Dacia și Apple CarPlay wireless: cât de util este și ce limitări apar în utilizare zilnică

Cum funcționează și când este cu adevărat util

Configurarea inițială folosește de regulă Bluetooth pentru identificare și autorizare, după care transferul principal de date se realizează prin Wi-Fi. Pentru funcționare, ambele conexiuni trebuie să fie active, iar iPhone-ul trebuie să aibă Siri disponibil. Apple recomandă verificarea conectării automate la rețeaua CarPlay și selectarea mașinii din meniul dedicat atunci când asocierea nu pornește singură. Apple Support

După asociere, CarPlay poate porni fără intervenție la câteva secunde după activarea sistemului multimedia. Ai acces la Apple Maps, Google Maps sau Waze, la Apple Music, Spotify, podcasturi, apeluri și mesaje. În orașe precum București, Cluj-Napoca, Brașov sau Iași, unde traseul se poate schimba rapid din cauza traficului, pornirea automată a aplicației de navigație este unul dintre cele mai utile avantaje.

Comenzile vocale reduc nevoia de a atinge ecranul. Poți cere un traseu, poți apela un contact sau poți dicta un mesaj, dar calitatea experienței depinde de conexiunea mobilă și de cât de bine te aude microfonul mașinii. În zone rurale, în tuneluri sau pe drumuri montane cu semnal slab, funcțiile online pot răspunde lent, deși hărțile descărcate și traseul deja calculat pot continua să funcționeze.

Trebuie verificată generația sistemului Dacia. Producătorul prezintă conectarea wireless pentru anumite versiuni Media Nav, în timp ce Media Display și Media Nav Evolution pot solicita cablu, în funcție de model și anul fabricației. Prezența Bluetooth-ului nu garantează automat existența CarPlay wireless. Dacia

Bateria, căldura și conexiunile multiple sunt principalele limitări

CarPlay wireless consumă mai multă energie decât simpla conexiune Bluetooth. iPhone-ul folosește simultan Wi-Fi, Bluetooth, date mobile, GPS și procesare pentru aplicațiile afișate pe ecran. Pe deplasări scurte, efectul poate fi redus, dar într-o zi cu multe drumuri bateria poate scădea vizibil dacă telefonul nu este încărcat.

Soluția pare să fie suportul cu încărcare wireless, însă acesta poate genera căldură suplimentară. Vara, telefonul aflat pe o suprafață încălzită de soare poate deveni foarte fierbinte în timp ce rulează navigația și se încarcă inductiv. iPhone-ul poate reduce viteza de încărcare, poate diminua luminozitatea sau poate opri temporar alimentarea pentru protecție.

La drum lung, cablul rămâne adesea mai practic. Telefonul este încărcat constant, conexiunea poate fi mai stabilă, iar căldura produsă poate fi mai redusă decât în cazul încărcării wireless. CarPlay fără cablu este excelent pentru utilizarea cotidiană, dar nu elimină complet utilitatea unui cablu păstrat în mașină.