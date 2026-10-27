Apple ascunde un iPod virtual în Apple Music. Cum poți folosi rotița clasică și asculta melodii
Apple marchează 25 de ani de la lansarea iPod-ului printr-o surpriză ascunsă pe site-ul Apple Music. Serviciul de streaming include un iPod virtual care poate fi folosit direct din browser, cu interfața specifică playerului muzical care a devenit unul dintre cele mai cunoscute produse ale companiei. Experiența reproduce inclusiv rotița de control, elementul care a făcut celebru dispozitivul înainte ca ecranele tactile să devină obișnuite.
Surpriza nu se limitează la aspectul nostalgic. iPod-ul virtual permite navigarea printr-o listă amplă de artiști și redarea unor fragmente muzicale de 90 de secunde. Funcția poate fi accesată printr-o adresă specială de pe site-ul Apple Music, dar și prin pagina de eroare afișată atunci când este introdusă o adresă care nu există.
Cum poate fi găsit iPod-ul ascuns pe site-ul Apple Music
Pentru a accesa experiența, trebuie deschisă adresa music.apple.com/us/ipod. Pagina afișează un iPod virtual interactiv, care reproduce o parte dintre elementele de control ale playerului original.
Există și o metodă mai puțin evidentă. Potrivit publicației Mashable, iPod-ul apare și pe pagina de eroare 404 a site-ului Apple Music din Statele Unite. Pentru a ajunge acolo, poate fi introdus un text oarecare după adresa de bază music.apple.com/us/, astfel încât browserul să deschidă o pagină inexistentă.
În locul unei pagini de eroare obișnuite, apare surpriza pregătită de Apple. Este o modalitate simplă prin care compania le permite celor interesați să descopere funcția fără să cunoască de la început adresa exactă.
Rotița de control și fragmentele muzicale readuc experiența iPod
Interfața virtuală reproduce unul dintre elementele definitorii ale iPod-ului: rotița de control, folosită pentru navigarea prin meniuri și selectarea melodiilor. Înainte ca ecranele tactile să devină standard pentru telefoane și playere portabile, acest mecanism oferea o metodă rapidă de a parcurge colecții muzicale și de a controla redarea.
Versiunea ascunsă în Apple Music poate fi folosită direct în browser și include o listă surprinzător de mare de artiști. Cei care o accesează pot asculta fragmente de câte 90 de secunde din melodii asociate perioadei de popularitate a iPod-ului.
Printre exemple se numără „Get Low”, piesa lansată de Lil Jon & The East Side Boyz. Alegerea se potrivește cu atmosfera experienței, care trimite la perioada în care playerele iPod erau folosite pentru a asculta muzică în deplasare, înainte ca serviciile de streaming să schimbe modul în care sunt descoperite și accesate melodiile.
De ce readuce Apple în atenție playerul lansat în 2001
Apple a lansat primul iPod în 2001, iar dispozitivul a devenit unul dintre produsele reprezentative ale companiei. Playerul a popularizat ideea unei biblioteci muzicale portabile, care putea fi transportată într-un dispozitiv compact și controlată printr-o interfață simplă.
În timp, iPod-ul a pierdut teren în fața smartphone-urilor, care au preluat funcțiile de redare a muzicii și au adăugat acces la internet, aplicații și servicii de streaming. Apple a întrerupt treptat gama de playere dedicate, ultimul model rămas în producție fiind retras în 2022.
Surpriza din Apple Music readuce în atenție designul unui produs care a avut un rol important în evoluția industriei muzicale digitale. Spre deosebire de o simplă imagine sau de o animație, interfața poate fi explorată și permite interacțiunea cu meniurile și fragmentele audio.
Un mic omagiu pentru unul dintre cele mai cunoscute produse Apple
Disponibilitatea iPod-ului virtual pe site-ul Apple Music oferă o modalitate de a retrăi experiența playerului fără a avea nevoie de dispozitivul original. Totul se desfășoară în browser, iar accesul nu presupune găsirea unui iPod vechi sau instalarea unei aplicații separate.
Inițiativa marchează aniversarea de 25 de ani a produsului și se bazează pe un detaliu ascuns pe care vizitatorii îl pot descoperi explorând site-ul. Interfața familiară și fragmentele muzicale transformă funcția într-un omagiu interactiv adus unui dispozitiv care a contribuit la popularizarea muzicii digitale portabile.