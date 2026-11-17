Cum faci Waze să apară pe ecranul mașinii prin Apple CarPlay. Setările pe care trebuie să le verifici pe iPhone
Dacă ai un iPhone și o mașină compatibilă cu Apple CarPlay, nu mai trebuie să folosești un suport de telefon pentru a urmări indicațiile oferite de Waze. Aplicația de navigație poate fi afișată direct pe ecranul sistemului multimedia al automobilului, de unde ai acces la trasee, informații despre trafic și avertismente rutiere.
Conectarea ar trebui să se realizeze fără prea multe intervenții, însă există și situații în care Waze nu apare în meniul CarPlay, chiar dacă aplicația este instalată pe telefon. De cele mai multe ori, problema poate fi rezolvată prin modificarea câtorva setări.
Cum conectezi iPhone-ul la mașină prin Apple CarPlay
În primul rând, verifică dacă sistemul multimedia al automobilului este compatibil cu Apple CarPlay și dacă ai instalată cea mai recentă versiune a aplicației Waze din App Store.
În funcție de modelul mașinii, conectarea se poate realiza printr-un cablu USB sau wireless. Dacă sistemul acceptă doar conexiunea prin cablu, folosește un cablu compatibil cu transferul de date și conectează-l la portul USB dedicat funcției CarPlay.
În cazul unei conexiuni wireless, activează Bluetooth și Wi-Fi pe iPhone. Accesează meniul Configurări – General – CarPlay și selectează automobilul din lista dispozitivelor disponibile. În funcție de modelul mașinii, poate fi necesar să apeși și să menții apăsat butonul pentru comenzi vocale de pe volan.
Urmează instrucțiunile afișate pe telefon și pe ecranul mașinii pentru a finaliza configurarea. Asigură-te și că Siri este activat.
După stabilirea conexiunii, pe ecranul automobilului ar trebui să apară interfața CarPlay, cu pictogramele aplicațiilor compatibile instalate pe iPhone.
Procedura este asemănătoare celei prin care poți afișa Waze pe ecranul mașinii prin Android Auto, în cazul telefoanelor cu sistemul de operare dezvoltat de Google.
Ce faci dacă Waze nu apare în meniul Apple CarPlay
Dacă vezi alte aplicații pe ecranul mașinii, dar Waze lipsește, deconectează telefonul și intră în meniul Configurări – General – CarPlay.
Selectează automobilul și accesează secțiunea Personalizare (Customize). Aici vei găsi lista aplicațiilor care pot fi afișate în interfața CarPlay.
Dacă Waze se află printre aplicațiile care nu sunt afișate, apasă pe simbolul plus din dreptul acesteia. Poți modifica și ordinea pictogramelor, astfel încât Waze să apară pe prima pagină a meniului și să fie mai ușor de accesat.
Reconectează telefonul la automobil și verifică dacă pictograma a devenit disponibilă. Dacă problema persistă, actualizează Waze și sistemul de operare iOS, apoi repornește telefonul și sistemul multimedia al mașinii.
În cazul în care nici această metodă nu funcționează, accesează din nou meniul CarPlay, selectează automobilul și apasă pe opțiunea de eliminare a acestuia din lista dispozitivelor asociate. Ulterior, refă procedura de conectare.
Verifică și eventualele restricții din secțiunea Timp de utilizare a telefonului, deoarece acestea pot împiedica accesul la Apple CarPlay.
Cum folosești Waze direct de pe ecranul automobilului
După ce ai deschis aplicația din interfața CarPlay, poți căuta o destinație, selecta un traseu alternativ sau consulta informațiile despre incidentele raportate de ceilalți participanți la trafic.
Waze permite și utilizarea unei interfețe în care harta este afișată alături de alte informații sau comenzi multimedia. Dacă preferi să vezi harta pe întregul ecran, apasă pe pictograma aplicației pentru a trece în modul de afișare completă.
Poți personaliza experiența de navigație și prin schimbarea vocii din Waze pe iPhone sau prin reducerea numărului de indicații vocale atunci când asculți muzică ori podcasturi.
Trebuie să știi și că versiunea Waze pentru CarPlay nu include neapărat toate funcțiile disponibile în aplicația mobilă. Unele restricții sunt concepute pentru a reduce riscul de distragere a atenției în timpul condusului.
Pentru a economisi timp înaintea fiecărei deplasări, poți salva adresele de acasă și de la serviciu în Waze. Astfel, vei putea porni navigația prin câteva atingeri ale ecranului, fără să mai introduci manual destinația.