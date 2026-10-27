Apple aduce noi funcții AI pentru Siri și schimbă sigla Apple Music în actualizarea iOS 27.2

Siri AI poate ține minte conversațiile anterioare

Potrivit Apple, una dintre cele mai importante schimbări din iOS 27.2 este capacitatea Siri AI de a reține informații utile din interacțiunile anterioare. Astfel, asistentul poate face referire la conversații mai vechi, fără ca persoana care îl folosește să fie nevoită să repete toate detaliile. De exemplu, Siri poate răspunde la o întrebare despre restaurantele recomandate într-o conversație de săptămâna precedentă.

Asistentul primește acces și la mai multe surse de informații de pe dispozitiv. Printre acestea se numără fotografiile atașate în Messages, participanții la evenimentele din Calendar, mesajele vocale, istoricul Safari și lista Reading List. Scopul este ca răspunsurile să țină cont mai bine de contextul personal și de informațiile deja disponibile pe telefon.

Apple introduce și opțiunea „Excluded Apps”, prin care pot fi alese aplicațiile pe care Siri, funcția de căutare și sistemul de sugestii au permisiunea să le acceseze. Setarea oferă un control mai precis asupra informațiilor care pot fi folosite pentru generarea răspunsurilor și afișarea recomandărilor.

O altă îmbunătățire permite selectarea și copierea unei anumite porțiuni din răspunsurile Siri, fără să fie necesară copierea întregului text. Funcțiile Siri AI sunt disponibile pe modelele iPhone 16 și cele ulterioare, precum și pe iPhone 15 Pro și iPhone 15 Pro Max, potrivit notelor de actualizare publicate de Apple.

În ce limbi este disponibil Siri AI și ce se schimbă în Messages

Actualizarea extinde suportul lingvistic pentru Siri AI cu cinci limbi noi: franceză, japoneză, coreeană, portugheză și spaniolă. Acestea se adaugă limbii engleze, însă extinderea nu înseamnă că funcțiile devin disponibile în toate regiunile. Apple menționează explicit că Siri AI nu poate fi utilizat în Uniunea Europeană sau în China continentală.

Aplicația Messages primește sugestii contextuale, care pot transforma anumite informații din conversații în acțiuni concrete. De exemplu, dacă un mesaj conține o invitație la cină, sistemul poate sugera adăugarea evenimentului în Calendar. Scopul este reducerea numărului de pași necesari pentru organizarea activităților discutate în mesaje.

Și aplicația FaceTime primește o funcție nouă: posibilitatea de a adăuga într-un apel un interpret în limbajul semnelor sau un specialist care oferă subtitrări în timp real, prin intermediul unui serviciu terț.