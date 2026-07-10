iOS 27 aduce 9 funcții noi pe iPhone. Apple schimbă Siri, alarmele și editarea fotografiilor cu ajutorul AI

Siri primește cel mai mare upgrade din ultimii ani, spre marea bucurie a tuturor

Cea mai importantă schimbare din iOS 27 îl vizează pe Siri. Asistentul virtual devine o aplicație separată și primește integrare extinsă cu inteligența artificială, oferind răspunsuri mai complexe și conversații mai naturale.

Apple spune că noua versiune poate înțelege mai bine întrebările utilizatorilor și poate interpreta atât imagini, cât și conținut audio. În plus, Siri va putea oferi informații mai bine documentate folosind resurse online și va sincroniza conversațiile între iPhone, iPad și Mac.

Totuși, cea mai performantă versiune a noului Siri va fi disponibilă doar pe iPhone Air, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max, telefoane care dispun de cele mai avansate capabilități AI integrate.

Alarme cu volum separat și mai multe opțiuni pentru AirPods

Una dintre cele mai solicitate funcții de către utilizatori devine în sfârșit realitate. iOS 27 permite setarea unui volum diferit pentru alarme, independent de volumul soneriilor și notificărilor. Astfel, utilizatorii vor putea păstra notificările la un nivel redus fără riscul de a nu auzi alarma dimineața.

Apple introduce și un egalizator dedicat pentru AirPods. Proprietarii modelelor AirPods 4, AirPods Pro 2 și AirPods Pro 3 vor putea regla manual nivelul bass-ului, mediilor și înaltelor, personalizând experiența audio în funcție de preferințe.

O altă modificare privește interfața Liquid Glass, introdusă în versiunea anterioară de iOS. După reacțiile împărțite ale utilizatorilor, Apple permite acum ajustarea nivelului de transparență printr-un simplu cursor disponibil în meniul de setări.

Inteligența artificială schimbă fotografiile și imaginile generate pe iPhone

Apple continuă să investească în funcțiile AI și extinde posibilitățile aplicației Image Playground. Dacă până acum imaginile generate aveau în principal un aspect ilustrativ sau de desen, iOS 27 adaugă posibilitatea de a crea imagini fotorealiste.