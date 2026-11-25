Mark Rutte cere pregătirea populației pentru un eventual război. „Suntem cu toții vizați”
Statele NATO trebuie să pregătească pentru un eventual conflict cu Rusia atât armatele, cât și populația, companiile și instituțiile publice, a declarat Mark Rutte. Secretarul general al Alianței a cerut măsuri pentru protejarea rețelelor energetice, a spitalelor, transporturilor și comunicațiilor, invocând inclusiv incidentele recente din Marea Neagră. Declarațiile au fost făcute luni, 23 noiembrie, la Adunarea Parlamentară a NATO de la Berlin.
Ce ar trebui să știe cetățenii în cazul unui război
Mark Rutte a spus că pregătirea pentru o criză majoră presupune implicarea întregii societăți. Guvernele și structurile militare trebuie să lucreze împreună cu mediul de afaceri, autoritățile locale și cetățenii pentru a menține serviciile esențiale în funcțiune.
Secretarul general al NATO a prezentat Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda drept exemple pentru modul în care își pregătesc populația. În aceste țări, a explicat el, oamenii primesc informații despre ce au de făcut dacă izbucnește un război, iar serviciile de intervenție își coordonează activitatea.
„Asta înseamnă că trebuie să implicăm întreprinderile. Trebuie să implicăm instituțiile. Trebuie să implicăm comunitățile. Trebuie să implicăm cetățenii”, a declarat Rutte.
El a insistat asupra colaborării dintre poliție, ambulanță, pompieri și armată. Pregătirea populației trebuie să îi ajute pe oameni să reacționeze într-o situație de criză și să sprijine intervenția autorităților.
Țările nordice „le-au explicat clar cetățenilor lor ce trebuie să facă în cazul izbucnirii unui război — cel puțin să nu stea în calea armatei, ci să fie de ajutor”, a spus secretarul general al NATO.
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Energia, spitalele și comunicațiile trebuie protejate
Una dintre prioritățile prezentate de Rutte este capacitatea statelor de a asigura în continuare electricitatea, încălzirea și serviciile publice. Conductele, cablurile și rețelele energetice sunt interconectate, iar problemele apărute într-un sector pot afecta economia și viața de zi cu zi.
„Practic, concluzia este că suntem cu toții vizați, că suntem cu toții afectați când vine vorba de conductele noastre, cablurile noastre, rețelele noastre energetice și economiile noastre”, a afirmat acesta.
Rutte a explicat că investițiile în pregătirea civilă trebuie să le ofere cetățenilor siguranța că serviciile de care depind vor continua să funcționeze.
„Cetățenii noștri trebuie să știe că luminile vor rămâne aprinse, că locuințele lor vor rămâne încălzite, că spitalele, transporturile și comunicațiile vor continua să funcționeze”, a declarat el.
Secretarul general a amintit operațiunea „Baltic Sentry”, destinată protejării infrastructurii submarine din Marea Baltică, lansată după avarierea cablului dintre Finlanda și Estonia, la sfârșitul anului 2024. A menționat și o rețea dedicată infrastructurii energetice critice, care aduce împreună aliații și furnizorii de energie.
Prin această cooperare sunt schimbate avertizări privind amenințările și sunt organizate exerciții comune. NATO folosește și tehnologii cibernetice pentru identificarea vulnerabilităților din sistemele aliaților.
România, menționată în legătură cu incidentele din Marea Neagră
În discursul de la Berlin, Mark Rutte a invocat un incident periculos produs în Polonia și evenimentele grave din ultimele săptămâni din Marea Neagră. El a precizat că NATO lucrează împreună cu România, Bulgaria și Turcia în legătură cu situația din regiune.
„Tot cred că termenul «hibrid» sună puțin prea blând, pentru că problema este prea gravă și poate ar trebui să găsim un alt cuvânt pentru a o descrie”, a spus Rutte.
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Secretarul general al Alianței a avertizat că Rusia și-a orientat economia către producția militară și că amenințarea nu ar dispărea automat odată cu încheierea războiului împotriva Ucrainei. În evaluarea sa, aliații trebuie să își organizeze pregătirile pe termen lung.
Rutte a cerut consolidarea apărării, creșterea capacității industriei de a furniza echipamente și continuarea sprijinului pentru Ucraina. Protejarea infrastructurii și pregătirea societății sunt, în viziunea sa, parte a aceluiași efort de securitate.
Sursă: NATO — transcriptul intervenției lui Mark Rutte la Adunarea Parlamentară de la Berlin, 23 noiembrie 2026