iPhone 18 Pro ar putea fi cel mai mare upgrade Apple din ultimii ani: cip de 2 nm, cameră revoluționară și schimbări ascunse sub designul deja cunoscut

Ce trebuie să știi despre A20 Pro și trecerea la cipuri de 2 nanometri

Una dintre cele mai importante noutăți ar urma să fie procesorul A20 Pro, despre care se spune că va fi fabricat folosind procesul de 2 nm. Trecerea la această tehnologie ar putea aduce un echilibru mai bun între performanță și eficiență energetică.

În practică, un cip mai avansat înseamnă posibilitatea de a rula aplicații mai complexe, funcții AI mai rapide și jocuri cu cerințe ridicate fără un consum exagerat de baterie. Apple a pus în ultimii ani accent pe dezvoltarea propriilor procesoare, iar seria A20 ar putea continua această direcție.

Procesorul ar putea fi acompaniat de noul modem C2 dezvoltat intern de companie. Acesta ar urma să îmbunătățească partea de conectivitate și ar putea aduce suport pentru comunicații prin satelit 5G, o zonă în care Apple investește tot mai mult.

Totuși, cele mai interesante schimbări ar putea veni din zona foto.

Camera iPhone ar putea primi o funcție împrumutată de la aparatele foto

Pentru prima dată pe un iPhone, Apple ar putea introduce o cameră principală cu diafragmă variabilă. Tehnologia este deja prezentă pe anumite telefoane Android, însă ar reprezenta o premieră pentru ecosistemul companiei americane.

O diafragmă care se poate ajusta permite controlarea cantității de lumină care ajunge la senzor. În condiții de iluminare slabă, obiectivul poate permite intrarea unei cantități mai mari de lumină, ceea ce ar putea îmbunătăți fotografiile de noapte. În schimb, în lumină puternică, sistemul poate restrânge deschiderea pentru imagini mai clare, scrie MacRumors.

Un alt avantaj ar fi controlul mai precis asupra profunzimii câmpului. Practic, fotografiile de tip portret ar putea avea un efect de fundal estompat mai apropiat de cel obținut cu un aparat foto dedicat.