nu ține de design sau funcții spectaculoase bazate pe inteligență artificială. Compania susține că viitoarele versiuni ale sistemelor de operare pentru iPhone și iPad vor aduce îmbunătățiri importante de performanță, care ar putea fi observate încă din primele minute de utilizare.

În ultimii ani, utilizatorii au cerut constant actualizări care să facă dispozitivele mai rapide și mai eficiente, nu doar să adauge funcții noi. Apple pare să fi ascultat aceste solicitări, anunțând optimizări care vizează lansarea aplicațiilor, transferul fișierelor și conectivitatea dintre dispozitive.

Aplicațiile se vor deschide mai repede, iar AirDrop primește un upgrade important

Potrivit informațiilor prezentate de companie, aplicațiile instalate pe iPhone și iPad ar urma să pornească cu până la 30% mai rapid decât în prezent. Îmbunătățirea nu se limitează la aplicațiile dezvoltate de Apple, ci este valabilă și pentru software-ul creat de companii terțe, scrie Engadget.

De asemenea, încărcarea conținutului în bibliotecile dispozitivelor ar trebui să fie mai rapidă, ceea ce poate reduce timpul de așteptare atunci când utilizatorii transferă fotografii, videoclipuri sau alte tipuri de fișiere.

Una dintre cele mai importante modificări vizează AirDrop, funcția folosită pentru schimbul rapid de fișiere între dispozitivele Apple. Compania afirmă că viteza transferurilor poate crește cu până la 80%, o schimbare care ar putea fi observată imediat de utilizatorii care trimit frecvent imagini, documente sau clipuri video între iPhone, iPad și Mac.

Pentru mulți posesori de dispozitive Apple, această optimizare ar putea reprezenta una dintre cele mai utile noutăți ale actualizării, mai ales în contextul în care fișierele foto și video ocupă tot mai mult spațiu și necesită transferuri rapide.

Transferurile externe și conexiunile la internet devin mai inteligente

Apple spune că a optimizat și modul în care iPad-urile lucrează cu unitățile de stocare externe. Transferul fișierelor către SSD-uri sau alte dispozitive conectate prin cablu ar putea deveni de până la cinci ori mai rapid comparativ cu versiunile actuale ale sistemului de operare.

Vezi și:
Samsung vine cu o funcție pe Galaxy S26 care lovește direct într-unul dintre marile avantaje ale iPhone

Potrivit companiei, experiența ar trebui să se apropie de cea oferită de aplicația Finder de pe calculatoarele Mac, un aspect care poate conta pentru utilizatorii care folosesc iPad-ul pentru activități profesionale sau pentru editarea conținutului multimedia.

O altă modificare importantă privește gestionarea conexiunilor de internet. Noile versiuni software vor putea comuta mai eficient între rețelele Wi-Fi și conexiunile mobile, reducând necesitatea intervenției manuale din partea utilizatorului.

Vestea bună pentru cei care nu intenționează să își schimbe telefonul prea curând este că optimizările nu vor fi rezervate exclusiv modelelor noi. Apple susține că și dispozitive mai vechi, inclusiv telefoane lansate în generația iPhone 11, vor beneficia de îmbunătățiri de performanță după instalarea actualizării.

Dacă promisiunile companiei se vor confirma în utilizarea de zi cu zi, noile sisteme de operare ar putea reprezenta unele dintre cele mai apreciate actualizări Apple din ultimii ani. În loc să se concentreze exclusiv pe funcții noi, gigantul american pare să fi pus accent pe un aspect pe care utilizatorii îl observă imediat: viteza.

IONIQ 5 rămâne unul dintre cele mai dorite SUV-uri electrice: autonomie de până la 512 km și încărcare rapidă
Revista presei
Digi24
Panică la Kremlin. Serviciile secrete au oprit camerele de supraveghere din jurul lui Putin
Profit.ro
Spaniolii, îndemnați să cumpere mașini Dacia. „Au inima în Spania: motor de la Valladolid și cutie de viteze de la Sevilla”. Sandero, lider absolut al vânzărilor
Romania TV
Imagini SPECTACULOASE de la petrecerea de moț a fiului lui Ianis Hagi. Bunicul Gică i-a organizat un party de vis, la Athénée Palace. Au luat parte numeroși fotbaliști și vedete / GALERIE FOTO
Femeia.ro
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Adevarul
Propagandista lui Putin a primit o întrebare necruțătoare în timpul unei întâlniri cu susținătorii: „De ce ai destrămat o familie cu copii mici?”
Playsport.ro
Permisul de conducere dispare așa cum îl știm. Bruxellesul pregătește documentul digital pe telefon
Caloria.ro
Limonada braziliană, băutura vedetă a verii: răcoritoare, cremoasă și cu un gust aparte
Bucuresti.ro
Unde se fac angajări în București în vara lui 2026