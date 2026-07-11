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Apple dă în judecată OpenAI, acuzând-o că i-a furat tehnologia. Procesul care poate schimba viitorul ChatGPT

Apple dă în judecată OpenAI, acuzând-o că i-a furat tehnologia. Procesul care poate schimba viitorul ChatGPT
Apple a dat în judecată OpenAI și doi foști angajați, acuzând un furt coordonat de informații confidențiale despre hardware. (Foto: Playtech)
Cristian Cojocaru
de Cristian Cojocaru
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Relația dintre Apple și OpenAI s-a transformat din parteneriat într-un conflict juridic de proporții. Producătorul iPhone a dat în judecată OpenAI, doi foști angajați Apple și divizia hardware io Products, susținând că informații confidențiale despre produse, componente și procese de fabricație ar fi fost folosite pentru dezvoltarea viitorului dispozitiv ChatGPT.

Procesul a fost deschis la o instanță federală din California. Potrivit Associated Press, Apple afirmă că nu este vorba despre acțiunile izolate ale câtorva angajați, ci despre un presupus tipar coordonat de recrutare și colectare a secretelor comerciale. OpenAI neagă acuzațiile și susține că își dezvoltă produsele prin inovație proprie.

Angajați Apple, piese reale și fișiere confidențiale

În centrul procesului se află Tang Tan, fost designer Apple implicat în dezvoltarea iPhone, Apple Watch și iPod, devenit între timp directorul diviziei hardware OpenAI. Apple susține că acesta ar fi încurajat candidații care încă lucrau în companie să aducă la interviurile OpenAI „piese reale” și informații despre furnizori.

Un alt fost angajat, inginerul Chang Liu, este acuzat că ar fi păstrat un dispozitiv Apple după plecare și că ar fi accesat sistemele interne pentru a descărca documente despre tehnologii și produse nelansate. Compania susține că a transmis OpenAI încă din februarie îngrijorările sale, dar nu ar fi primit un răspuns satisfăcător.

De la ChatGPT pe iPhone la rivali în hardware

Conflictul este cu atât mai spectaculos cu cât Apple și OpenAI au anunțat în 2024 integrarea ChatGPT în iPhone, iPad și Mac. Noi am mai scris însă despre cum parteneriatul dintre Apple și OpenAI începuse să scârțâie, după ce integrarea de pe iPhone nu ar fi adus rezultatele sperate.

În paralel, OpenAI lucrează cu fostul designer Apple Jony Ive la un produs hardware dedicat inteligenței artificiale. Am prezentat deja scenariul unui dispozitiv ChatGPT care ar putea schimba telefonul clasic. Tocmai această ambiție transformă procesul într-o miză uriașă: Apple încearcă nu doar să obțină despăgubiri, ci și să împiedice folosirea informațiilor despre care spune că au fost furate.

Între timp, Apple s-a apropiat de Google, iar viitoarele sale modele AI și noua generație Siri vor folosi tehnologie Gemini. Un parteneriat care trebuia să unească iPhone-ul și ChatGPT riscă astfel să se încheie într-una dintre cele mai dure lupte juridice din industria AI.

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