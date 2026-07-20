Apple mărește prețurile pentru Apple Music și Apple One. Cât vor plăti utilizatorii pentru abonamente

Individual: 11,99 dolari/lună (de la 10,99 dolari)

Family: 19,99 dolari/lună (de la 16,99 dolari)

Student: 6,99 dolari/lună (de la 5,99 dolari)

Într-un punct de vedere transmis publicației 9to5Mac, Apple a explicat că majorarea este determinată de creșterea costurilor de licențiere a catalogului muzical.

Compania precizează că această ajustare este necesară pentru a continua să ofere acces la un catalog extins de melodii și pentru a susține industria muzicală, în contextul în care drepturile de autor și licențele au devenit mai costisitoare.

Apple One primește scumpiri pentru anumite pachete

Modificările nu afectează doar Apple Music, ci și o parte dintre pachetele Apple One, care combină mai multe servicii Apple într-un singur abonament.

Noile prețuri sunt:

Apple One Individual: 19,95 dolari/lună (fără modificări)

Apple One Family: 27,95 dolari/lună (de la 25,95 dolari)

Apple One Premier: 39,95 dolari/lună (de la 37,95 dolari)

Planul Individual rămâne la același tarif, însă versiunile Family și Premier devin mai scumpe începând de acum.

Apple răspunde tendinței din piața serviciilor de streaming

Scumpirea Apple Music vine într-un context în care marile platforme de streaming își ajustează constant prețurile. La începutul acestui an, Spotify a anunțat la rândul său noi majorări pentru mai multe abonamente, iar Apple chiar a ironizat atunci decizia rivalului pe rețelele sociale.

Chiar și după această modificare, Apple Music rămâne mai ieftin decât serviciul concurent în anumite piețe, potrivit comparațiilor publicate de presa internațională.