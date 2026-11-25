Potrivit unui material publicat de The Verge pe 24 noiembrie 2026, Mozilla a lansat Firefox 161, o versiune care permite configurarea automată a VPN-ului pentru anumite site-uri și introduce un buton dedicat ștergerii rapide a istoricului, fișierelor cookie și altor date stocate de browser.

Actualizarea include și câteva îmbunătățiri pentru dispozitivele mobile, precum și noi opțiuni de personalizare a comenzilor rapide de la tastatură.

Firefox permite activarea automată a VPN-ului pentru anumite site-uri

Una dintre cele mai importante noutăți introduse în Firefox 161 este posibilitatea de a configura reguli individuale pentru utilizarea serviciului VPN integrat în browser.

Până acum, utilizatorii erau nevoiți să activeze sau să dezactiveze manual conexiunea securizată atunci când accesau anumite pagini web. Noua funcție automatizează acest proces, în funcție de preferințele stabilite pentru fiecare site.

Pentru a configura aceste reguli, accesează panoul VPN din bara de instrumente a browserului și selectează opțiunea „Manage VPN rules”. Alternativ, poți găsi această funcție în meniul de setări, în secțiunea dedicată confidențialității și securității.

Pentru fiecare site adăugat, poți alege între „Always on” și „Always off”. Browserul va aplica automat regula respectivă la următoarele vizite.

Funcția poate fi utilă atunci când anumite platforme online nu funcționează corespunzător prin intermediul unei conexiuni VPN sau atunci când dorești un nivel suplimentar de confidențialitate pentru anumite activități online.

Mozilla a anunțat, de asemenea, că traficul prin VPN va fi nelimitat până la 31 ianuarie 2027. Disponibilitatea serviciului depinde însă de regiune și presupune autentificarea într-un cont Mozilla.

Compania a extins recent serviciul și pe dispozitivele mobile, prin introducerea unui VPN gratuit în Firefox pentru Android.

Noul buton „Fire” șterge istoricul și datele de navigare cu un singur clic

O altă schimbare importantă este introducerea butonului „Fire” în ferestrele obișnuite ale browserului Firefox pentru desktop. Instrumentul, reprezentat printr-o pictogramă în formă de flacără, permite eliminarea rapidă a informațiilor stocate local în timpul navigării.

Utilizatorii pot personaliza tipurile de date care vor fi șterse atunci când apasă butonul. Printre acestea se numără istoricul paginilor accesate, istoricul descărcărilor, fișierele cookie, datele site-urilor, fișierele temporare, informațiile salvate în formulare și permisiunile acordate paginilor web.

Dacă selectezi toate categoriile disponibile, utilizarea butonului va determina deconectarea de la conturile online autentificate prin sesiunile respective și deschiderea unei noi ferestre Firefox.

Instrumentul poate fi util în special atunci când folosești un calculator comun sau dorești să elimini rapid informațiile asociate activității tale online.

Spre deosebire de modul de navigare privată disponibil în Firefox, noua funcție permite gestionarea datelor acumulate în timpul sesiunilor obișnuite de navigare.

Mozilla distribuie treptat această caracteristică, astfel că este posibil ca butonul să nu apară imediat pentru toți utilizatorii care instalează actualizarea.

Firefox primește funcții noi pe Android și devine disponibil pe sistemele multimedia ale mașinilor

Actualizarea Firefox 161 introduce și posibilitatea configurării unei comenzi rapide de la tastatură pentru copierea adresei URL a paginii deschise. Funcția poate simplifica distribuirea linkurilor, fără să mai fie necesară selectarea manuală a adresei din bara de navigare.

Pe Android, Mozilla extinde funcția de citire cu voce tare, disponibilă anterior pe desktop. Aceasta poate fi accesată din modul Reader și oferă posibilitatea ajustării vitezei de redare, schimbării vocii și ascultării articolelor chiar și atunci când ecranul telefonului este stins.

Procesarea textului și redarea audio se realizează local, prin intermediul vocilor disponibile pe dispozitiv, fără transmiterea conținutului către servere externe pentru această operațiune.

Mozilla a anunțat și disponibilitatea browserului Firefox direct în magazinul Google Play pentru automobilele echipate cu sistemul Google built-in. Astfel, browserul își extinde prezența dincolo de calculatoare, smartphone-uri și tablete.

Toate aceste modificări fac parte din strategia prin care Mozilla încearcă să recâștige utilizatorii Google Chrome. Compania continuă să investească în instrumente de confidențialitate, personalizarea experienței de navigare și simplificarea accesului la funcțiile utilizate frecvent.

Într-o piață dominată de browserele bazate pe Chromium, Mozilla încearcă astfel să diferențieze Firefox printr-un control mai granular asupra datelor personale și prin integrarea unor instrumente care anterior necesitau instalarea unor extensii suplimentare.