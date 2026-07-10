iOS 27 aduce 9 funcții noi pe iPhone. Apple schimbă Siri, alarmele și editarea fotografiilor cu ajutorul AI
Apple pregătește lansarea iOS 27, următoarea versiune majoră a sistemului de operare pentru iPhone, iar actualizarea vine cu o serie de funcții noi care vizează atât inteligența artificială, cât și îmbunătățiri cerute de utilizatori de ani de zile. Compania a prezentat noutățile în cadrul conferinței WWDC 2026, iar versiunea finală este așteptată în această toamnă, cel mai probabil odată cu lansarea noii generații de iPhone.
Majoritatea telefoanelor compatibile cu iOS 26 vor putea instala și iOS 27. Totuși, cele mai avansate funcții bazate pe inteligență artificială vor fi disponibile doar pe modelele echipate cu hardware-ul necesar pentru procesarea locală a AI, scrie Popular Science.
Siri primește cel mai mare upgrade din ultimii ani, spre marea bucurie a tuturor
Cea mai importantă schimbare din iOS 27 îl vizează pe Siri. Asistentul virtual devine o aplicație separată și primește integrare extinsă cu inteligența artificială, oferind răspunsuri mai complexe și conversații mai naturale.
Apple spune că noua versiune poate înțelege mai bine întrebările utilizatorilor și poate interpreta atât imagini, cât și conținut audio. În plus, Siri va putea oferi informații mai bine documentate folosind resurse online și va sincroniza conversațiile între iPhone, iPad și Mac.
Totuși, cea mai performantă versiune a noului Siri va fi disponibilă doar pe iPhone Air, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max, telefoane care dispun de cele mai avansate capabilități AI integrate.
Alarme cu volum separat și mai multe opțiuni pentru AirPods
Una dintre cele mai solicitate funcții de către utilizatori devine în sfârșit realitate. iOS 27 permite setarea unui volum diferit pentru alarme, independent de volumul soneriilor și notificărilor. Astfel, utilizatorii vor putea păstra notificările la un nivel redus fără riscul de a nu auzi alarma dimineața.
Apple introduce și un egalizator dedicat pentru AirPods. Proprietarii modelelor AirPods 4, AirPods Pro 2 și AirPods Pro 3 vor putea regla manual nivelul bass-ului, mediilor și înaltelor, personalizând experiența audio în funcție de preferințe.
O altă modificare privește interfața Liquid Glass, introdusă în versiunea anterioară de iOS. După reacțiile împărțite ale utilizatorilor, Apple permite acum ajustarea nivelului de transparență printr-un simplu cursor disponibil în meniul de setări.
Inteligența artificială schimbă fotografiile și imaginile generate pe iPhone
Apple continuă să investească în funcțiile AI și extinde posibilitățile aplicației Image Playground. Dacă până acum imaginile generate aveau în principal un aspect ilustrativ sau de desen, iOS 27 adaugă posibilitatea de a crea imagini fotorealiste.
În plus, utilizatorii vor putea modifica imaginile generate prin AI folosind instrucțiuni suplimentare, inclusiv schimbarea culorilor, adăugarea unor obiecte sau indicarea exactă a zonelor care trebuie editate.
Asta nu e tot: și aplicația Photos primește o funcție nouă, denumită Spatial Reframing. Cu ajutorul inteligenței artificiale, aceasta permite schimbarea încadrării unei fotografii după ce a fost realizată. Utilizatorii pot muta subiectul în centru, modifica unghiul sau perspectiva, iar AI completează automat zonele lipsă pentru ca imaginea finală să pară cât mai naturală.
Apple îmbunătățește Mesaje, Hărți și controlul parental
Aplicația Messages primește instrumente de desen integrate, astfel încât utilizatorii să poată trimite rapid schițe și desene direct în conversații.
Apple acordă o atenție specială și familiilor, introducând noi instrumente de control parental. Configurarea unui iPhone pentru copii devine mai simplă printr-un asistent dedicat, iar părinții pot primi notificări atunci când cei mici încearcă să acceseze site-uri necunoscute.
Tot în această categorie apar opțiuni mai avansate pentru gestionarea timpului petrecut în aplicații și programe diferite pentru fiecare zi a săptămânii.
Nu în ultimul rând, Apple Maps primește o actualizare importantă pentru vizualizările 3D ale orașelor. Folosind inteligența artificială, compania promite reprezentări mai detaliate și animații mai fluide în orașele compatibile.