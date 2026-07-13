Cum poți ieși la ‘pensie’ la 40 de ani. Strategia financiară urmată de tot mai mulți tineri, cum se aplică în România

În comunitatea FIRE – „Financial Independence, Retire Early”, adică independență financiară și pensionare timpurie – este folosită frecvent regula multiplicatorului de 25. Calculul pornește de la cheltuielile anuale ale unei persoane, care sunt înmulțite cu 25. Dacă o persoană are nevoie de 4.000 de lei pe lună pentru trai, cheltuielile sale ajung la 48.000 de lei pe an. Aplicând formula, suma estimată pentru independență financiară este de aproximativ 1,2 milioane de lei.

Acești bani nu ar trebui însă ținuți pur și simplu într-un cont curent și consumați treptat. Strategia FIRE presupune existența unui portofoliu de investiții care continuă să genereze randamente.

Regula de 3%-4% și banii folosiți în fiecare an

După atingerea sumei necesare, adepții FIRE folosesc frecvent o rată anuală de retragere de aproximativ 3%-4% din portofoliu. În cazul unui milion de lei investiți, o retragere de 3% ar însemna 30.000 de lei pe an, în timp ce o rată de 4% ar permite folosirea a aproximativ 40.000 de lei anual.

Scopul este ca restul banilor să rămână investiți și să poată continua să producă randamente. În teorie, portofoliul ar trebui astfel să susțină cheltuielile persoanei pe o perioadă foarte lungă.

Formula nu oferă însă nicio garanție. O scădere puternică a burselor chiar în primii ani în care o persoană începe să retragă bani poate afecta serios planul. Inflația, costurile medicale, apariția unor copii sau creșterea cheltuielilor pentru locuință pot modifica, de asemenea, calculele inițiale.

„Pensionarea” la 40 de ani nu înseamnă neapărat să nu mai muncești

Conceptul FIRE este diferit de pensionarea stabilită prin lege. O persoană independentă financiar la 40 de ani nu devine pensionar în sistemul public și nu începe automat să primească bani de la stat.

Pentru unii, obiectivul este renunțarea completă la muncă. Pentru alții, adevărata miză este libertatea de a nu mai accepta orice loc de muncă doar pentru a putea plăti facturile. O persoană care își acoperă o parte importantă din cheltuieli din investiții poate trece la un program redus, poate schimba domeniul profesional sau poate încerca să dezvolte o afacere fără presiunea imediată a salariului lunar.