Apple ascunde un iPod virtual în Apple Music. Cum poți folosi rotița clasică și asculta melodii

Cum poate fi găsit iPod-ul ascuns pe site-ul Apple Music

Pentru a accesa experiența, trebuie deschisă adresa music.apple.com/us/ipod. Pagina afișează un iPod virtual interactiv, care reproduce o parte dintre elementele de control ale playerului original.

Există și o metodă mai puțin evidentă. Potrivit publicației Mashable, iPod-ul apare și pe pagina de eroare 404 a site-ului Apple Music din Statele Unite. Pentru a ajunge acolo, poate fi introdus un text oarecare după adresa de bază music.apple.com/us/, astfel încât browserul să deschidă o pagină inexistentă.

În locul unei pagini de eroare obișnuite, apare surpriza pregătită de Apple. Este o modalitate simplă prin care compania le permite celor interesați să descopere funcția fără să cunoască de la început adresa exactă.

Rotița de control și fragmentele muzicale readuc experiența iPod

Interfața virtuală reproduce unul dintre elementele definitorii ale iPod-ului: rotița de control, folosită pentru navigarea prin meniuri și selectarea melodiilor. Înainte ca ecranele tactile să devină standard pentru telefoane și playere portabile, acest mecanism oferea o metodă rapidă de a parcurge colecții muzicale și de a controla redarea.

Versiunea ascunsă în Apple Music poate fi folosită direct în browser și include o listă surprinzător de mare de artiști. Cei care o accesează pot asculta fragmente de câte 90 de secunde din melodii asociate perioadei de popularitate a iPod-ului.

Printre exemple se numără „Get Low”, piesa lansată de Lil Jon & The East Side Boyz. Alegerea se potrivește cu atmosfera experienței, care trimite la perioada în care playerele iPod erau folosite pentru a asculta muzică în deplasare, înainte ca serviciile de streaming să schimbe modul în care sunt descoperite și accesate melodiile.

De ce readuce Apple în atenție playerul lansat în 2001

Apple a lansat primul iPod în 2001, iar dispozitivul a devenit unul dintre produsele reprezentative ale companiei. Playerul a popularizat ideea unei biblioteci muzicale portabile, care putea fi transportată într-un dispozitiv compact și controlată printr-o interfață simplă.