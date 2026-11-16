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TEHNOLOGIE

Apple pregătește patru schimbări importante pentru iPhone Duo 2 și Duo 3. Face ID, camere mai bune și un design surprinzător, dar există o problemă

Apple pregătește patru schimbări importante pentru iPhone Duo 2 și Duo 3. Face ID, camere mai bune și un design surprinzător, dar există o problemă
Foto - Playtech
Ozana Mazilu
de Ozana Mazilu
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Apple lucrează deja la următoarele generații ale telefonului său pliabil, iPhone Duo, deși primul model a ajuns pe piață abia în octombrie 2026. Compania americană vrea să rezolve câteva dintre limitările actualului dispozitiv, iar planurile includ introducerea Face ID, adăugarea unui Action Button, o cameră telefoto și un design mai subțire și mai ușor. Totuși, una dintre cele mai așteptate funcții ar putea întârzia.

Potrivit informațiilor publicate de jurnalistul Mark Gurman de la Bloomberg și preluate de MacRumors, Apple a construit deja prototipuri iPhone Duo 2 cu recunoaștere facială integrată în ecranul exterior. Inginerii întâmpină însă dificultăți în finalizarea tehnologiei, ceea ce ar putea împinge lansarea acesteia până în 2028.

Face ID, principala prioritate pentru următoarea generație iPhone Duo

Actualul iPhone Duo utilizează Touch ID, senzorul de amprentă fiind integrat în butonul lateral. Soluția permite deblocarea telefonului indiferent dacă acesta este pliat sau deschis, dar reprezintă un compromis față de modelele tradiționale iPhone, care folosesc Face ID.

Apple intenționează să schimbe această situație odată cu iPhone Duo 2, așteptat în toamna anului 2027. Potrivit lui Gurman, prototipurile care includ Face ID există deja, iar specialiștii încearcă să integreze sistemul de recunoaștere facială în ecranul exterior fără să compromită grosimea dispozitivului.

Problema este timpul. Apple trebuie să finalizeze configurația hardware a următorului model cu mult înaintea lansării comerciale, iar dezvoltarea Face ID nu ar fi suficient de avansată. Din acest motiv, funcția ar putea apărea abia pe iPhone Duo 3, în 2028.

O altă prioritate este introducerea butonului Action Button, disponibil pe alte modele premium Apple. Compania analizează inclusiv posibilitatea de a integra funcționalitatea acestuia în butonul Camera Control, printr-o modificare software care ar permite personalizarea acțiunii executate la apăsare prelungită.

Apple vrea un iPhone pliabil mai subțire și camere mai performante

Pe lângă autentificarea biometrică și comenzile suplimentare, Apple urmărește îmbunătățirea sistemului foto. Una dintre schimbările importante ar fi introducerea unei camere telefoto dedicate, absentă de pe prima generație iPhone Duo.

O astfel de cameră ar permite fotografierea subiectelor aflate la distanță cu o calitate mai bună, reducând diferențele dintre telefonul pliabil și modelele iPhone Pro. Totuși, integrarea componentelor foto suplimentare rămâne dificilă într-un dispozitiv care trebuie să păstreze un profil foarte subțire.

În paralel, inginerii Apple lucrează la reducerea grosimii și greutății viitoarelor generații. Obiectivul este ca telefonul să devină mai confortabil în utilizarea zilnică, fără sacrificii majore privind autonomia, rezistența balamalei sau performanțele.

Primul iPhone Duo, lansat pe 23 octombrie 2026, are un preț de pornire de 1.999 de dolari în Statele Unite. Interesul pentru dispozitiv a fost ridicat, iar disponibilitatea limitată a dus la termene mari de livrare.

Deocamdată, Apple nu a confirmat oficial aceste îmbunătățiri și nici modelele pe care vor apărea. Informațiile indică însă direcția în care compania dorește să dezvolte gama pliabilă: mai puține compromisuri hardware și o experiență cât mai apropiată de cea oferită de iPhone-urile premium tradiționale.

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