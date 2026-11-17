Cum conectezi iPhone-ul la mașină prin Apple CarPlay

În primul rând, verifică dacă sistemul multimedia al automobilului este compatibil cu Apple CarPlay și dacă ai instalată cea mai recentă versiune a aplicației Waze din App Store.

În funcție de modelul mașinii, conectarea se poate realiza printr-un cablu USB sau wireless. Dacă sistemul acceptă doar conexiunea prin cablu, folosește un cablu compatibil cu transferul de date și conectează-l la portul USB dedicat funcției CarPlay.

În cazul unei conexiuni wireless, activează Bluetooth și Wi-Fi pe iPhone. Accesează meniul Configurări – General – CarPlay și selectează automobilul din lista dispozitivelor disponibile. În funcție de modelul mașinii, poate fi necesar să apeși și să menții apăsat butonul pentru comenzi vocale de pe volan.

Urmează instrucțiunile afișate pe telefon și pe ecranul mașinii pentru a finaliza configurarea. Asigură-te și că Siri este activat.

După stabilirea conexiunii, pe ecranul automobilului ar trebui să apară interfața CarPlay, cu pictogramele aplicațiilor compatibile instalate pe iPhone.

Procedura este asemănătoare celei prin care poți afișa Waze pe ecranul mașinii prin Android Auto, în cazul telefoanelor cu sistemul de operare dezvoltat de Google.

Ce faci dacă Waze nu apare în meniul Apple CarPlay

Dacă vezi alte aplicații pe ecranul mașinii, dar Waze lipsește, deconectează telefonul și intră în meniul Configurări – General – CarPlay.