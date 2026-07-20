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TEHNOLOGIE

Apple mărește prețurile pentru Apple Music și Apple One. Cât vor plăti utilizatorii pentru abonamente

Apple mărește prețurile pentru Apple Music și Apple One. Cât vor plăti utilizatorii pentru abonamente
Ozana Mazilu
de Ozana Mazilu
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Apple a anunțat o nouă majorare de preț pentru serviciul de streaming Apple Music și pentru o parte dintre abonamentele Apple One. Schimbările au intrat în vigoare în Statele Unite și în alte piețe internaționale, compania motivând decizia prin creșterea costurilor de licențiere pentru muzică. Este prima scumpire a Apple Music din ultimii aproape patru ani și vine la doar câteva luni după ce și Spotify a operat propriile majorări de tarife.

Apple Music devine mai scump după aproape patru ani

Utilizatorii care aleg abonamentul individual Apple Music vor plăti de acum 11,99 dolari pe lună, față de 10,99 dolari anterior. Și celelalte planuri au fost actualizate:

  • Individual: 11,99 dolari/lună (de la 10,99 dolari)
  • Family: 19,99 dolari/lună (de la 16,99 dolari)
  • Student: 6,99 dolari/lună (de la 5,99 dolari)

Într-un punct de vedere transmis publicației 9to5Mac, Apple a explicat că majorarea este determinată de creșterea costurilor de licențiere a catalogului muzical.

Compania precizează că această ajustare este necesară pentru a continua să ofere acces la un catalog extins de melodii și pentru a susține industria muzicală, în contextul în care drepturile de autor și licențele au devenit mai costisitoare.

Apple One primește scumpiri pentru anumite pachete

Modificările nu afectează doar Apple Music, ci și o parte dintre pachetele Apple One, care combină mai multe servicii Apple într-un singur abonament.

Noile prețuri sunt:

  • Apple One Individual: 19,95 dolari/lună (fără modificări)
  • Apple One Family: 27,95 dolari/lună (de la 25,95 dolari)
  • Apple One Premier: 39,95 dolari/lună (de la 37,95 dolari)

Planul Individual rămâne la același tarif, însă versiunile Family și Premier devin mai scumpe începând de acum.

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Apple răspunde tendinței din piața serviciilor de streaming

Scumpirea Apple Music vine într-un context în care marile platforme de streaming își ajustează constant prețurile. La începutul acestui an, Spotify a anunțat la rândul său noi majorări pentru mai multe abonamente, iar Apple chiar a ironizat atunci decizia rivalului pe rețelele sociale.

Chiar și după această modificare, Apple Music rămâne mai ieftin decât serviciul concurent în anumite piețe, potrivit comparațiilor publicate de presa internațională.

Ultima majorare de preț pentru Apple Music a avut loc în octombrie 2022, când abonamentul individual a crescut de la 9,99 la 10,99 dolari pe lună. De atunci, Apple a mai modificat tarifele pentru alte servicii precum Apple TV+, Apple Arcade și Apple News+, iar în 2025 a crescut din nou prețul Apple TV+, fără a schimba însă costurile Apple One.

Rămâne de văzut dacă aceste ajustări vor fi extinse și în alte regiuni, inclusiv în România, sau dacă vor exista diferențe de tarif în funcție de piață. Deocamdată, Apple nu a anunțat modificări pentru prețurile locale.

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