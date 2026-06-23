iPhone 18 Pro ar putea fi cel mai mare upgrade Apple din ultimii ani: cip de 2 nm, cameră revoluționară și schimbări ascunse sub designul deja cunoscut
Apple pare să pregătească o strategie diferită pentru generația iPhone 18 Pro. În locul unei schimbări radicale de design, compania ar urma să se concentreze pe modificări interne care ar putea transforma experiența de utilizare. Noile modele ar putea aduce un procesor construit pe o tehnologie complet nouă, conectivitate mai avansată și o cameră care ar introduce o funcție mult așteptată pe telefoanele iPhone.
Sursele din industrie susțin că iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max ar putea fi prezentate în toamna lui 2026, în timp ce modelul standard ar putea ajunge mai târziu. În aceeași perioadă, Apple ar putea lansa și primul său telefon pliabil, ceea ce ar marca o schimbare importantă în strategia companiei.
Ce trebuie să știi despre A20 Pro și trecerea la cipuri de 2 nanometri
Una dintre cele mai importante noutăți ar urma să fie procesorul A20 Pro, despre care se spune că va fi fabricat folosind procesul de 2 nm. Trecerea la această tehnologie ar putea aduce un echilibru mai bun între performanță și eficiență energetică.
În practică, un cip mai avansat înseamnă posibilitatea de a rula aplicații mai complexe, funcții AI mai rapide și jocuri cu cerințe ridicate fără un consum exagerat de baterie. Apple a pus în ultimii ani accent pe dezvoltarea propriilor procesoare, iar seria A20 ar putea continua această direcție.
Procesorul ar putea fi acompaniat de noul modem C2 dezvoltat intern de companie. Acesta ar urma să îmbunătățească partea de conectivitate și ar putea aduce suport pentru comunicații prin satelit 5G, o zonă în care Apple investește tot mai mult.
Totuși, cele mai interesante schimbări ar putea veni din zona foto.
Camera iPhone ar putea primi o funcție împrumutată de la aparatele foto
Pentru prima dată pe un iPhone, Apple ar putea introduce o cameră principală cu diafragmă variabilă. Tehnologia este deja prezentă pe anumite telefoane Android, însă ar reprezenta o premieră pentru ecosistemul companiei americane.
O diafragmă care se poate ajusta permite controlarea cantității de lumină care ajunge la senzor. În condiții de iluminare slabă, obiectivul poate permite intrarea unei cantități mai mari de lumină, ceea ce ar putea îmbunătăți fotografiile de noapte. În schimb, în lumină puternică, sistemul poate restrânge deschiderea pentru imagini mai clare, scrie MacRumors.
Un alt avantaj ar fi controlul mai precis asupra profunzimii câmpului. Practic, fotografiile de tip portret ar putea avea un efect de fundal estompat mai apropiat de cel obținut cu un aparat foto dedicat.
Pe partea frontală, Apple ar putea reduce dimensiunea Dynamic Island. Informațiile apărute până acum indică o posibilă reducere semnificativă a dimensiunilor, ceea ce ar lăsa mai mult spațiu util pe ecran fără eliminarea funcțiilor actuale.
La exterior, iPhone 18 Pro nu ar urma să fie complet diferit față de generațiile precedente. Designul general ar rămâne familiar, însă modulul camerelor ar putea deveni mai proeminent. Apple ar lucra și la îmbunătățirea materialelor carcasei, după criticile primite pentru probleme precum zgârieturile sau modificarea culorii pe anumite modele recente.
Noile variante de culoare despre care se vorbește includ nuanțe precum Dark Cherry, albastru deschis, albastru închis și argintiu.
Un aspect interesant este că Apple ar putea crește prețurile pentru generația Pro, cu aproximativ 200 de dolari peste modelele actuale. Dacă informațiile se confirmă, compania ar miza pe faptul că utilizatorii vor accepta costuri mai mari pentru un telefon cu tehnologii noi, chiar dacă schimbările vizibile la exterior vor fi mai puține.