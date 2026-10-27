Apple aduce noi funcții AI pentru Siri și schimbă sigla Apple Music în actualizarea iOS 27.2
Apple a lansat actualizările 27.2 pentru sistemele sale de operare, cu noutăți importante pentru Siri, aplicațiile de mesagerie și serviciile multimedia. Asistentul vocal primește o funcție de memorare a conversațiilor anterioare și acces la mai multe informații personale, în timp ce o nouă opțiune permite restricționarea aplicațiilor pe care Siri le poate consulta. Actualizarea aduce și modificări pentru Apple Music, Photos și Apple TV.
Noile versiuni includ iOS 27.2 și macOS Golden Gate 27.2, alături de actualizări pentru watchOS, tvOS și visionOS. Extinderea funcțiilor AI reprezintă una dintre principalele direcții ale acestei lansări, însă disponibilitatea lor diferă în funcție de dispozitiv și regiune. Apple precizează că Siri AI nu este disponibil în Uniunea Europeană și în China continentală.
Siri AI poate ține minte conversațiile anterioare
Potrivit Apple, una dintre cele mai importante schimbări din iOS 27.2 este capacitatea Siri AI de a reține informații utile din interacțiunile anterioare. Astfel, asistentul poate face referire la conversații mai vechi, fără ca persoana care îl folosește să fie nevoită să repete toate detaliile. De exemplu, Siri poate răspunde la o întrebare despre restaurantele recomandate într-o conversație de săptămâna precedentă.
Asistentul primește acces și la mai multe surse de informații de pe dispozitiv. Printre acestea se numără fotografiile atașate în Messages, participanții la evenimentele din Calendar, mesajele vocale, istoricul Safari și lista Reading List. Scopul este ca răspunsurile să țină cont mai bine de contextul personal și de informațiile deja disponibile pe telefon.
Apple introduce și opțiunea „Excluded Apps”, prin care pot fi alese aplicațiile pe care Siri, funcția de căutare și sistemul de sugestii au permisiunea să le acceseze. Setarea oferă un control mai precis asupra informațiilor care pot fi folosite pentru generarea răspunsurilor și afișarea recomandărilor.
O altă îmbunătățire permite selectarea și copierea unei anumite porțiuni din răspunsurile Siri, fără să fie necesară copierea întregului text. Funcțiile Siri AI sunt disponibile pe modelele iPhone 16 și cele ulterioare, precum și pe iPhone 15 Pro și iPhone 15 Pro Max, potrivit notelor de actualizare publicate de Apple.
În ce limbi este disponibil Siri AI și ce se schimbă în Messages
Actualizarea extinde suportul lingvistic pentru Siri AI cu cinci limbi noi: franceză, japoneză, coreeană, portugheză și spaniolă. Acestea se adaugă limbii engleze, însă extinderea nu înseamnă că funcțiile devin disponibile în toate regiunile. Apple menționează explicit că Siri AI nu poate fi utilizat în Uniunea Europeană sau în China continentală.
Aplicația Messages primește sugestii contextuale, care pot transforma anumite informații din conversații în acțiuni concrete. De exemplu, dacă un mesaj conține o invitație la cină, sistemul poate sugera adăugarea evenimentului în Calendar. Scopul este reducerea numărului de pași necesari pentru organizarea activităților discutate în mesaje.
Și aplicația FaceTime primește o funcție nouă: posibilitatea de a adăuga într-un apel un interpret în limbajul semnelor sau un specialist care oferă subtitrări în timp real, prin intermediul unui serviciu terț.
În Photos și Image Playground apare suport pentru marcajele SynthID, folosite pentru identificarea imaginilor generate sau modificate cu instrumente generative. Această funcție poate ajuta la recunoașterea conținutului creat cu AI, fără să garanteze însă că orice imagine poate fi identificată în toate situațiile.
Apple Music primește o siglă nouă, iar Apple TV permite profiluri separate
Printre modificările vizibile ale actualizării se numără și noua identitate vizuală Apple Music. Schimbarea siglei este însoțită de actualizări ale aplicației în mai multe dintre sistemele de operare ale companiei, inclusiv visionOS 27.2.
Aplicația Apple TV primește funcția Simple Profiles, care permite membrilor aceleiași gospodării să aibă profiluri separate. Fiecare profil poate beneficia de recomandări adaptate preferințelor sale, astfel încât sugestiile de filme și seriale să nu fie amestecate între persoanele care folosesc același dispozitiv.
În aplicația Podcasts, fila Home este reorganizată în două secțiuni: New Episodes, pentru episoadele noi, și Continue Playing, pentru reluarea conținutului început anterior. În aplicația Games, fila Friends oferă mai multe informații despre recomandările de prieteni și afișează jocurile recente de pe paginile acestora.
Photos primește și îmbunătățiri pentru albumele partajate. Acum pot fi editate descrierile și comentariile, există măsuri pentru evitarea adăugării fotografiilor duplicate și poate apărea un memento înainte de expirarea unui album, astfel încât participanții să poată salva fotografiile și videoclipurile importante.
Ce aduc macOS Golden Gate 27.2 și celelalte actualizări Apple
macOS Golden Gate 27.2 include funcții Siri AI similare celor din iOS, printre care păstrarea contextului din interacțiunile anterioare și accesul la mai multe informații personale. Sistemul primește și sugestii contextuale în Messages, care pot ajuta la inițierea unor acțiuni în aplicații precum Calendar și Reminders. Actualizarea include, de asemenea, remedieri de erori și îmbunătățiri de securitate.
Actualizările pentru Apple Watch și visionOS aduc, la rândul lor, unele dintre noutățile legate de Siri AI și noua siglă Apple Music. În paralel, în versiunile beta ale macOS 27.2 au fost identificate referințe la posibile funcții de recunoaștere a gesturilor în aplicații precum Photos, Notes și Safari.