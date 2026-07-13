Cum poți ieși la ‘pensie’ la 40 de ani. Strategia financiară urmată de tot mai mulți tineri, cum se aplică în România
Să nu mai depinzi de salariu la 40 sau 50 de ani pare, pentru majoritatea românilor, un scenariu rezervat milionarilor sau celor care au moștenit averi importante. Există însă o mișcare financiară ai cărei adepți încearcă să transforme acest obiectiv într-un calcul: strâng bani agresiv, investesc pe termen lung și urmăresc momentul în care veniturile generate de patrimoniul acumulat le pot acoperi cheltuielile.
Câți bani îți trebuie pentru a nu mai depinde de salariu
Una dintre primele întrebări ale celor interesați de independența financiară este simplă: ce sumă trebuie strânsă pentru a putea renunța la un loc de muncă?
În comunitatea FIRE – „Financial Independence, Retire Early”, adică independență financiară și pensionare timpurie – este folosită frecvent regula multiplicatorului de 25. Calculul pornește de la cheltuielile anuale ale unei persoane, care sunt înmulțite cu 25. Dacă o persoană are nevoie de 4.000 de lei pe lună pentru trai, cheltuielile sale ajung la 48.000 de lei pe an. Aplicând formula, suma estimată pentru independență financiară este de aproximativ 1,2 milioane de lei.
Acești bani nu ar trebui însă ținuți pur și simplu într-un cont curent și consumați treptat. Strategia FIRE presupune existența unui portofoliu de investiții care continuă să genereze randamente.
Regula de 3%-4% și banii folosiți în fiecare an
După atingerea sumei necesare, adepții FIRE folosesc frecvent o rată anuală de retragere de aproximativ 3%-4% din portofoliu. În cazul unui milion de lei investiți, o retragere de 3% ar însemna 30.000 de lei pe an, în timp ce o rată de 4% ar permite folosirea a aproximativ 40.000 de lei anual.
Scopul este ca restul banilor să rămână investiți și să poată continua să producă randamente. În teorie, portofoliul ar trebui astfel să susțină cheltuielile persoanei pe o perioadă foarte lungă.
Formula nu oferă însă nicio garanție. O scădere puternică a burselor chiar în primii ani în care o persoană începe să retragă bani poate afecta serios planul. Inflația, costurile medicale, apariția unor copii sau creșterea cheltuielilor pentru locuință pot modifica, de asemenea, calculele inițiale.
„Pensionarea” la 40 de ani nu înseamnă neapărat să nu mai muncești
Conceptul FIRE este diferit de pensionarea stabilită prin lege. O persoană independentă financiar la 40 de ani nu devine pensionar în sistemul public și nu începe automat să primească bani de la stat.
Pentru unii, obiectivul este renunțarea completă la muncă. Pentru alții, adevărata miză este libertatea de a nu mai accepta orice loc de muncă doar pentru a putea plăti facturile. O persoană care își acoperă o parte importantă din cheltuieli din investiții poate trece la un program redus, poate schimba domeniul profesional sau poate încerca să dezvolte o afacere fără presiunea imediată a salariului lunar.
Cum încearcă adepții FIRE să strângă banii
Diferența majoră față de economisirea obișnuită este procentul din venit pus deoparte. Dacă o familie reușește în mod normal să economisească 10%-20% din venituri, adepții FIRE urmăresc uneori rate de 40%, 50% sau chiar mai mari.
Strategia începe prin mărirea diferenței dintre venituri și cheltuieli. Un salariu mai mare nu trebuie urmat automat de o mașină mai scumpă, o locuință mai mare și costuri lunare suplimentare.
Banii rămași sunt investiți constant, iar planul este menținut ani sau chiar decenii. În paralel, veniturile pot fi crescute prin avansarea în carieră, proiecte suplimentare sau dezvoltarea unei afaceri.
De la viață minimalistă la un portofoliu pentru un trai confortabil
Nu toți adepții FIRE urmăresc același stil de viață. Conceptul Lean presupune cheltuieli mici și un buget minimalist, ceea ce reduce suma necesară pentru independența financiară. La polul opus se află Fat FIRE, destinat celor care vor să păstreze un nivel ridicat de trai și după renunțarea la salariu, motiv pentru care au nevoie de un portofoliu mult mai mare.
Barista FIRE presupune continuarea muncii, dar cu program redus sau într-un loc de muncă mai puțin solicitant. Coast FIRE pornește de la ideea acumulării unei sume importante cât mai devreme, care este apoi lăsată să crească prin investiții până la vârsta pensionării.
Poți aplica strategia FIRE în România?
Pentru un român cu venituri medii, atingerea independenței financiare la 40 de ani este dificilă. Prețurile locuințelor din marile orașe, inflația și diferența dintre salariile din România și cele din statele occidentale limitează sumele care pot fi investite lunar.
Totuși, principiile FIRE pot fi folosite chiar și fără obiectivul radical al pensionării la 40 de ani. Un fond de siguranță, investițiile regulate și existența mai multor surse de venit pot reduce dependența de un singur salariu.
Criticii mișcării atrag atenția că economisirea extremă poate transforma prezentul într-o perioadă de sacrificii continue pentru un viitor care nu poate fi prevăzut cu exactitate. Pentru mulți adepți, rezultatul nu este, de altfel, renunțarea totală la muncă, ci ceva mai simplu: posibilitatea de a spune „nu” unui job, de a lucra mai puțin sau de a trece mai ușor peste o perioadă fără venituri.