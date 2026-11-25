Secretarul general al NATO a prezentat Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda drept exemple pentru modul în care își pregătesc populația. În aceste țări, a explicat el, oamenii primesc informații despre ce au de făcut dacă izbucnește un război, iar serviciile de intervenție își coordonează activitatea.

„Asta înseamnă că trebuie să implicăm întreprinderile. Trebuie să implicăm instituțiile. Trebuie să implicăm comunitățile. Trebuie să implicăm cetățenii”, a declarat Rutte.

El a insistat asupra colaborării dintre poliție, ambulanță, pompieri și armată. Pregătirea populației trebuie să îi ajute pe oameni să reacționeze într-o situație de criză și să sprijine intervenția autorităților.

Țările nordice „le-au explicat clar cetățenilor lor ce trebuie să facă în cazul izbucnirii unui război — cel puțin să nu stea în calea armatei, ci să fie de ajutor”, a spus secretarul general al NATO.

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Energia, spitalele și comunicațiile trebuie protejate

Una dintre prioritățile prezentate de Rutte este capacitatea statelor de a asigura în continuare electricitatea, încălzirea și serviciile publice. Conductele, cablurile și rețelele energetice sunt interconectate, iar problemele apărute într-un sector pot afecta economia și viața de zi cu zi.

„Practic, concluzia este că suntem cu toții vizați, că suntem cu toții afectați când vine vorba de conductele noastre, cablurile noastre, rețelele noastre energetice și economiile noastre”, a afirmat acesta.

Rutte a explicat că investițiile în pregătirea civilă trebuie să le ofere cetățenilor siguranța că serviciile de care depind vor continua să funcționeze.

„Cetățenii noștri trebuie să știe că luminile vor rămâne aprinse, că locuințele lor vor rămâne încălzite, că spitalele, transporturile și comunicațiile vor continua să funcționeze”, a declarat el.

Secretarul general a amintit operațiunea „Baltic Sentry”, destinată protejării infrastructurii submarine din Marea Baltică, lansată după avarierea cablului dintre Finlanda și Estonia, la sfârșitul anului 2024. A menționat și o rețea dedicată infrastructurii energetice critice, care aduce împreună aliații și furnizorii de energie.